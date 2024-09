Cómo Londres creó a Seth Troxler

«Desde la primera vez que vine a Londres me dije, ‘esta es mi ciudad’,» comenta Seth Troxler por teléfono. «Es uno de mis lugares favoritos en el mundo. Hay una honestidad aquí que no encuentras en ningún otro lugar.»

Cuando se trata de recopilar perspectivas y opiniones sobre el estado de la vida nocturna británica, Seth Troxler inicialmente podría no parecer la elección adecuada para entrevistas. Después de todo, creció en Kalamazoo, Michigan, se mudó a Detroit, toca música de Chicago, cocina barbacoa al estilo sureño y cuando fue a Europa por primera vez vivió en Berlín. Aún así, a pesar de todo eso, Londres se convirtió en la ciudad central de su vida y el lugar que, de muchas maneras, formó su relación con la música y la cultura club más que ningún otro sitio. A inicios de la semana pasada, nos pusimos en contacto por teléfono para hablar sobre su historia con la ciudad, por qué es única en su atmósfera after-dark y qué cree él que le prepara el futuro a esta capital.

«La primera vez que de verdad toqué aquí fue con Ricardo Villalobos, creo que fue en el 2006 o 2007, pero ya había tocado antes en una pequeña fiesta en Brick Lane,» recuerda Seth, mientras trata de recordar el nombre del extraño lugar donde tocó por primera vez. «Solía venir y mezclar por diversión. Había un grupo con el que salía al viejo T Bar.» Mientras la ciudad era similar en muchas formas una década atrás a como luce hoy en día, cuando Seth llegó una transición estaba en progreso, estaba comenzando a tomar forma la expansión de bares y clubes a lo largo del este de Londres pero los mundos del house y el techno aún eran una forma de medir el mainstream sobre la forma en que sucede ahora. «Londres en esa época no existía realmente, había cosas cool sucediendo pero todo era muy underground.» Lo que Seth encontró en su lugar fue tierra fértil para la inspiración. «Era perfecto. Éramos un montón de niños que simplemente salía a raves y descubrían cosas.» Es esta libertad, para Seth, la que ha hecho a Londres tan importante. Desde quedarse en el sofá de Jamie Jones en la ciudad de Clapton, con personajes como Art Department y Richy Ahmed de pasada, él encontró el espacio perfecto para la creatividad y las mentes correctas con quien trabajar.

«Cuando venía a Londres, la escena no era la mejor pero estaba este grupo de gente como yo, principalmente reunida por Judy de fabric quien, por cierto, es la santa patrona de la vida nocturna en este país,» menciona entusiasmado Seth. «Ella, Derren Smart quien solía llevar el T Bar y tristemente falleció hace poco, y Craig Richards fueron un grupo fundamental para mi. La primera vez que vi Paris is Burning fue con ellos. Londres, más que Berlín o Detroit, tenía a la gente alimentándonos con información del pasado, mostrándonos increíbles discos.» Este balance, viendo hacia el frente pero sin olvidar lo que había venido antes, es lo que Seth considera que dio forma a Londres como una fábrica de la vida nocturna. «Ese cambio fue todo. Eso fue lo que me llevó a Londres. El cambia intelectual sobre lo que la música dance podría ser.»

Considerando la situación actual, en comparación con lo que ha pasado antes, es este intercambio intelectual el que Seth siente que está ausente en la vida nocturna contemporánea. Por supuesto, el gobierno británico nunca ha estado particularmente inclinado a sentarse a intercambiar lanzamientos de Trax, aunque las conversaciones sobre los valores de la vida nocturna han experimentado una significativa tendencia a la baja. Ya sea la sugerencia de Sir Bernard Hogan Howe de cerrar cantinas para disminuir el crimen relacionado con la bebida, o la prioridad que se ha dado a los residentes sobre los clubes nocturnos cuando se trata de quejas sobre el ruido, la vida nocturna es sin lugar a dudas vista como menos que una prioridad. Seth siente que podríamos aprender de otras capitales del club alrededor del mundo en cuanto a esto. «Holanda realmente valora la cultura club, casi tanto como el ballet,» explica. «Tienen un alcalde nocturno que va al gobierno para asegurarse que las leyes tengan sentido. Cuando miras eso como una cultura positiva y consideras todo lo que conlleva, es de un increíble valor para la sociedad.»

Esto parece ser el más grande obstaculo que enfrenta Reino Unido: la cultura club y la vida nocturna simplemente no son vistas como algo positivo. Mientras Seth tiene una idea muy clara de quien él cree responsable por esta fase de transición que hace completamente ridiculo que un país tan apegado a la historia de los clubes parezca estarle dando la espalda a su legado—»cada ocasión que los pinches conservadores se meten, no le dan pinche importancia a nadie, para ser justos.»

«Como con fabric,» sugiere Seth, mientras levanta el tono de voz. «Tienes una institución reconocida globalmente y el gobierno estaba tratando de complicarles todo hasta el punto en que casi no sobreviven. ¿Es eso justo en un negocio? Que haya un percance y puedas cerrar todo el lugar. ¿Alguna otra industria permite que esto suceda?» Por supuesto, la respuesta es no—no hay forma de que una muerte en un encuentro de futbol clausure un estadio, por ejemplo—así que sin ningún apoyo por parte del gobierno, la verdadera pregunta se vuelve ¿Cómo te mueves hacia adelante a pesar de todo?

Para Seth, todo regresa a los principios que lo trajeron a Londres en primer lugar. Reuniendo gente a lo largo de las noches, proveyendo experiencias que viven más allá del taxi de regreso a casa. Descubriendo y trabajando con espacios que funcionan como algo más. Cuartos obscuros y lofts. Uno de sus favoritos personales en Londres, mientras dure, son los gigantescos espacios de bodega que brinda Tobacco Dock en Londres, donde junto con LWE, él lleva a cabo una fiesta SideXSide con Carl Cox. Más allá de ser íntima, Tobacco Docks ofrece algo enorme pero enfocado en las cosas correctas.» Es básicamente un rave de día apenas legal,» bromea Seth. «Es una bodega, es fuerte, y le permite a los chicos tener una experiencia que de otra forma sería completamente ilegal.» Habiendo dado una enorme celebración Acid Future en el lugar, Seth está en la misión de preservar la herencia británica de los raves de 24 horas de pantalones anchos y ojos cansados, una historia llena de color, personajes y sorprendente música. Una historia que, si no somos cuidadosos, podría convertirse en algo del pasado.

Pero, como Seth señala, perder la esperanza no tiene sentido, porque aún en la noche más inocua hay potencial de que suceda algo mágico, así como sucedió con él cuando vino por primera vez a Londres a inicios de sus veintes. «Eso es todo,» me comenta, haciendo una pausa. «La energía que puedes encontrar en una tardía salida por la noche, o en la esquina de un club. Hay belleza en esa turbiedad.»

