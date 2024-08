Cómo es ser un mayordomo privado para los súper ricos

Artículo publicado originalmente por VICE en neerlandés.

Durante los últimos seis años, André Meester, de 38 años, ha trabajado como mayordomo profesional, atendiendo las necesidades de un caballero holandés de 56 años durante 60 horas a la semana. Me encontré con Meester en la casa de su jefe en la pequeña ciudad holandesa de Hoorn, a 40 kilómetros al norte de Ámsterdam.

Cuando llegué, Meester se aseguró de brindarme toda la experiencia de mayordomo privado: después de darme la bienvenida y tomar mi abrigo, me sirvió una rebanada de pastel casero y una taza de café en porcelana extremadamente cara. Le pregunté a Meester, quien insistió en llamarme “Señora” (ya su jefe “El Maestro”), sobre su lista diaria de tareas pendientes.

VICE: ¡Hola, André, esta casa es enorme!

André Meester: Sí, tiene cinco pisos. El amo es dueño de otra casa al otro lado de la calle y tiene una tercera casa en Dubai. Es desarrollador de software y vive con su socio. A ambos les encantan los interiores clásicos y disfrutan de tener un mayordomo de uniforme a la antigua. Principalmente trabajo en esta casa, pero cuando él se va el fin de semana, a menudo viajo con él. Consigo mi propia habitación en el hotel donde se hospeda, llevo sus maletas en los viajes de compras y hago reservas.

¿Qué haces en un día normal?

Estoy aquí unas 60 horas a la semana. De lunes a viernes trabajo de 7 a. M. A 7 p. M. Le preparo el desayuno, el almuerzo y la cena y le sirvo café cuando me lo pide. Siempre abro la puerta cuando llega y me ocupo de la compra. Mis tareas varían: en diciembre, por ejemplo, estoy ocupada decorando para Navidad. A mi jefe le encanta la Navidad. Siempre tenemos un árbol de seis metros en la cocina. Tengo que construir andamios para instalarlo. Después de diciembre, no quiero estar cerca de árboles de Navidad por un tiempo.

Comprar comestibles no es fácil. Voy a la panadería, al tendero, a la carnicería y a la pescadería, todo tiene que estar fresco. El maestro come una comida caliente dos veces al día y decide qué quiere cenar por la tarde, así que yo compro dos veces al día. También llevo sus trajes a la tintorería, lustrado sus zapatos y horneo pasteles. Le gustan los pasteles caseros, crujientes por fuera y húmedos por dentro. También administro el hogar. Tenemos dos limpiadores.

¿Alguna solicitud interesante?

Al maestro le gusta ver películas. Si hay comida en la película que le habla, le gusta comerla al día siguiente. Recientemente eran bolas de masa, así que tuve que averiguar cómo hacerlas. También pidió chocolates caseros, así que fui al mercado a comprar todo lo que necesitaba, luego vi tutoriales en línea.

¿Estás parado junto a él todo el tiempo?

No, siempre estoy en mi puesto de trabajo en la cocina. El maestro me envía un mensaje de texto cuando necesita algo, como una taza de café o un almuerzo. Solo estoy cerca cuando lo necesito.

¿Y si te pide café mientras estás de compras?

Tengo que volver muy rápido. Yo nunca digo que no. Si casi termino con las compras, corro a casa. Si acabo de empezar, me doy la vuelta.

¿Trabajas todo el día o tienes tiempo para ti?

Tengo de cuatro a cinco horas al día cuando no estoy ocupado. Para matar el tiempo, miro mucho 24Kitchen [un canal de cocina holandesa] o simplemente reviso mi teléfono. El maestro a veces me lleva a cenar cuando estamos de viaje.

¿Como amigos?

No, nunca interpreto ese papel. Mi predecesor lo hizo. Trabajó aquí durante 14 años, pero hubo fricciones porque su relación se volvió demasiado amistosa. Mantengo las cosas profesionales. Cuando el maestro me invita a cenar, no hablo mucho. Nunca me vuelvo personal, me quedo en un segundo plano. Siempre digo “sí”, aunque a veces pienso “no”.

¿Siempre eres así de educado?

Sí, soy solo yo. Así fue como me criaron, así les hablé a mis padres. Trabajo en hostelería desde los diez años, ayudé en el hotel de mi tío. Luego fui cantinero en el hotel Krasnapolsky en Amsterdam. Un día, mi madre vio un anuncio de un mayordomo privado en línea. Solicité y comencé al día siguiente. Para mí, este es el mejor trabajo en hotelería. El vínculo de confianza en la relación es muy especial.

¿No te importa jugar un papel subordinado?

No, es una pregunta que me hacen mucho, pero no me siento como un felpudo. El maestro siempre me pide que haga algo. No toca un timbre ni me da órdenes.

Cuanto dinero tiene

Ni idea. Pero sé que uno de sus coches vale 1,8 millones de euros y tiene 14 de ellos. Podría comprobar su saldo ahora mismo porque tengo sus seis tarjetas. Pero no lo haré.

¿No necesita tarjetas de crédito?

No. Cuando necesita dinero, me pide que consiga efectivo.

¿Recibes regalos elegantes?

Un Mercedes-Benz SL, ¿es lo suficientemente elegante? Para mi aniversario de trabajo de tres años, pude elegir un coche por valor de 160.000 euros. Además, a menudo consigo cosas bonitas. Recientemente, mi billetera se rompió y recibí una nueva de Cartier. Esa billetera cuesta más dinero del que jamás haya tenido.

¿Cuánto haces?

Gano 4.200 euros al mes después de impuestos. Eso es menos que en otros países; muchos mayordomos ganan entre 5.000 y 15.000 al mes, pero yo estoy libre los fines de semana. Trabajo los fines de semana como mayordomo independiente, por ejemplo, para cenas. Cocino, sirvo y limpio después. Mi tarifa es de 35 euros la hora y suelo trabajar unas diez horas en total.

¿Quieres trabajar aquí por el resto de tu vida?

Cuido bien de mi jefe y cocino comidas saludables, así que espero quedarme hasta que me jubile. Pero si el amo tiene un accidente mañana, me quedaré sin trabajo. Hasta donde yo sé, no me ha incluido en su testamento.