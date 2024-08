Cómo no dar positivo en un test de drogas aunque te hayas drogado

Me gustar pensar que soy todo un experto en pasar controles antidoping de orina porque ya he superado bastantes de ellos, algunos por los pelos, con la condicional o en la cárcel. Solo habría dado positivo en THC, pero un cargo por marihuana me podría haber supuesto un aislamiento de sesenta días o la vuelta al trullo nada más salir. Superé mi primer control de drogas cuando estaba bajo fianza en 1991.



Me estaba preparando para embarcarme en un viaje como fugitivo y tenía que pasar un control de orina como parte de mi condicional. Pero de ninguna manera iba a dejar la marihuana. Era mi sustento por aquel entonces. Fui a una tienda de accesorios de cannabis de Virginia del Norte y compré un bote de sello de oro, me tomé las cápsulas, bebí mucha agua y pasé el control. Uno de tantos.

Videos by VICE

No soy un experto y no tengo ninguna fórmula mágica, pero a raíz de moverme en el mundo de las drogas, estar con adictos y exadictos y de mis propias experiencias, sé que mi organismo elimina la cocaína, la heroína y el speed en un par de días. Pasa lo mismo con la LSD, aunque no estoy seguro de que haya controles para eso. Pero con la maría es más difícil, especialmente para un fumador empedernido. El THC permanece en el cuerpo hasta tres semanas o incluso más en una persona de más peso. Se mete en las células adiposas. Es importante acordarse de beber mucha agua e intentar mearla de antemano. Hay que evitar darles el pis concentrado de la mañana. Quieres que esté lo más diluido posible cuando te hagan la prueba. Eso es lo que he aprendido tras cientos de análisis de orina. También he escrito acerca de cómo los presos los pasan.

MIRA:

El último control de drogas que me hicieron fue en enero de 2016, cuando me quitaron la condicional, y llevo fumando desde entonces. Pero con tanta gente hoy en día pasando controles de droga y con la obsoleta mentalidad del “Di no a las drogas” aún tan presente, no está de más conocer cómo pasar estas cosas, por si surgen. Así que contacté con dos expertos en el tema.

Barry Cooper es un exagente antidroga y, actualmente, un experto en drogas y filántropo que ya ha aparecido antes en VICE. Lleva más de doce años enseñando cómo pasar un control de drogas y tiene una página web, Never Get Busted (Que nunca te pillen). Paul Armentano es el director adjunto de NORML, la Organización Nacional para la Reforma de las Leyes de Marihuana.

La NORML lleva luchando por la legalización de la marihuana desde sus inicios. He hablado por teléfono con los dos para averiguar cuál es la mejor forma de pasar un control de drogas, si funciona la parafernalia que venden en las tiendas especializadas y qué remedios caseros pueden ayudar a pasar un test de drogas. Esto es lo que opinan.

¿Puede ayudar lo que venden en las tiendas de accesorios para drogas a camuflar la orina contaminada?

Barry Cooper: Sí, totalmente. Lo que yo le digo a la gente, si no tienen tiempo de comprar en algún sitio web bueno, es que vayan a una tiendas y pregunten al dependiente por el mejor desintoxicante que tenga. Es importante que no digas “desintoxicante de drogas” o “estoy con la condicional” o “control de drogas para empleados”, porque no te lo venderán.

No pueden vender estos artículos para pasar un control de drogas. Por eso se venden como desintoxicantes. Las tiendas locales de este tipo tienen los productos adecuados para superar los controles de drogas que se usan en cada distrito judicial. Por eso le digo a la gente que vaya a la tienda local del distrito judicial en el que estén, esa es la tienda a la que tienen que ir a comprar.

Paul Armentano: Es el juego del gato y el ratón. Hay productos que funcionan un tiempo. Luego la industria de los controles de droga descubre estos productos e impone contramedidas que normalmente hacen que estos productos queden obsoletos. Entonces a la industria que ha surgido para intentar ayudar a la gente a boicotear los controles de drogas se le ocurren otras estrategias potenciales. Llevan décadas jugando a esto. También es verdad que la mayoría de los productos que requieren ingerir algún tipo de líquido que están disponibles en ese tipo de establecimientos son, por lo general, simples diuréticos, y aunque puede que funcionen hasta cierto punto, su precio está muy inflado y prometen demasiado.

“Es el juego del gato y el ratón. Hay productos que funcionan un tiempo. Luego la industria de los controles de droga descubre estos productos e impone contramedidas que normalmente hacen que estos productos queden obsoletos”

Siempre se oye a gente hablar de poner lejía o detergente en la orina o cosas así. ¿Hay algo de verdad en esos trucos caseros?

Armentano: Bueno, hay diferentes estrategias que la gente usa antes de someterse a un control. Por ejemplo, productos que disminuyan la sensibilidad de la prueba. Otra opción es usar un adulterante, algo que se añade a la muestra con la esperanza de que dé un falso negativo. En lo que respecta a estos adulterantes, volvemos a estar ante un perfecto ejemplo del juego del gato y el ratón. Por supuesto que hay ciertos productos que, cuando se añaden a la orina, pueden alterar la sensibilidad de la prueba. En la mayoría de los casos, con el tiempo, la industria de los controles de drogas descubre estos adulterantes y, o bien empiezan a buscar el adulterante en cuestión, o bien comprueban algún componente de la orina que anticipan que se va a alterar al usar un adulterante.

