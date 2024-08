La idea de que pudieran existir unas galletas Oreo con CBD suena muy placentera

Artículo publicado originalmente por VICE Estados Unidos.

Dirk Van de Put, el presidente del conglomerado de alimentos Mondelez, dijo en el programa televisivo de la CNBC “Squawk on the Street” que la compañía está considerando agregar CBD a algunos de sus productos, entre los que se encuentran las galletas Chips Ahoy, Ritz Crackers, Oreo, los chcocolates Cadbury y los Triscuits, entre varios más. “Sí, nos estamos preparando, pero obviamente queremos permanecer dentro del marco de lo que es legal y jugar de la manera correcta”, dijo.

No proporcionó ningún detalle real —MUNCHIES se dirigió a Mondelez en busca de comentarios adicionales, pero aún no ha recibido una respuesta—, ni tampoco una fecha aproximada. Sin embargo, dijo que la compañía estaba en espera de que la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) aclare mejor las regulaciones para el uso de CBD en productos que sean alimentos y bebidas. “Esta área no es clara”, dijo. “Es un poco más clara en el caso de los productos no alimentarios. Con relación a los productos alimentarios, espero que la FDA aporte cierta claridad en los próximos meses”.

Con los comentarios de Van de Put, Mondelez se suma a la lista de grandes marcas que han lanzado (o han hablado de lanzar) artículos con una infusión similar, o nuevas extensiones con CBD de sus líneas ya existentes. El 4/20, Carl’s Jr. lanzó en uno de sus restaurantes de Denver su hamburguesa Rocky Mountain High, con una salsa de CBD llamada Santa Fe, y dijo que en un futuro la hamburguesa podría aparecer en muchos menús más. “[Esta] es una gran tendencia entre los consumidores”, dijo Patty Trevino, vicepresidenta senior de marketing de la marca de Carl’s Jr. “Es algo que parece adecuado para la marca”.

En diciembre pasado, Anheuser Busch InBev anunció una asociación con la compañía canadiense de cannabis Tilray, y dijo que ambas unirían fuerzas para hacer investigación sobre bebidas sin alcohol que contengan tanto CDB como su coquímico más psicodélico THC. Además de todo eso, el fundador de Jelly Belly lanzó recientemente su propios dulces con CBD, y Willie Nelson, un antiguo aficionado de la marihuana, lanzó Willie’s Remedy, una bolsa de café con infusión de CBD que se vende por $36 dólares ($700 pesos aprox.).

Incluso Coca-Cola se ha visto obligada a desmentir los rumores de que estaba desarrollando bebidas con CBD. “No nos interesa la marihuana ni el cannabis”, declaró la compañía en un comunicado. “Junto con muchos otros en la industria de las bebidas, observamos de cerca el aumento del CDB no psicoactivo como un ingrediente de las bebidas para el bienestar funcional en todo el mundo. Esa área está evolucionando rápidamente. No se han tomado decisiones hasta este momento”.

El viernes, Warren Buffett, de 88 años, y Charlie Munger, de 95 años y vicepresidente del conglomerado Berkshire Hathaway, le dijeron a FOX Business que estaban encantados de que Coke no agregara esas tres letras a su lista de ingredientes. “Sería un error para Coca-Cola entrar en el negocio del cannabis y la marihuana”, dijeron los dos. “Tiene una imagen sana y eso le perjudicaría”.

Toda esa actitud es 1) exactamente lo que esperarías de dos tipos que estuvieron vivos durante la Prohibición y 2) exactamente la razón por la que Van De Put dice que probablemente no veamos CBD en las “marcas familiares” de la compañía, como lo son las galletas Oreo.

Honestamente, para cuando Mondelez lance sus propias galletas con CDB, tú, yo y hasta tu abuela ya estaremos hartos de todos los productos con CDB que están inundando el mercado. ¿Qué se supone que deberemos consumir cuando incluso el CBD comience a hacernos sentir un poco ansiosos? ¡Tal vez debemos escribir un artículo al respecto!