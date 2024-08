Científicos avanzan en la lucha contra la gonorrea intratable

Este artículo se publicó originalmente en Tonic, nuestra plataforma dedicada a la salud.

Desafortunadamente, la guerra contra la súper gonorrea y otras infecciones resistentes a los antibióticos está perdida por el momento. Pero un estudio publicado el lunes en la revista Antimicrobial Agents and Chemotherapy nos puede brindar una esperanza para el futuro.

Investigadores británicos probaron un antibiótico experimental llamado closthioamide en casi 150 muestras de laboratorio diferentes de gonorrea ( Neisseria gonorrhoeae) tomadas de pacientes de hospitales reales. También lo probaron en muestras resistentes a los antibióticos de la Organización Mundial de la Salud, y en cuatro cepas relacionadas que no se sabe si causan la enfermedad. Se encontró que el fármaco era efectivo a una dosis relativamente baja: detuvo el noventa y ocho por ciento, o 146 de las muestras de los pacientes incluyendo todas las cepas resistentes que proporcionó la OMS.

El estudio fue el primero en probar el fármaco contra la gonorrea. Sin embargo, el closthioamide todavía se necesita probar en animales y en seres humanos, aunque los autores dicen que las conclusiones son un paso positivo hacia delante.

«La amenaza inminente de enfermedades infecciosas resistentes a los antibióticos no tratables, incluida la gonorrea, es un problema mundial, para el que necesitamos urgentemente nuevos antibióticos», dijo en un comunicado el autor principal John Heap del Imperial College de Londres. «Este nuevo descubrimiento podría ayudarnos a tomar la delantera en la carrera contra la resistencia a los antimicrobianos». Las compañías farmacéuticas se han interesado menos en los antibióticos, ya que son caros y no hay un mercado a largo plazo para los medicamentos; una vez que se elimina la infección, ya no se necesitan.

Los científicos están entusiasmados con el closthioamide desde su descubrimiento en 2010 debido a su potencial para luchar contra las superbacterias. El compuesto, que fue descubierto en una bacteria que odia el oxígeno y que vive en el abono, se ha promocionado como el primero de una nueva clase de antibióticos llamados polythioamides. Aunque se ha demostrado que combate una gran variedad de bacterias, parece paralizarlas de una manera diferente a los antibióticos actuales. Eso es muy importante porque significa que las bacterias no desarrollarán con facilidad una resistencia a ellos. Los autores no encontraron ninguna prueba de que esta resistencia cruzada, como le llaman, estaba sucediendo en el nuevo estudio.

La gonorrea se ha convertido rápidamente en uno de los peligros más preocupantes para los antibióticos existentes. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades catalogan las bacterias de gonorrea como una de las tres amenazas «urgentes» resistentes a los medicamentos para la salud pública. Aunque rara vez son fatales, las infecciones que no son tratadas están vinculadas con consecuencias devastadoras como los abortos espontáneos y la infertilidad. La mayoría de las cepas en todo el mundo son resistentes a los antibióticos usados una vez para combatirlas, eso provocó el cóctel de los dos medicamentos que los médicos usan ahora, pero ya hay informes dispersos de infecciones resistentes a ese tratamiento y que requiere múltiples dosis.

Falta mucho para que el closthioamide nos salve de la gonorrea. Aunque se haga más investigación, la cual primero será probada en animales, y luego en seres humanos, faltan años para que salga a la venta para su uso aprobado. Como Heap le dijo al Guardian: «Hay un largo camino por recorrer antes de que tengamos un medicamento preparado para darle a cualquiera en la clínica». En otros lugares, hay otros tres fármacos que están siendo probados y que podrían o no salir antes.

Por ahora, la mejor manera de protegerte contra la gonorrea, como siempre lo ha sido, es usar condón e irte a checar regularmente.