Cecilio G vuelve por todo lo alto en ‘MAD MAX POWER’

Llevábamos años siguiendo a Cecilio G. Nosotros y unas cuantas miles de personas más estábamos pendientes de sus publicaciones en Instagram —que son bastante frecuentes—, sus Stories y sus tuits. Hasta que un día, Cecilio desapareció de internet. Una desaparición que duró meses hasta que de la nada salió «From darkness with love», un tema que prometía el regreso del rey de Bogatell.

Pero su regreso definitivo se iba a hacer esperar. Primero volvieron las redes sociales y un poco después aparecía en YouTube el tema «Maxzurrio», un adelanto de su disco.

En aquel tema nos hablaba sobre la locura y sobre su propia salud mental. Como el Eskorbuto de este nuevo punk que en el fondo fue la primera ola del «trap» en España —aunque el diga que «considerarse Eskorbuto son palabras mayores» y que en todo caso se consideraría más como «un Evaristo de La Polla Records»—. «La verdad es que me cuesta publicar que soy un loco y no quiero etiquetarme como ello, ya que no es lo único que soy (risas)» nos dice mientras hablamos con él sobre MAD MAX POWER, su nuevo disco, «pero lo que salió después de una época de cuelgue y así es el disco… siempre intentando llevar el delirio con romanticismo para que lo escuchen los más lunáticos».

Hoy por fin podemos escuchar este MAD MAX POWER, un trabajo en el que Cecilio G plasma todo lo que ha vivido en estos últimos meses, la culminación de un viaje que le ha llevado por su propio lado más oscuro hasta salir de nuevo a la luz.

Un disco que «solo es el principio de lo que puedo dar a partir de ahora». De hecho, parece que en breve publicará más temas porque como el mismo dice, «me ha costado bastante decidir qué temas salían en el disco, de los nueve que se publican hice quince y algunos de ellos espero sacar como inéditos o publicar alguna tape o algo».

Puedes escuchar el nuevo álbum de Cecilio G aquí: