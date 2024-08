Cientos de nazis morirán en la nueva serie de Jordan Peele

Jordan Peele regresa a la televisión con una nueva serie sobre cacería de nazis en la década de 1970, según The Hollywood Reporter.

El programa, titulado apropiadamente The Hunt, se centra en «un diverso grupo de cazadores de nazis en la década de 1970 en Estados Unidos que se lanzan en una búsqueda de venganza y justicia», escribe The Reporter, «mientras rastrean y matan a cientos de nazis que, con la ayuda condenable del gobierno de Estados Unidos, escaparon de la justicia y se infiltraron en la sociedad estadounidense». Está inspirado en las historias reales de los verdaderos cazadores de nazis después de la caída del Tercer Reich.

Fuentes cercanas al proyecto revelaron que Peele comenzó a vender la serie luego de la violenta marcha neonazi «Unite the Right» del mes pasado en Charlottesville.

La serie está todavía en su infancia y los detalles de la trama son mínimos —salvo para la breve sinopsis— así que no sabemos si The Hunt terminará siendo un serio drama de época o algo parecido a Inglourious Basterds o alguna serie hiperrealista de policías cazadores de nazis (ok, probablemente no sea el caso). Sin importar el estilo, que Jordan Peele cuente historias ficticias tipo Simon Wiesenthal es algo destinado a la genialidad, y a una guerra masiva sobre qué cadena transmitirá la serie.

The Hunt es el primer proyecto para televisión de Peele después de que firmara un acuerdo global de desarrollo televisivo con Sonar Entertainment a principios de este año. Sonar producirá la serie y Peele actuará como productor ejecutivo, con David Weil a bordo como coproductor ejecutivo y escritor del guión.

En otras noticias de lucha contra la supremacía blanca que tienen que ver con Peele como productor, el director de Get Out también está trabajando en la próxima película de Spike Lee, Black Klansman, que contará la historia real de Ron Stallworth, un policía negro que se infiltró en el Ku Klux Klan en los años 70, y que está basada en las memorias de Stallworth del mismo nombre.