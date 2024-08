Channel One: La cultura del bajo que eleva el espíritu

Una de las mejores cosas que me pasó por haber emigrado durante cierta etapa de mi vida fue expandir mis conocimientos culturales. No, no me pasé horas en bibliotecas intentando saber por qué los fenicios invadieron el Levante o la causa por la que las vacas son sagradas en India, aunque puedan ser temáticas interesantes. Simplemente me «mezclé». Mientras trabajaba en un locutorio (mensaje para millennials: lamento que ya casi no existan, puesto que eran los lugares perfectos para cruzarse con gente de otras latitudes), conocí a sujetos de todo el mundo.

James, un inglés muy amable que venía seguido a chequear sus e-mails, festejó un día haber escuchado a Toots and The Maytals en medio de esa pequeña Torre de Babel bizarra, un pequeño club social del barrio céntrico de La Latina en Madrid. Mi amistad con James creció rápidamente con la música y la comida como combustibles y un par de años después estábamos juntos disfrutando en su Londres del carnaval de Notting Hill, el paraíso del sound system de reggae y los ritmos afrocaribeños en general.

«No nos podemos perder a Channel One ni a Aba Shanti» sentenció acertadamente. Lo que experimenté esa calurosa tarde me cambió la vida. El clima chamánico que generaba el dub a esos niveles de volumen, el público entregado en cuerpo y alma a los ondeantes sonidos, los delays, las reverberancias y sobre todo el BAJO, se metieron en mi inconsciente para siempre. Una profunda y real interpretación de la frase de Don Letts que asegura que «el bajo es el regalo de Jamaica al mundo».

Desde aquel momento –agosto de 2005- deseo volver a vivir algo similar. Por suerte, al igual que muchos otros curiosos musicales en Buenos Aires, Bogotá y Barranquilla, tendré una nueva chance este fin de semana cuando Channel One se presente en mi ciudad actual, el 11 de noviembre. Los shows en Colombia son el 17 en Bogotá y el 18 en Barranquilla.

Este sound system fundado por los hermanos Mikey Dread (DJ selector) y Jah T (cantante y agitador) en 1979 es un elemento clásico de la cultura jamaiquina en Londres, aquella que se hizo fuerte a mediados de los setenta con la primera generación de hijos de jamaiquinos nacidos en la capital inglesa. En la actualidad Mikey Dread es acompañado por MC Ras Kayleb.

En un break de trabajo en su estudio, Mikey Dread atendió amablemente mi llamado y dio algunas pistas de por qué ningún amante de la música debería faltar a una sesión de este sound system.

Noisey: Después de todo el tiempo que Channel One lleva en activo ¿cómo te sientes de ir por primera vez a una ciudad, como es el caso de Buenos Aires?

Mike Dread: Bueno, Channel One ha venido esparciendo el mensaje de Jah, del reggae y de la cultura sound system durante mucho tiempo ya. Estuvimos girando en Latinoamérica en los últimos dos o tres años y es genial ir llegando a más países como Argentina y poder seguir llevando el mensaje del reggae.

¿Cómo fue su experiencia previa en otros países latinoamericanos?

¡Muy buena! Es que Channel One es un sound system muy conocido y fuimos haciendo las cosas paso a paso. «Primero caminas, luego corres», ¿sabes? Hicimos nuestro trabajo desde abajo y logramos que en todo el mundo sepan quiénes son Channel One. Venimos participando del carnaval de Notting Hill desde hace 34 años, así que antes de salir a visitar otros países nos aseguramos de que la gente sepa realmente de qué vamos.

¿Cómo te sientes al ser parte de uno de los sound systems más antiguos del carnaval de Notting Hill?

Creo que somos una de las piedras angulares del movimiento del carnaval y del sound system en general. Durante estos años vimos infinidad de sound systems que llegaron y se fueron rápidamente. Tenemos muchísimo reggae para compartir y nuestra tarea es lograr que más y más gente disfrute de nuestras sesiones.

Es común que la gente joven a la que le gusta la música, tenga el objetivo de estar en una banda ¿cómo fue que a ti y a tu hermano se les dio por fundar un sound system?

Todo empezó bien desde las bases, ya que mi familia tenía un sound system. Es una tradición que mi padre llevó desde Jamaica a Inglaterra y con mi hermano experimentamos desde nuestra niñez. Vivimos rodeados de altavoces, amplificadores, tornamesas, y cajas de 15 a 18 pulgadas. Siempre fue parte del entorno, es como una herencia familiar con la que decides hacer algo. Intentamos crecer en esto, hacerlo lo mejor posible y salir de Inglaterra, así llegamos a estar ocupados en el circuito europeo desde 1990.

