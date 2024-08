A quién votará Cayetano y qué hace Diego para estar tan fuerte: hablamos con Carolina Durante

Justo antes de despedirnos, Diego, vocalista de Carolina Durante, me dice que le cuesta mucho hablar de sus letras. Me cuenta algo así como que forman parte de su vida, que hablan de sus vivencias y por lo tanto explicarlas es ponerse a explicar lo que siente y por qué lo siente. La grabadora ya no está encendida y añade “qué pena que no lo hayas grabado”.



Hoy, tras ocho temas editados que les han sido suficientes para petarlo, lanzan su primer disco, 10 canciones que hablan de amor mencionando a Martín Barreiro, el tío del tiempo de la 1, y a los desastres naturales que salen en la tele, pero también de cuando te encuentras con alguien en un garito a quien conoces de redes y no te saluda y de “tener menos de 30 y estar ya casi roto”.

Antes de ponernos a comentarlo le pido que me enseñen una foto de Carolina, la tía que da nombre al grupo. Es la chica que le gustaba al exbatería de la banda pero el actual, Juan, no sabe quién es. “Sé que vino a un concierto, pero no me acuerdo de ella”, dice. Diego me la enseña en Instagram. Es morena, pequeña, muy guapa.

Y la elección de su nombre como nombre de la banda es, probablemente, la mejor metáfora de cómo hacen las cosas Diego, Martín, Juan y Mario: desde dentro, con un poco de ironía y un poco de verdad, sin pensar nada demasiado pero consiguiendo llegar a muchos.

VICE: Decidisteis crear un grupo después de un concierto de Perro, Sierra y Belako. Hoy sacáis vuestro primer disco. ¿Cómo imaginabais entonces que sería grabarlo cómo ha sido realmente?

Martín: Yo me lo esperaba así. Estar en una casa en la que solo se está pensando en un disco. También que era algo más colectivo de lo que realmente es. Primero graba uno, luego el otro…

Diego: Pues yo me lo imaginaba totalmente diferente, pensaba que cuando una banda grababa estaban todos centrados en el disco, y no fue para nada algo así.

Martín: Sí, estábamos un poco buscando ratos libres.

Diego: De hecho la idea era ir a Granada y allí unos grabar cosas, otro componer… o esa era al menos la idea que me hacía yo. Pero es que fue lamentable (ríe).

Martín: Hombre, lamentable no fue.

Diego: Tío, no hicimos nada. No salió de Granada ni un tema y estuvimos una semana allí.

Mario: Pero yo por ejemplo los arreglos que no tenía hechos sí que los hice allí.

Diego: Sí, pero no salió nada natural de estar ahí y sacar temas. De esas historias de “se fueron y grabaron un disco en una semana, estuvieron metidísimos en el proceso”… no fue nada así. Se nos echó el tiempo encima, todo fue un poco deprisa y corriendo para lo que hemos hecho. Pero a ver, el resultado está guay.

Martín: Sí, deberíamos haber tenido más tiempo. Veníamos de tocar, íbamos a tocar a otro sitio… Pero es que yo creo que hemos funcionado así desde el principio: tenemos una idea, la hacemos, sale.

Antes de este primer disco habíais editado y sacado 8 temas. Todos ellos eran, por decirlo de aluna manera, hits, y siempre os preguntamos —los periodistas— si sois una banda de hits, la gente a veces espera de vosotros que hagáis solo hits… ¿cómo ha sido entonces hacer un trabajo largo?

Diego: Diferente. Supongo que el disco no es lo que se espera la peña que es “el disco de los hits”. Si hiciéramos “el disco de los hits” sería un puto coñazo porque todo sería lo mismo: medio tempo, rollo himno… Lo que queríamos es que fueran canciones diferentes, un disco que se pudiera escuchar y no aburriera. Y yo creo que lo hemos conseguido. Al menos cuando me lo he puesto por lo menos he dicho “joder, pues no me aburro”.

En una entrevista de Alan Queipo en Mondo Sonoro alguno de vosotros decía que “os parecéis más a los Hombres G de lo que os gustaría? ¿En qué? Yo no lo veo mucho

Diego: Sí, era yo, pero citando a Mario (ríe).

Mario: Pero creo que nos parecemos a ellos muy poco.

Martín: Es que centrar nuestras referencias en los 80 me parece que está muy desubicado. Igual la del cementerio, alguna letra… pero no sé. Nosotros nunca nos hemos centrado en los 80.

Diego: No. Y si tuviera que sacar un paralelismo incluso diría que Parálisis Permanente me puede recordar algo más que Hombres G o Los Nikis a nosotros.

En el vídeo de ‘Las canciones de Juanita‘ decís que en la banda sonora de las vidas de los protagonistas del tema sonaría El Mató a un Policía Motorizado. ¿De qué película os molaría que fuera la BSO este disco?

Martín: De una película de serie B terrible. O de una peli mala de estas adolescentes americanas de instituto, rollo “Chicas Malas”.

Mario: La de “Ghost World” o algo así, ¿no? Yo me lo imagino en ese plan.

Vosotros triunfasteis muy pronto, pero, ¿cuál diríais que es la banda más infravalorada o que debería recibir más atención de la que recibe en España en este momento?

Martín: Triángulo de Amor Bizarro a mí me parecen brutales. Y Melenas.

Juan: Airbag.

Diego: Los Punsetes.

