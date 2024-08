Así es la gente que se presenta al casting de Operación Triunfo 2018

Con la fama de los finalistas de la última edición de Operación Triunfo aún por las nubes (hace un par de días se anunciaba la actuación de Amaia, la ganadora, en esta edición del Primavera Sound, la actuación de Amaia y Alfred en Eurovisión y «Lo malo» sigue escuchándose en todos lados), el programa vuelve a ponerse en marcha.

Ayer tuvo lugar el primer casting de esta edición en Barcelona y miles de personas se congregaron alrededor del Estadio Olímpico de Montjuïch para hacer cola durante horas, cantar y cruzar los dedos para pasar a la siguiente ronda.

Videos by VICE

Nosotros nos acercamos hasta allí para charlar con ellos, saber qué les ha llevado hasta aquí, si son novatos en esto de los talent show o no, si son más de los Javis o de Manu Guix, qué canción cantarán…

Esto fue lo que nos dijeron.

Sandra Penella, 19 años, Huesca

VICE: ¡Hola Sandra! ¿Cuántas horas llevas aquí haciendo cola?

Sandra: Dos horas o dos horas y media… va rápido la verdad.

¿Es la primera vez que te presentas? ¿Tienes pensado presentarte en otras ciudades?

Sí, es la primera vez que me presento a un casting de cualquier cosa (risas). Y lo de ir a otras ciudades, pues no lo sé, la verdad es que depende de según cómo me vaya este…

¿Por qué has decidido presentarte?

Cantar es lo que más me gusta, así que pensé, «¿por qué no probar?».

¿Y qué preferirías ganar el concurso o ir a Eurovisión?

Ganar el concurso (risas).

Antonio Sánchez, 25 años, Granada

VICE: Buenas Antonio, ¿qué canción vas a cantar?

Antonio: Voy a cantar «Unwritten» de Natalia Beningfield, una cancion de los dosmiles, es bastante catchy, está en un tono que me gusta y es bastante positiva.

¿Y tienes pensado presentarte a otras ciudades del casting?

Pues la verdad es que si no me fuese bien iría a Madrid, como último recurso (risas).

Ya viste que en la última edición hubo concursantes que tuvieron crisis de ansiedad, ¿crees que estarías preparado?

Yo voy poco a poco: primero pasar el casting y luego ya pensar en esas cosas (risas). La verdad es que ahora mismo no me quiero poner en esa situación, pero más que nada por la decepción que tendría después si no entro.

La última edición ha dado muchas historias de amor (reales o ficticias), ¿tu estarías dispuesto a enamorarte en OT?

Ehh, uff… la pregunta sería, ¿estoy dispuesto a enamorarme en general? ¿qué pereza no? Ahora en serio, no me lo planteo, ahí se va a currar, más que a otra cosa y además soy un poco «meh» para este tipo de cosas (risas).

Sandra, 19 años, Sant Feliu de Llobregat

VICE: ¡Hola Sandra! ¿Cuánto tiempo llevas en la cola?

Sandra: Pues no lo sé, desde las 9:30 hasta ahora, o sea que unas dos horas o así.

¿Estudias o trabajas?

He acabado los estudios, un ciclo superior de integración social, antes hice el bachillerato también.

¿Y si entrases, estarías dispuesta a dejarlo todo?

No… bueno a ver… yo he pactado que si entro no haría nada, o sea lo tengo ya «calculado». Pero bueno, si no entro yo sigo con mi vida y a formarse y a todo (risas).

¿Qué tiene OT que no tengan otros programas?

Creo que en OT, al ser una academia, tienes profesionales que te enseñan de todo y además convives por lo que al final el crecimiento es total (personal, profesional…) y los otros concursos se centran más en lo que ya tienes tú, no se centran tanto en formarte.

Pere Portero, 21 años, Terrassa

VICE: Buenas Pere, ¿qué te animó a presentarte?

Pere: Pues la posibilidad de aprender en la academia y coger nuevos estímulos. Además, la edición del año pasado nos dio mucho ánimo a la gente joven: cogieron a 18 personas en las que muchos nos vemos reflejados y eso te ilusiona y mola mucho.

¿Va a tener el mismo tirón?

Sí, yo creo que va a ser similar. Está todo muy hipeado y si hacen un buen casting y lo llevan igual de bien en las redes sociales, van a mantener el hype.

¿Cual es el concursante que mejor parado ha salido del año pasado y por qué?

Alfred. Lo ha aprovechado todo muy bien: va a sacar disco, tuvo tiempo para componer dentro de la academia y hacer muy buenos contactos con profesionales de la industria, como Manu Guix y otros productores, además de ir a Eurovisión con Amaia.

