Coldplay tocó «De Música Ligera» y ya no sabemos qué está bien o qué está mal

La verdad no sé cómo puedan reaccionar ustedes, amigas y amigos, al leer Coldplay y Soda Stereo en la misma oración. Admito que si las dos bandas pudiesen girar actualmente, los boletos se acabarían más rápido que la credibilidad en EPN en el 2012 y automáticamente empezaríamos a escuchar sobre lo «increíble» y «majestuoso» que iba a estar el concierto.

Ya sé, Coldplay tuvo su par de discos buenos. Incluso, me atrevería a decir que tuvieron un gran, gran disco en Parachutes, y escribieron himnos generacionales como «The Scientist», que terminó siendo la canción que todos usamos para aprender a tocar el piano. Pero, lastimosamente, en la música pareciera que todo lo bueno tiene que terminar. Entonces vimos cómo en el año 2000 Coldplay comenzó siendo una banda con restos de lo mejor del britpop, para terminarse convirtiendo en un grupo de millonarios que no sé qué putas género tocan. O díganme ustedes qué es esto y sáquenme de la duda. O mejor, clávenme una duda y me quedaré a su lado, como diría mi amigo Ricky Arjona.

Ahora, en mis pérdidas de tiempo en la oficina donde me pagan para escribir este tipo de cosas, me encontré con que, según un video de un fan que subió a la cuenta oficial de Coldplay Brasil, nuestros amigos ingleses ensayaron con «De Música Ligera» en la prueba de sonido antes de su show en Porto Alegre, ciudad del Dios inmortal de la sonrisa: Ronaldinho Gaúcho.

En una entrevista de hace un año, el bueno y rubio Chris Martin dijo que sentía que «‘De Música Ligera’ representaba a Latinoamérica», así que teniendo en mente que el 15 de noviembre tocan en Argentina, en el Estadio Único de La Plata, quizás quisieron ensayar el tema más representativo —aunque ni de cerca uno de los mejores—, de la banda más importante de la música hecha con guitarras en el idioma de Cortázar, en aras a tal fecha. Si fuese un apostador (no tengo dinero para esto) y fuese bueno en póker (no lo soy), me iría all in a que Coldplay tocará en un par de días el himno inmortal en su concierto en Argentina. En serio, si quieren pueden apostar conmigo escribiéndome a mi mail con el asunto «apuesta Coldplay».

Y bueno, si por casualidad de sus vidas Coldplay y Soda Stereo son sus bandas favoritas, pues oigan este video y tengan lo más parecido a la felicidad que tendrán el día de hoy. Digo lo más cercano a la felicidad, porque está de moda ser tristes de nuevo. De vuelta al 2007.

https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fcoldplaybrasil%2Fvideos%2F1463608307089638%2F&show_text=0&width=560

Sigue a Diego en Instagram