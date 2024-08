Cómo Selena transformó a la industria de la música para siempre

La Reina del Tex-Mex es un punto clave en el orígen de la tecnocumbia y sin duda hizo himnos bailables que nunca pasarán de moda, pero la verdadera revolución de Selena fue su cuestionamiento de los límites entre razas, clases sociales y nacionalidades. Su «Amor prohibido» no es sólo el resumen de la trama de cualquier telenovela exitosa, sino apela a una realidad que los hijos de migrantes de todos los puntos de Centroamérica y México viven todos los días en Estados Unidos. Señalar el conflicto de identidad de estos estadounidenses de origen latino que no tienen raíces en ninguna parte con un simple «amor prohibido murmuran por las calles / porque somos de distintas sociedades», que de la misma forma puede leerse como conflicto racial y de clases, funcionó de manera orgánica las audiencias y Selena logró coronarse como la Reina del Tex-Mex por semiótica pura.

El mercado angloparlante la adoptó de inmediato como suya aunque la niña Quintanilla y sus Dinos estuvieran cantando cumbias en español. Porque sí, eran tejanos, y sí, les hablaban directamente a todos los estadounidenses hijos de migrantes que representativamente en Chicago, California y Texas son muchos, pero también a los mexicanos, argentinos, peruanos y colombianos que gustan de las cumbias en sus países y fuera de ellos. Es cierto que Gloria Estefan y su Miami Sound Machine ya habían logrado el mítico «crossover» del mercado latino al anglosajón con «Conga» en 1985, pero la diferencia con Selena es que ella no hizo el «crossover» porque ella no era mexicana, no hablaba español y, sin embargo, apelaba a lo mexicano todo el tiempo.

Selena inventó una estrategia de mercado para la industria musical sin darse cuenta y sin pretensiones de hacerlo. En una entrevista con el New York Daily News en Julio de 1999, Whitney Houston, la mítica cantante de «I will always love you» reveló su mayor admiración ante Selena. Resulta que la Reina de la Tecnocumbia se había convertido en un modelo de expansión de mercado para la industria del pop estadounidense. «Lo que hizo Selena con el mercado angloparlante fue brillante», dijo Houston en esa ocasión, y señaló que su estrategia a futuro junto con Clive Davis, presidente de Arista Records, era hacer lo mismo pero en dirección contraria. Lo que con Selena resultó de manera orgánica, se convirtió en el modelo ideal para la carrera de cualquier artista pop en los años siguientes, y sigue vigente hasta hoy. No es casual que la colección de cosméticos que MAC sacó a su nombre sea la más vendida de la historia, considerando que compite con las de Mariah Carey, Rihanna y Nicki Minaj.

Todos los grandes artistas pop han hecho referencia a Selena alguna vez en su carrera. A todos nos parece curioso y nos calienta el corazón saber que Beyoncé y Solange Knowles escuchaban a Selena en su infancia en la radio, pues no olvidemos que crecieron en Houston, o que Drake y Big Sean tengan camisetas de Selena en sus respectivos guardarropas, pero no nos interesa tanto saber por qué. La razón es puramente comercial y estratégica, pero eso no le quita peso a la figura de Selena y a la importancia de su legado. Ahora se puede ver muy claramente en la colaboración de Justin Bieber en el hitazo de Luis Fonsi y Daddy Yankee. ¿Por qué Bieber accedería a grabar «Despacito»? Porque Selena y su tecnocummbia comprobaron que si un artista estadounidense conquista el mercado latino es muy probable que se mantenga en la cima de las listas de popularidad… para siempre. Es decir, es el modo más contundente que encontró un artista como Bieber, de blindar su legado de éxito.

Con el paso del tiempo, Selena sigue siendo fuente de inspiración para cientos de artistas estadounidenses de origen latino que hoy son los estandartes del pop en español. Desde Marc Anthony hasta Daddy Yankee, todos los artistas que tienen un Grammy Latino en sus manos han logrado sus objetivos porque Selena sentó las bases para que existiera este nicho de alcances monumentales. La industria del pop latino tiene su base en Selena y sus debates son los mismos hasta hoy. Nuevos artistas como Becky G y Prince Royce tienen que justificar su identidad latina frente a los medios y a las audiencias porque no hablan español, o hacen discos en inglés y español a manera de unificación social como el Telephone/Teléfono de Jessica Hernandez & The Deltas. Pero también, artistas como Princess Nokia en Nueva York, representan otro tipo de herencia cultural de Selena, aunque se mueva en una esfera distinta.

La identidad de los mexicoamericanos es un tema complejo y se vive de manera muy tajante. Selena es un símbolo para los hijos de migrantes en Estados Unidos porque los representa en imagen y cultura. Su nacionalidad es cuestionada por sus nombres y rasgos físicos aunque legalmente estén registrados como gringos. Su identidad cultural está atravesada por un español anglificado con el que se relacionan poco y unas costumbres que les parecen folclóricas pero no muy suyas. Que Selena haya aprendido a hablar español para cantar cumbias, y que en realidad nunca lo haya pronunciado a la perfección tiene un valor mucho más poderoso que sus caderas. Antes de Selena, el tex-mex era un limbo racial que se convirtió en una cultura y una identidad a través del pop.

El 17 de octubre de 1989, se lanzó el álbum debut de Selena. Para conmemorar el aniversario de su disco homónimo, Google está celebrando con un Google Doodle animado y musicalizado con la icónica «Bidi Bidi Bom Bom». Billboard reporta que la familia de Selena trabajó de la mano con el equipo de Google durante un proceso de dos años de creación del video. También hay una exposición digital especial que celebra la vida de Selena, una colaboración con el Museo Selena en Corpus Christi, Texas.

