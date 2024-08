Cómo dejar de stalkear a tu ex

Artículo publicado originalmente por Broadly Estados Unidos.

Obsesionarte con la vida de tu ex después de que terminaron es un vicio masoquista, casi como la la ruleta rusa. Lo más probable es que salgas de esto, o muy dolido o ligeramente despechado, y sobre todo más inestable que antes de caer en la tentación.

Videos by VICE

Nuestra tendencia a publicar todo sobre nuestra vida y la llegada de aplicaciones como Find My Friends (Buscar a mis amigos) han logrado que vigilar a alguien –especialmente a alguien que amabas, o con quien tuviste sexo– sea extremadamente fácil. Y la tentación de ver todo lo que hace tu ex es comprensible; incluso puede ser divertido. Existe la posibilidad de que te sientas como un detective profesional después de deducir que la razón por la que salía arreglado en su historia de Instagram (sí, la que viste desde tu cuenta alterna) fue porque estaba en una fiesta de trabajo, o en otras palabras, sabes que no estaba en una cita.

Sin embargo, los expertos y cualquier persona que haya estado atrapado por horas en el Instagram de su ex desde su ruptura, te dirán que obsesionarte con lo que hace tu ex en las redes sociales no te llevará a nada bueno. Y ya que es una situación destructiva, la gente intenta detenerse pero muchas veces termina haciéndolo otra vez. Por eso hay tantos artículos que hablan sobre este fenómeno, incluyendo guías para navegar adecuadamente por tus redes sociales después de una ruptura o el texto que estás leyendo en este momento. Pero, ¿qué pasaría si en lugar de bloquear a tu ex, pudieras bloquear la tentación de ver lo que está haciendo sin ti?

Hablé con dos terapeutas de relaciones: Marissa Gomez Schursky, y Kate Deibler, miembro de Alma, sobre cómo dejar de acosar a tu ex a través de las redes sociales.

Recuerda por qué terminaron

Según Schursky y Deibler, estar al tanto de lo que hace tu ex solo hace que sea más difícil superarlo. Acuérdate de que terminaron por una razón. Repasa la lista de razones por las que ya no deberían estar juntos, y recuerda que cada vez que revises sus redes, se te dificultará más superar a alguien que no es bueno para ti.

También recuerda que eres humano y es probable que revises el perfil de tu ex durante todo el proceso de intentar ya no hacerlo y está bien.

Encuentra distracciones productivas

Para la mayoría de los jóvenes, el celular es lo primero que vemos al despertar y lo último que vemos antes de dormir. En lugar de ver la cara de tu ex justo antes de que te duermas y tan pronto como te levantes, intenta tomarte esos momentos para escribir, hacer un poco de ejercicio o leer.

Adoptar nuevos hobbies como hacer ejercicio después de terminar una relación puede parecer un cliché, pero precisamente son recomendaciones populares porque funcionan. Es mucho más difícil vigilar a tu ex cuando tus manos están ocupadas con guantes de box o haciendo manualidades, y eso más efectivo que bloquearlo y desbloquearlo. “Es un buen momento para darse el tiempo y el espacio en el que puedes ser egoísta y ponerte primero”, dice Schursky. Además de intentar tener nuevas experiencias, Deibler sugiere explorar nuevos métodos de cuidado personal para alejar la atención de tu ex y canalizarla en ti mismo. ¿Qué cosas siempre has querido probar pero nunca has tenido tiempo?

Deja tu celular y reflexiona

Deibler recomienda tomar nota de los momentos en los que sientas la necesidad de ver las redes sociales de tu ex. “[Una] táctica es reflexionar [sobre] por qué hay momentos en los que te puedes controlar más que en otros. La mayoría de las personas sienten la necesidad de hacerlo cuando se sienten solos o tristes”, dice. ¿Hay algo que puedas hacer para prevenir estos sentimientos?

Un método es empezar a salir con personas, pero recuerda que si bien tener citas puede ser útil, también puede distraerte de reflexionar y sentir las emociones que llegan al final de una relación. “Lo malo de empezar a salir con personas de inmediato es que puede ser una distracción para procesar las cosas”, dice Schursky.

“Para algunas personas funciona, el dicho de un clavo saca a otro. Otras necesitan más tiempo. Ninguna es intrínsecamente “mejor “que la otra”, dice Deibler. “Si es posible, puede ser de gran ayudar reflexionar sobre tu propio proceso y por qué sientes ciertos sentimientos en un momento dado”.

Cuando puedas, reemplaza el tiempo que le dedicas a ver lo que está haciendo tu ex, por reflexionar sobre lo que acaba de suceder y cómo te sientes – sin importar si ya hay alguien más en tu vida o no.

Crea una nueva narrativa

La nostalgia puede ser el mayor obstáculo para superar una ruptura. Mantener un control sobre tu ex, y, en consecuencia, recordar los momentos que pasaron juntos no te ayudará a seguir adelante. Deibler recomienda concentrarse en las formas en las que puedes “replantearte y recuperar” recuerdos de tu relación que te ayudarán a seguir adelante, como “ir a los lugares a los que solías ir con tu ex para crear nuevos recuerdos con amigos o solo”.

Tanto Deibler como Schursky están de acuerdo en que es fácil y peligroso pensar que tu ruptura es un “fracaso”. Al contrario, considéralo como una experiencia de aprendizaje y una oportunidad de crecimiento, y dejar de preocuparte por lo que está haciendo tu ex es ciertamente una parte de eso.