A la hora de componer, Diego, y en este disco especialmente tiras mucho de costumbrismo, de imágenes o menciones muy cotidianas. En “El año” mencionas a Martín Barreiro. ¿Cómo surge esto? ¿Dices, coño, voy a meter a Barreiro en un tema sí o sí y lo compones o te sale la referencia al hilo de la canción?

Diego: Con Martín Barreiro tenemos la cosa de que cuando el grupo estaba empezando, de repente nos citaron en alguna historia o algo y vimos que le molábamos. Y era curioso gustarle al hombre del tiempo de la 1. En esta canción quería relacionar la hostia del año—-joder, es que se me da muy mal hablar de mis putas letras—, y me lo imaginaba anunciando ese momento en el que una relación se empieza a poner tormentosa por el telediario, en las noticias y tal. Y como a él lo conocíamos, quise colar la referencia.

En “Nuevas formas de hacer el ridículo” le cantáis al absurdo de las redes sociales, algo de lo que nos damos cuenta diría que todos pero también de lo que casi todos somos partícipes. ¿Cómo es vuestra relación con ellas y cómo fue pasar de ser Diego, Mario, Martín y Juan a ser Carolina Durante?

Diego: Yo a medida que crece Carolina Durante me voy abstrayendo más, quedando más con la gente y relacionándome menos por las redes. Me envían mensajes y no respondo… estoy siendo cada vez más reacio a comunicarme por el móvil. Si no fuera por el grupo, de hecho, lo tengo clarísimo, desaparecería de ahí. Mentalmente no me viene nada bien.

Martín: Yo es que tengo Instagram desde hace muy poco, un año o así. Pero es una herramienta, sobre todo si te dedicas a hacer música o a algo creativo supongo que es necesario. A veces he estado rallado, pero ya lo tengo más normalizado. Sí puede haber picos de estar más enganchado, pero rápidamente sé que no me hace especial bien y se me pasa.

Me flipa cuando hacéis mención a esa situación en la que estás en un garito, conoces a alguien “de redes” porque os mandáis corazones por el stories y luego en la versión analógica ese alquien se hace el loco.

Diego: (Ríe) Un clásico, loco. Eso es ridículo. Tronco, me has respondido stories, nos seguimos mutuamente, estoy intentando establecer una especie de contacto visual para ver si nos saludamos y tal y me estás intentando evitar, ¿por qué haces esto? O cuando te cruzas con alguien así no ya solo en un garito, sino que vuelves de hacer la compra, lo ves y ni siquiera un “ey”. Que ya sé que no quieres pararte a hablar conmigo, que puede ser incómodo para mí también ponernos a hablar, pero un “hola”, no sé, algo. Es que es educación, a mí me molesta mucho.

Martín: Yo es que si sé quién es alguien le suelo saludar, me acerco y tal, no permito esta situación rara de “sé quién eres, sé quién eres, sé quien eres” que refleja Rocío Quillahuaman en su vídeo. Pero tampoco soy rolllo “eyséloquehacesmeecantaaaaaa”.

¿Creéis que el reflejo que hace de Madrid Rocío en este vídeo es fiel?

Mario: Yo creo que sí. Son ya muchos años en Madrid.

Martín: Claro, sí, el rollo “buah, me flipa lo que haces”. Ella lo hace muy bien. Es el opuesto a no saludarse pero es igualmente incómodo (risas).

Diego: Hay-que-ser-educado.

¿Cuánto tiempo le dais a ‘Cayetano’ hasta que la dejéis de tocar?

Martín: Déjate, habrá que tocarla, ¿no?

Diego: A Martín le gustaría dejarla de tocar ya.

Martín: Sí, hay veces que me aburro mucho. En verano sé que me voy a aburrir mucho de ella, pero bueno, de momento no.

Diego, tú participaste en una iniciativa hace nada para animar al voto. ¿Seguiría votando Cayetano a Ciudadanos en estas elecciones?

Diego: Yo creo que sí. Él es fiel.

Martín: Algún Cayetano votará VOX, pero en general los Cayetanos son de Ciudadanos.

Mi padre me envió un WhatsApp hace nada preguntándome quién era Carolina Durante. ¿Cómo creéis que le explican los vuestros a sus amigos lo que hacéis?

Diego: Mi madre vendiéndoles que “buah, que es la hostia”. Les pone las canciones, todos los vídeos. Siempre que viene alguien de visita a casa escucho cómo le pone todo. De hecho me hacía ponérselas yo, eso de “Diego, ponles…”.

Mario: Mi padre le da bastante la chapa a sus amigos también. Les dice que hemos salido en la tele.

Ayer se hizo viral un vídeo vídeo en el que Espinosa de los Monteros preguntaba a los asistentes a un acto de VOX a quién elegirían para defender su casa si la atracaran “dos quinquis”. ¿A quién elegiríais vosotros de Carolina Durante si os vierais en la tesitura?

Martín: A Diego, ¿no?

Mario: A Diego o a Juan.

Martín: Yo creo que a Diego, porque es un macarra. Es de los que se baja del coche cuando hay problemas.

Por cierto, Diego, Gonzalo, nuestro Editor Jefe, me dice que te pregunte qué haces para estar tan fuerte. Qué comes y cuáles son tus rutinas del gimnasio.

Martín: (Risas) En un reportaje cuando que sacaron cuando salió “Las canciones de Juanita” ponía algo así como “el cantante de Carolina Durante por fin se quita la camiseta”.

Juan: Y comer come espagueti boloñesa, pizza y hamburguesa.

Mario: Y empanadas de La Doña.

Diego: También pila de bollos. Hago mucho deporte, pero no tengo una rutina específica. Siempre he hecho mucho deporte.