Perteneces a la primera generación de hijos de jamaiquinos de Londres ¿Cómo recuerdas el momento, allá por fines de los 70, en que rastas y punks compartían la escena en Londres?

Bueno, había sound systems y bandas, el movimiento punk era enorme y el reggae comenzaba a serlo. Luego los artistas empezaban a acercarse a los sound systems y eso generó que nosotros también creciéramos en popularidad. Comenzamos a ser parte de los festivales, tanto de punk como de reggae. Yo estuve ahí y soy testigo de cómo mucha gente comenzó a interpretar y disfrutar del reggae gracias a este intercambio.

Suelen actuar mucho en el circuito underground de Europa y del Reino Unido, pero también fueron el primer sound system en actuar en Wembley.

Sí. Todo esto tiene que ver con nuestra bandera que reza que «el reggae no tiene barreras». Eso es lo que nos permitió llevar nuestra propuesta a lugares que fueron impensados en algún momento, lugares donde sí pueden tocar grupos de hip hop por ejemplo. Fuimos los primeros en llevar a los sound systems de reggae a esa dimensión de estadios, más allá de seguir tocando en centros comunales o en festivales en la calle. Tenemos ese plus y también el de tocar en buenas salas en todo Europa y en el mundo. Todo esto no estaba en nuestros planes hace 20 años.

Para quien nunca haya estado en una sesión de un sound system de reggae, ¿cómo explicarías cuál es la fortaleza de un set de sound system comparado con un show de una banda en vivo?

En un concierto, por ejemplo en uno de reggae, la gente va a ver a un artista que conoce y por lo tanto, sabe lo que este va a tocar o cómo va a actuar. Cuando vas a una sesión de sound system, no sabes que es lo que va a sonar esa noche. Así que cuando vas a ver a Channel One, a Jah Shaka, a Aba Shanti o a Iration Steppas, no sabes bien qué pasará. En cuanto a Channel One, se disfruta a nivel espiritual. Puedes dejar tus problemas atrás y meter tu corazón y tu alma dentro de la música. Otro detalle es que esto no dura una o dos horas como un concierto, esto es una noche entera, desde las diez de la noche hasta las cinco o seis de la mañana, así que tu dinero rinde más también (risas). Es un movimiento espiritual, rastafari.

¿Qué tan distinto es un ser un «selector» hoy en día comparado a como era en los 80 o los 90?

Bueno, no es muy distinto. Se trata de adquirir suficiente experiencia y pasar la prueba del tiempo: si la gente que viene a vernos aún se sorprende con la música es porque estamos haciendo bien las cosas. La mayoría de los DJs ahora pinchan música polémica y de letras controvertidas, nosotros apuntamos siempre al reggae espiritual y de raíz. Es una buena manera de lograr que la gente se junte.

¿Qué pasa si escuchas una canción que te gusta para incluir en un set, pero esta no tiene edición en vinilo?

Si miras los equipos que usamos en vivo nunca vas a ver un receptor de tarjetas de memoria, un mp3, un reproductor de CD ¡ni siquiera un deck de cassette! No verás nada de eso. La razón por la que nos mantenemos fieles al vinilo es porque de ese modo siempre aprendes: cuando haces la investigación te encuentras con datos como el origen del vinilo y otros aprendizajes. Como buen DJ siempre debes hacer tu tarea. Si la canción no tiene una edición en vinilo, se descarta directamente.

Le pedimos a Mikey que nos regalara una lista caprichosa de canciones. Una anti-lista, por decirlo así: temas que le gusten pero que, por alguna razón, no puedan ser tocadas en una sesión espiritual de Channel One. La ponemos a continuación y te invitamos a que le des play y, claro, si estás en Buenos Aires, o en Bogotá, o en Barranquilla, sería realmente lamentable que perdieras la oportunidad de vibrar al ritmo de este sound system legendario.

Strangejah Cole – «Cast Them in the Fire»

https://www.youtube.com/watch?v=1ybWE9l2rAA

The Mighty Diamonds – «Gang War»

Leroy Smart – «Daddy’s Home»

(Ponemos la versión de Pat Kelly, porque la de Leroy no vive en Internet)

Rolex – «Thank You»

Michael Lloyd – «Judgement Time»

Half Pint – «Winner Takes It All»

Recuerda que Channel One Sound System se presenta el 11 de noviembre en Buenos Aires, el 17 en Bogotá y el 18 en Barranquilla.