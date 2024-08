Busy Philipps dice que James Franco la atacó durante la grabación de ‘Freaks and Geeks’

Artículo publicado originalmente por Broadly Estados Unidos.

En un extracto filtrado de su autobiografía, This Will Only Hurt a Little, que fue verificada como parte del libro por Yahoo Entertainment el lunes, Busy Philipps afirma que James Franco la atacó durante la grabación de Freaks and Geeks.

Videos by VICE

Philipps dice que, cuando estaban grabando una escena en la que se le ordenó que golpeara suavemente a Franco en el pecho mientras decía una línea del diálogo, Franco se salió del personaje y la atacó. “Me agarró de los brazos y me gritó en la cara: ‘¡NO ME VUELVAS A TOCAR!’”, escribe, según Yahoo. “Y me tiró al suelo. Caí de espaldas. Me sacó el aire”.

Philipps recuerda que todos estaban horrorizados en el set, y dice que después del presunto ataque, ella lloró frente a la coprotagonista Linda Cardellini, quien sugirió que Philipps llamara a su manager. Philipps dice que en general Franco fue un “maldito abusivo” durante la grabación del programa de televisión de culto de 1999, y que aunque se disculpó por el empujón al día siguiente, los productores lo obligaron y el director del programa no le hizo enfrentar más consecuencias por la presunta agresión.

Esta no es la primera vez que se cuestiona el carácter de Franco: el año pasado, al menos cinco mujeres lo acusaron de “comportamiento inapropiado o de explotación sexual“, incluida la presunta acusación de una joven que dice que la presionó para que le practicara sexo oral en un automóvil. También se le acusa de haber invitado a una niña de 17 años a su habitación de hotel. Franco sostiene que tiene su “propia versión de esta historia“, pero que no “refuta por completo” a sus acusadores.