BSN Posse: El nodo malagueño de la red global llamada footwork

Cada ciudad es un contenedor de ideas a partir de la gente que habita en ella; y a partir del contexto o circunstancias del entorno surgen distintos movimientos. En Norteamérica, una de las urbes que ha contribuido a generar comunidades en la música electrónica es Chicago; también está Detroit, con su influencia en el soul y techno (saludos a los de Bellville); y finalmente las exploraciones del post-disco de Nueva York (gracias Larry Levan), que dieron como resultado lo que se conoció como house.

Años después de que el sentimiento del house se esparciera por el mundo, en Chicago se experimentaría con este género para darle paso al ghetto house, y eso sentaría las bases para un remolino agitado de sampleos que sería conocido como juke. Una vez que se reforzó la danza como un elemento primordial y se reforzó la competencia entre batallas a partir de tener colectivos, se abrió paso al footwork. Gracias al trabajo de personajes como RP Boo; Traxman; DJ Deeon; Gant Man; DJ Spinn y DJ Rashaad, (que descanse en paz), se trazó la red colaborativa global que es el footwork.

Videos by VICE

Uno de los nodos de esta red se encuentra en Málaga. Desde ahí se conecta por toda España y el resto del mundo. Quienes se dedican a realizar este enlace entre crews son Stay Puft (Sergio Ruiz) y Broken Lip (Enrique Gervilla). Juntos son BSN Posse y ambos son grandes impulsores del juke/footwork en España, además de ser parte de los fundadores de Iberian Juke (netlabel que apoya y comparte el trabajo de artistas españoles).

Desde que solían hacer música bajo el alias de BackStreetNoise, Sergio y Henry canalizaban su energía en realizar eventos que hicieran sonar el muestreo de distintos estilos que hay en la música electrónica. Bajo el alias de BSN Posse encontraron un sonido que tiene guiños de la negritud citadina estadounidense y los raspones ingleses post-rave. El dúo participó en RBMA Bass Camp en Madrid durante 2015, además de haber tocado en el MUTEK de Barcelona (2016) y tenido dos presentaciones en el Sónar.

Las palabras no son lo más adecuado para seguir hablando de BSN Posse, por eso le pedimos a este dúo inquieto que nos cocinara un mix en exclusiva para Noisey en Español. Todos los tracks de este banquete de 47 minutos, son de artistas basados en España.

Después pueden leer la entrevista que tuvimos con Sergio y Enrique, en la que platicamos sobre los sonidos que hay en BSN Posse, su reciente álbum debut que tardó dos años en construirse, y la comunidad global a la que pertenecen.

NOISEY: Si BSN Posse fueran superhéroes o vigilantes, ¿cuál sería su misión, sus enemigos y en qué territorio estarían basados?

Henry: Seguramente estaríamos combatiendo contra los villanos del mainstream (risas) nuestro campo sería el de la música. Seguramente saldríamos por las noches a joder las fiestas donde pinchan música de mierda con nuestros superpoderes, que serían un cañón potente de bass escupiendo zapatillas que bailan a ritmo de footwork. Eso lo primero que se me viene a la mente.

Imaginemos que el sonido de BSN Posse es un licuado o receta sonora, ¿cuáles son los sonidos y géneros que están depositados en esta mezcla?

Sergio: Por lo general nuestro cocktail va bien cargado de soul, jazz, funk y hip hop con un buen chorro de footwork & jungle para hacerlo más enérgico y por último un par de rodajas de frutas tropicales que según el día y la temporada pueden ir variando. A veces tiene mango, en otras ocasiones coco y otras piña (risas); y de vez en cuando todo junto.

Recuerdo que la vez pasada que hablé con ustedes me contaron sobre las fiestas clandestinas que hacían con su colectivo y como BlackStreetNoise, ¿qué nos pueden contar de esta época?

Henry: Para nosotros fue sin duda una de las mejores épocas de nuestra juventud, aprendí a pinchar de verdad en todas esas fiestas que hacíamos en sitios abandonados, a veces en el campo, otras en playas poco transitadas. Éramos una pandilla de más de diez colegas que estuvimos muchos años organizando raves, después pasamos a hacer algunas fiestas en salas y clubes ya que tuvimos algunos problemas con las fuerzas del orden en algunos de los últimos raves. A medida que pasaron los años, cada miembro del colectivo fue tomando su dirección .

A día de hoy el colectivo está disuelto ya que ahora mismo no se podría seguir haciendo lo que hacíamos en aquella época, pero por suerte pudimos vivir unos años increíbles y hacer fiestas en sitios muy locos (risas).

Foto por Edu Gómez.

Para ustedes qué representa el término y concepto del ‘samplig’, sé que es un elemento muy importante para su música y proceso creativo.

Henry: Pues para nosotros ‘sampling’ es tomar una muestra de una pieza musical o sonora y usarla para que sea un elemento de tu propia creación.

