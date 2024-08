Los Grammy le otorgan premios casi exclusivamente a hombres

En la 60ª entrega de los Premios Grammy el domingo, los espectadores se encontraron con una ominosa ausencia de mujeres en la lista de premiados. A pesar de que varias mujeres tomaron parte en el espectáculo con sus interpretaciones, y de que el año que acaba de terminar en la música les debe algunos de sus momentos más memorables, sólo una mujer ganó un premio principal, dando origen al hashtag #GrammysSoMale.

En respuesta, el presidente de TheRecording Academy, Neil Portnow, le dijo a Variety que siente que la grave falta de representación de las mujeres en los premios es el resultado de que no se esfuerzan lo suficiente: «Tiene que dar inicio con… mujeres que tengan creatividad en sus corazones y almas, que quieran ser músicos, ingenieras, productoras y que quieren ser parte de la industria a nivel ejecutivo», dijo. «[Necesitan] dar un paso al frente, porque creo que serían bienvenidas».

Luego se retractó un poco, diciendo: «No tengo experiencia personal acerca del tipo de muros a los que se enfrentan… pero creo que depende de nosotros, de nosotros como industria, hacer que la alfombra de bienvenida sea muy obvia, generando oportunidades para todas las personas que quieran ser creativas, y luego devolviendo el favor creando una nueva generación de artistas».

De las nueve categorías principales de la premiación del domingo, Mejor música nueva fue el único premio otorgado a una mujer, la cantante Alessia Cara. Aunque la nueva estrella de 2017 SZA ingresó a los premios como la mujer más nominada de la noche con cinco diferentes nominaciones —Mejor artista nuevo, Mejor álbum urbano contemporáneo, Mejor interpretación R&B, Mejor canción R&B y Mejor interpretación de rap/cantada—, finalmente se fue con las manos vacías.

El premio a la categoría Mejor interpretación vocal pop solista parecía tener altas posibilidades de que se lo llevara una mujer, con cuatro nominadas: Kelly Clarkson, Kesha, Lady Gaga y Pink. Sin embargo, al final fue Ed Sheeran quien se llevó el premio a casa por «Shape of You», una canción que literalmente habla de la forma del cuerpo de una mujer.

Históricamente hablando, la disparidad de género entre los ganadores de los Grammy del domingo desafortunadamente no es nada nuevo. Un estudio de la Iniciativa de Inclusión Annenberg de la Universidad del Sur de California, publicado la semana pasada, encontró que el 90 por ciento de los nominados al Grammy en los últimos seis años han sido hombres.

Sumándose a esta creciente lista de desaires a las mujeres, Lorde, cuya extensa épica de su álbum Melodrama fue nominada a Álbum del Año, fue tanto la única mujer nominada en la categoría como la única nominada que no tuvo una interpretación solista durante la ceremonia. Sus demás colegas nominados Kendrick Lamar, Bruno Mars y Childish Gambino, tuvieron todos una participación como solistas, mientras que a Jay-Z le ofrecieron participar y lo rechazó.

Mientras que Lorde no ha hablado sobre el desaire, optando mejor por llevar un poema feminista a la alfombra roja de los Grammy, su mamá no se ha quedado callada. Antes de los premios, la madre de Lorde, Sonja Yelich, tuiteó una foto del fragmento de un artículo del New York Times que decía: «De las 899 personas nominadas para los premios Grammy en los últimos seis años, sólo el 9 por ciento han sido mujeres. (Este año, Lorde es la única mujer nominada para Álbum del Año, y su participación no fue incluida en el show)». Su mamá tuiteó la foto con la leyenda: «Esto lo dice todo».

Cuando Variety le preguntó sobre la omisión de Lorde en el show de los premios, el productor de los Grammy, Ken Ehrlich, respondió: «No sé si fue un error. En estos shows hay que hacer elecciones. Tenemos una caja y se llena. Ella tenía un gran álbum. Realmente no hay forma de que podamos incluir a todos».

A pesar de la increíble falta de diversidad de género en los ganadores de los premios, las mujeres fueron fueron el centro de atención durante la ceremonia al abogar por la justicia social, la diversidad y la inclusión. Lady Gaga, una de los muchos asistentes a los premios que llevaron una rosa blanca a la alfombra roja en apoyo de los movimientos #MeToo y #TimesUp, afirmó «Times Up» durante su interpretación de Million Reasons, mientras que, más adelante en la ceremonia, Janelle Monae pidió «igualdad de pago y oportunidades para las mujeres».

Camilla Cabello, la cantante de «Havana», subió al escenario y habló sobre su experiencia como inmigrante mexico-cubana antes de declarar su apoyo incondicional a los jóvenes indocumentados en Estados Unidos.

Más tarde, Kesha tuvo una actuación demoledora al interpretar «Praying», la canción que lanzó en medio de su actual batalla legal con su productor, Dr. Luke, a quien ha acusado de haberla drogado, violado y de abusar verbal, física y emocionalmente de ella. Kesha recibió el apoyo en el escenario de Cyndi Lauper, Camila Cabello, Julia Michaels, Bebe Rexha, Andrea Day y del Resistance Revival Chorus. En un emotivo acto de solidaridad, Kesha terminó su actuación con un abrazo grupal.



Al presentar la actuación de Kesha, Janelle Monae dijo con naturalidad: «Venimos en paz, pero hablamos en serio».