Cooper: Hay remedios caseros que funcionan, pero no son fiables al cien por cien. Hay muchos factores que influyen a la hora de poder trampear los controles de drogas. Yo siempre le digo a la gente que no me arriesgaría con el zumo de limón, la canela y otras muchas cosas que puedes mezclar. Esa, por ejemplo, es una bebida casera que a veces puede funcionar. Simplemente yo no pondría en riesgo mi libertad por eso, iría a la tienda local de parafernalia de drogas o buscaría en internet y compraría de una fuente fiable, porque es la única manera eficaz de pasar un control, además de la abstinencia.

¿Y qué hay de la dilución? ¿Cuánta agua se debería beber?

Cooper: Te lo diré con una rima: “la solución a la contaminación es la dilución”. Hay mucha verdad en ella. El problema es que cuando diluimos y bebemos mucha agua —la idea es beberla una hora antes del control— no meas nada más que agua.

Los niveles de THC no son lo suficientemente altos como para ser detectados. El problema es que el color de la orina es el mismo que el del agua. Cuando ven eso, normalmente lo etiquetan como prueba alterada. Por eso muchos de estos productos, de estas bebidas desintoxicantes, hay que tomarlos con mucha agua. Pero contienen niacina y otros colorantes añadidos a propósito para que la orina tenga un color normal después de diluirla.

Armentano: La prueba en sí consiste en buscar metabolitos, que son producto de la descomposición de alguna droga activa. La prueba es más sensible o es más probable que detecte esos metabolitos cuando la orina está concentrada. Cuanto menos concentrada o cuanto más diluida esté la muestra, menos sensible o precisa será la prueba. Consumir cualquier tipo de líquidos, especialmente diuréticos, unas horas antes del control hará que la prueba esté menos concentrada y, por lo tanto, el resultado de la prueba será menos sensible. Pero está claro que los laboratorios de control de drogas saben que la gente intenta diluir la orina utilizando líquidos y tienen varias formas de intentar comprobar si la muestra está demasiado diluida o no. De nuevo, es el juego del gato y el ratón.

“La abstinencia es el único método infalible para pasar un control de drogas”

¿Qué hay del argumento de que el THC se adhiere a las células adiposas?

Armentano: Los diferentes metabolitos tienen diferentes periodos de semidesintegración. El cannabis es diferente de la cocaína. Tiene relación con la composición del propio metabolito. El THC carboxílico es liposoluble. Los metabolitos de la cocaína son hidrosolubles. El cuerpo va a descomponer y a eliminar un metabolito hidrosoluble mucho más rápido que un metabolito liposoluble. Es la composición química del THC lo que hace que esté presente más tiempo de lo que estaría en otro caso. El metabolismo de cada uno puede influir en cierta medida en la duración del proceso, pero a niveles básicos es mucho más probable que los controles de drogas detecten a alguien que consume cannabis que a alguien que consuma otro tipo de drogas, sencillamente porque el metabolitos del cannabis es liposoluble y la mayoría de los metabolitos de las demás drogas son hidrosolubles.

Cooper: El THC se oculta en las células adiposas. En las del todo el mundo, da igual el peso. Estas bebidas desintoxicantes, hacer ejercicio y beber mucha agua antes de pasar el control puede eliminar todo eso de tu sistema. Es un sistema de protección de dos capas. Los desintoxicantes ayudarán a eliminar el THC de las células adiposas y aportan algo en el caso de que no se haya eliminado todo. Cubre las fugas de THC y lo oculta de las pruebas.

¿Cuál diríais que es la mejor forma de combatir la orina contaminada?

Cooper: El negocio de la desintoxicación es una industria multimillonaria. Es rentable porque hay mucha gente que tiene que pasar controles de drogas. Es una ciudad sin ley. Es un negocio tan grande porque las bebidas y esos productos funcionan. Hacen que le gente no vaya a la cárcel. Tengo una sección en mi página web que se llama “How to Pass Your Drug Test” (Cómo pasar un control de drogas). Llevo trabajando en ella ocho años y he recibido millones y millones de visitas. En esa página enseño a pasar controles de drogas, a usar los productos correctamente y la gente puede acceder a enlaces para pedir el producto.

Armentano: La abstinencia es el único método infalible para pasar un control de drogas. Por supuesto, los controles de drogas y los laboratorios son humanos. Puede incluso darse el caso de que alguien que nunca haya tenido contacto con las drogas ilegales tenga mala suerte y su prueba dé positivo. Por eso normalmente dividimos las pruebas en Prueba A y Prueba B. Por si algo así ocurre.

¿Hay algún producto sin receta o que se pueda comprar por internet que recomiendes?

Armentano: No me siento cómodo promocionando ningún producto. Especialmente productos que se venden por internet.

Cooper: Test Clear y Pass Your Test. Sé que eso funciona. He trabajado los últimos doce años para evitar que la gente entre en prisión. Esas bebidas desintoxicantes lo consiguen. Y los productos desintoxicantes para los folículos pilosos [también funcionan]. Llevo haciendo esto mucho tiempo. Funcionan.

Sigue a Seth Ferranti en Twitter.

Este artículo se publicó originalmente en VICE Estados Unidos.

Suscríbete a nuestra newsletter para recibir nuestro contenido más destacado.