John Asker, 29 años, Mataró

VICE: ¿Qué tal John, es la primera vez que te presentas?

John: No, es la segunda. Es mi sueño y llevo muchos años preparándome para una oportunidad como esta. Si entrase a OT estaría muy motivado, sería por fin tener la oportunidad que he estado buscando.

¿Te has presentado a otros concursos de televisión?

Sí, en El Número Uno y La Voz. En El Número Uno me quedé a las puertas de la gala y en La Voz también me quedé a las puertas, aunque era un evento colaborador a La Voz.

¿Y qué canción vas a cantar?

Cantaré «Love yourself» de Justin Bieber, subiéndole un tono, creo que así quedará bien en mi registro.

¿Crees que esta edición tendrá el mismo tirón que la anterior?

Sí, creo que el renacimiento de OT ha sido bueno y va a tirar.

Xenia, 22 años, Ucrania

VICE: Hola Xenia, ¿qué crees que te aportaría entrar en OT?

Xenia: Aprender a cantar bien y muchos conocimientos de música. Nunca me he formado, no he ido a ninguna escuela ni nada, he ido aprendiendo cantando en la ducha y delante del espejo, así que OT me aportaría muchos conocimientos (risas).

¿Y qué vas a cantar?

«Into you» de Arianna Grande, representa bastante lo que siento al venir aquí.

¿Has seguido la última edición? ¿Quién era tu profe preferido?

La verdad es que no, solo un poquito… y no me acuerdo de ningún nombre de los profesores, porque soy muy mala con los nombres (risas).

¿Cómo llevarías no tener móvil durante tres meses?

Bien, sin problema. No tengo mucho vicio con eso. A quien sí echaría de menos es a mi novio y a mis padres.



Alicia Santos, 18 años, Barcelona

VICE: Hola Alicia, ¿por qué estás tan nerviosa? ¿Es la primera vez que te presentas a algo así?

Alicia: Es la primera vez que canto en público, pero no la primera vez que me presentó a un casting. Me presenté a Tu cara me suena, pero no pude cantar.

¿Y eso?

Me puse muy nerviosa y me quedé en blanco…

¿Y qué vas a cantar hoy?

Voy a cantar «Back to Black» de Amy Winehouse, es la primera canción que escuché y por la que me interesé por la música.

¿Has seguido la última edición?

(Risas) Sí, estudiaba todos los días con el 24 horas.

¿Quién es tu profe preferido y en qué te gustaría que te ayudase?

Los Javis. Me gustaría que me ayudasen con la seguridad, me pongo muy nerviosa y me quedo en blanco, como me pasó en el otro casting.

Ángel Nandez, 27 años, Extremadura

VICE: ¿Es la primera vez que te presentas?

Ángel: No, me presenté a la penúltima edición, la del 2010.

¿Y cuáles son tus profesores favoritos de la pasada edición?

Los Javis, porque más allá de OT ellos son la leche.

¿Qué has cantado?

«Mi amante amigo» de Rocío Jurado, pero en versión de Vanesa Martín, y dos de Adele, «All I ask» y «Rolling in the Deep».

¿Y has pasado?

¡Sí! Ahora mismo estoy eufórico, me han citado mañana para seguir el casting.

Noelia, 26 años, Terrassa

VICE: ¡Hola Noelia! ¿Has pasado, no? ¿Cómo te sientes?

Noelia: Muy contenta, estoy emocionada. Me he presentado cuatro veces, pero esta es la primera vez que paso. Estoy muy contenta.

¿Has ido a otros programas de televisión?

He ido a La Voz, a Factor X, a Tú sí que vales… ¡a todo lo habido y por haber!

¿Cuánto rato llevas aquí esperando?

Pues llevo aquí desde las 6:30 y son las 11:30, así que cinco horas.

¿Crees que esta edición de OT tendrá el mismo tirón?

No sé si lo tendrá, pero si es por mí, ya te digo yo que sí. Soy diferente al resto.

Charlie, 24 años, Sant Vicenç dels Horts

VICE: ¿Es la primera vez que te presentas?

Charlie: Me presenté en el 2010, pero no pasé ningún filtro ni nada y hoy después de ocho años he dicho «voy a probar». He pasado la primera ronda y me siento bien. Me siento muy honrado y siento que no me he levantado a las cuatro de la mañana para nada. Era lo mínimo que quería conseguir.

¿Cuánto llevas en la cola?

Pues seis horas, llevo desde las seis de la mañana y ahora son las 12.

¿Qué canción has cantado?

«A change is gonna come» de Sam Cook, he crecido escuchando soul, R&B, jazz… es lo que respiro.

¿Has pasado muchos nervios?

Yo creo que más cuando salí a cantar que en la cola, en la cola todo fluye bastante bien.