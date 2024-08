CDMX, Guadalajara y Monterrey, candidatas mundialistas para el 2026

La candidatura conjunta para recibir el Mundial del 2026 toma forma. Este martes, The Washington Post publica un adelantoThe Washington Post publica un adelanto sobre las sedes de la competencia que Estados Unidos organizará principalmente, pero con la colaboración de Canadá y México. Para esa edición, el nuevo formato estará vigente, pues serán 48 selecciones en disputa del título y desde el viernes, la candidatura de los tres país no es única, Marruecos también quiere ser anfitrión.

Del primer anuncio destacó que México albergará diez encuentros y la FMF hará la petición de que el duelo inaugural ocurra en el emblemático Estadio Azteca. Mientras tanto, de acuerdo con el medio estadounidense, las tres ciudades propuestas por los organizadores mexicanos son la capital, que ya ha sido confirmada en reunión con las autoridades de la ciudad, Guadalajara (Chivas) y Monterrey (Rayados). Canadá ofrece seis ciudades y Estados Unidos, con 60 partidos en la agenda, ha apuntado 30 sedes.

La lista será ajustada por el Comité de Candidaturas para presentarla formalmente en marzo del año próximo con 49 estadios en 44 ciudades y seguramente se cerrará a 16, de las que ya estarían confirmados los tres sitios mexicanos. Las ciudades que queden fuera podrían servir como sedes de medios de comunicación o equipos en los centros de entrenamiento. En junio se conocerá el resultado de la competencia entre Norteamérica y Marruecos.