Esa sería la definición básica para nosotros, ya después está el cómo procesas y alteras esa muestra para hacerla tuya. A veces puedes coger un trocito de algún track y trabajarlo tanto que sea totalmente irreconocible de dónde procede, otras veces simplemente lo modificas un poco o lo cambias de velocidad y tono. Ya será cosa de lo que te pida el cuerpo o lo que seas capaz de inventarte, hay posibilidades infinitas, hasta de darle la vuelta (risas). Siempre decimos que si algo suena bien del derecho, va a sonar bien del revés (risas).

¿Qué espacios hay en España para difundir esta música?

Sergio: La verdad que solemos quejarnos mucho sobre todo esto aunque también hay que reconocer el mérito de algunas radios y webs que difunden bastante material de calidad y hacen buen periodismo, pero la verdad hacen falta muchos más medios, ya que la mayoría se centran en las tres o cuatro cosas que están en el candelero y se pasan por alto muchísimos artistas que están haciendo cosas increíbles.

A nosotros nos flipa la música en todos los estilos hay cosas que nos molan, pero en los medios y festivales o clubes de España el 80% de las noticias hablan únicamente de reggaetón y trap. Nos encantan esos dos estilos y nos flipa que sean ahora tendencia, pero creo que la gente se está perdiendo muchísimos estilos como el grime, el footwork, drum& bass o garaje. Estilos que son también la vanguardia en la electrónica pero que parece que aquí llegan cinco años más tarde que a otros países.

¿Qué costumbres o música tradicional de España les gusta incorpora a su música?

Henry: Sin duda el flamenco, como andaluces que somos, creemos que llevamos un poco de toda esa cultura en la sangre. Los árabes estuvieron en Andalucía más de cuatrocientos años, y los cristianos llevan mucho menos, así que nosotros nos consideramos más africanos del norte que europeos del sur la verdad (risas); y el Flamenco es algo que aquí se vive de una manera muy profunda .

Si vives en el sur de España, es muy normal escuchar flamenco en casi cualquier parte, en los barrios, en las fiestas, incluso ahora que casi todos los coches van con trap o reggaetón a toda madre. Algunos van oyendo al Camarón de la Isla, el más grande que ha habido en el flamenco y eso no te lo va a discutir nadie. Además dentro del flamenco hay mil palos o estilos, es una música súper rica. Hay soleá, alegrías, bulerías, fandangos; te puedes pasar un rato nombrando palos del flamenco, cada uno tiene sus característica.

Otra de las cosas que nos parecía un lazo de unión es que algunos de los palos del flamenco van en ritmos entresillados o 3/4 y en el footwork también se usa mucho esos patrones rítmicos; así que fue una manera de hacer nuestro propio sonido aplicando nuestras influencias y nuestras raíces.

https://soundcloud.com/iberianjuke/4-como-el-agua-bsn-posse-rmx

Acaban de lanzar su primer álbum que además fue materializado en el formato físico de vinilo; Take Me Back To The South es una obra que le rinde tributo a toda la comunidad del footwork y asumo que también es un abrazo sónico a los artistas del sur de Chicago que sentaron los cimientos para esta corriente cultural. Cuéntenos más sobre este disco, las emociones e ideas que contiene, y la historia detrás del álbum

Henry: Hemos estado más de un año trabajando en este álbum, creo que algunos tracks puede que tengan incluso más de dos años, pero los teníamos reservados para esto. Ha sido un proceso largo y difícil, ya que también es nuestra primera referencia física y fue auto gestionado por nosotros pero estamos muy contentos con la respuesta que ha tenido. Queríamos dedicar este disco a todas las crews y artistas que trabajan unidos para poner cada vez el footwork y el juke un poquito más arriba, a todos esos productores que podrían hacer otros estilos más comerciales para vivir mejor, pero eligen hacer esto porque de verdad les llena. Básicamente ordenamos los tracks de manera que pudiéramos contar nuestra historia .

También se podría decir que es el trabajo donde más hemos usado el recurso del sampling del que hablábamos antes.

Son parte de una comunidad enorme alrededor del mundo, ¿qué crew y qué movida de algún territorio los ha sorprendido últimamente?

Henry: Una de las mejores cosas es que hay muchísimas crews y artistas repartidos por todo el mundo, en cada continente y en casi en todos los países; por lo tanto eso debe significar algo. Últimamente estoy oyendo muchas cosas de los amigos mexicanos de Ten Toes Turbo, también de Juke Bounce Werk (L.A.). Ellos siempre son top, todos los componentes de la crew angelina hacen música increíble, algunos de los miembros de JBW tienen otro grupo llamado Papi Squad que nos flipa. También he estado escuchando a Polish Juke, ese crew polaco siempre saca material muy bueno. Están saliendo cada vez más colectivos y los que comenzaron todo esto como Beat Down House o Teklife siguen en su línea sacando material regularmente manteniendo la escena viva y con una cantidad increíble de material nuevo.

https://soundcloud.com/bsnposse/iberian-juke-vol1-mixed-by-bsn-posse-forth-9-de-febrero

Conéctate con Thump en Instagram.