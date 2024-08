Esta chica también hizo ‘un Cifuentes’ en la Universidad Rey Juan Carlos

Al parecer, Cristina Cifuentes, la máxima responsable de la Comunidad de Madrid, no es la única que ha podido falsificar —supuestamente— unas notas en la URJC (Universidad Rey Juan Carlos). No, amigos, hacerse un Cifuentes es una artimaña tan longeva como efectiva que nos acompaña desde que la Universidad de al-Qarawiyyin, la primera reconocida por la UNESCO, abriera sus puertas en el 859 d.C.

He conseguido el contacto de Aida*, periodista que se graduó también en la URJC para que me explique cómo es eso de hacerse ‘un Cifuentes’ justo el año que la presidenta autonómica cursó su dichoso máster en Derecho Autonómico.

VICE: Hola Aida. Te hiciste un Cifuentes en la Rey Juan Carlos en 2012, justo la misma universidad donde se gestó el embrollo. Cuéntame la artimaña.

Aida: Sí, lo hice hace 6 años. Tenía que presentar acreditaciones de distintas actividades, como talleres o charlas, que justificaban un número X de horas para convalidar créditos de libre elección. Lo mismo con una conferencia te daban medio crédito o algo así.

Como quería convalidar 6 créditos de asignaturas de libre elección y no me daba, comencé a pedir esos papeles de certificados a conocidos. Con las pocas nociones de Photoshop que tenía, cambié los nombres y las notas. Seguro que era un poco cutre, pero en esa uni ni se fijaron. Subí el archivo donde había que hacerlo y me imagino que vieron el nombre y la nota, y pensaron: “siguiente”. Era muy fácil porque hay muchísima gente que da esos papeles cada año. No van a revisar uno por uno.

«Tenía claro que no iba hacer los créditos porque no me salía de los huevos»

Y cuando lo subiste, me imagino que estabas nerviosa hasta que te aceptaron los créditos.

Sí, estaba nerviosa, pero por falsificar créditos de libre (elección), no me iba a caer nada. Bueno, no sé la sanción, pero tampoco me preocupaba. Ahora sé que si soy presindenta del Gobierno o de la Comunidad sí que me vendrán con esto, pero como no será así, no tengo problema.

Utilizaste Photoshop. ¿De dónde salió la idea?

Tenía claro que no iba hacer los créditos porque no me salía de los huevos. Tenía que encontrar una forma para falsificarlo y utilicé esa, no sé. Hace poco se lo conté a mi jefa y se me partió la caja. Son créditos de libre y no pasa nada. Al final es un papel que tienes que conseguir y da un poco igual cómo lo hagas, si asistiendo una charla que ni te acuerdas o haciendo esto. Además utilicé herramientas gráficas que me enseñaron en mi carrera para utilizarlo después en el mundo laboral, ¿no? Tiene su mérito.

«Me acuerdo que directamente en la Rey Juan Carlos teníamos exámenes que podríamos hablar o copiar sin problema en los tipo test»

¿Y alguna otra vez lo has repetido?

Así, ¿de falsificar documentos oficiales? Déjame que piense. Creo que no. En el mundo real, si falsificas un documento de Hacienda, por ejemplo, eso sí que es más jodido, pero en la uni con 20 años, es otra cosa.

¿Y hacías chuletas?

Buf, sí. Durante toda la carrera. Una amiga hacía unas chuletas muy buenas y las copiaba o me las pasaba. Me acuerdo que directamente en la Rey Juan Carlos teníamos exámenes que podríamos hablar o copiar sin problema en los tipo test. Los profes debían estar sordos o ciegos, no sé. Hubo un examen donde literalmente nos pusimos a hablar entre nosotros. Alguna otra vez traje un folio con la materia y lo copié o alguna cosa más, aunque copié más en el instituto que en la universidad. Bueno, espera, no sé.

«El mundo de las unis es bastante absurdo, porque si nos investigasen a todos, seguro que muchos tenemos algo que esconder»

Volvamos a la noticia. ¿Qué piensas del caso Cifuentes?

Pues me hace mucha gracia que se saque esto como supermeganoticia cuando han hecho cosas más graves en el mundo real, como las cajas B, temas de obras públicas y demás. Esto es meramente anecdótico, aunque el hecho de que sea en la uni pública le suma importancia. Pero vaya, el mundo de las unis es bastante absurdo, porque si nos investigasen a todos, seguro que muchos tenemos algo que esconder. Otra cosa es lo del exrector de la Rey Juan Carlos, que hubo una trama de plagios que silenciaron.

¿Conoces a alguien que ha cambiado las notas del expediente o un profe u otra persona que lo haya hecho por él o ella?

Cambiar las notas del sistema no, pero en el TFG no podías copiar literalmente fragmentos de otros TFG porque un superordenador compara minuciosamente si hay plagio. La cosa es que año tras año hay muchos TFG que se repiten. Pues de mi carrera no, pero de magisterio sí que conozco a dos que lo plagiaron. Encima de magisterio, que luego van a ser profes. No les pillaron y se salvaron. No sé cómo lo harían, si fueron párrafo por párrafo cambiando las expresiones o qué. Al final eso es más curro.

«Yo reconocería mi error y me partiría de risa»

Cifuentes dijo anoche en OndaCero: “No es fácil tumbarme y esto me hace más fuerte”. ¿Tú te derrumbarías si te descubren?

No, para nada. A mí me da igual. Lo que pasa aquí es que Cifuentes hizo un comunicado y el rector otro. Primero deberían ponerse de acuerdo. Yo, como Aida, reconocería mi error y me partiría de risa. Si pensara como Aida política y tuviera que mentir, porque siempre niegan todo, aunque roben una piruleta a un crío, seguramente diría que es una trama de Podemos para desprestigiarme o alguna mierda de esas. Me mantendría en mis trece.

También dijo que no ha “cometido ninguna irregularidad” y que el asunto “no tiene ni pies ni cabeza”. Es una muy mala excusa. ¿Alguna mejor para recomendarle?

Sí, que a tope con ella y sus falsificaciones. Está guiando a los políticos de futuro del país. Me parece muy bien. Además le cambiaron la nota en La financiación de las comunidades autónomas y el Trabajo Fin de Máster del máster en Derecho Autonómico. Tampoco es tan importante, ¿verdad? Me parece muy bien, claro que sí —nótese el sarcasmo—.

Muchas gracias Aida. Te hiciste un Cifuentes muy perfect.

Jajaja, sí. Gracias a ti.

*Se ha cambiado el nombre de la protagonista para evitar posibles consecuencias.