Supreme, Rolex, Nike: Todo lo que llevo es de imitación y nadie se da cuenta

Te puedes gastar 1900 euros en una camiseta Monogram Tulle de Louis Vuitton o puedes ir a un sitio web chino y comprarte una imitación por el mismo precio.

El mundo de la moda urbana está plagado de prendas de imitación que van desde zapatillas Adadis como las que venden en el top manta a réplicas perfectas casi imposibles de distinguir de los originales. Yo, por ejemplo, hace poco me compré una sudadera con capucha de Supreme comodísima (precio de reventa de 400 euros hacia arriba) por algo menos de 40 euros.

Cuando hablamos de ropa urbana, lo de llevar imitaciones no está tan mal visto, aunque sí habrá gente en internet que le da demasiada importancia a un par de zapatillas de los 90 y se ría de ti. Esto me llevó a preguntarme si habría alguien que se vistiera de la cabeza a los pies con ropa de imitación. El usuario de Reddit Aiden6, responsable del popular subreddit de réplicas de ropa urbana r/fashionreps, asegura que su armario es 80 por ciento falso. Hablé con él para que me contara toda la verdad sobre las imitaciones.

VICE: ¿Cómo te metiste en el mundillo de las prendas de imitación?

Aiden6: Oh, colega. Cuando iba a Secundaria, vendía auriculares Beats by Dre. Los compraba por diez euros y los vendía a 30. Me llevaba unos 200 o 300 euros a la semana solo con la venta de auriculares, y de ahí pasé a comprar ropa. También tenía altavoces Beats de imitación. De todo. Ahora mismo tengo unos 30 pares de zapatillas diferentes.

¿De dónde lo sacabas todo?

Un sitio web chino. La marca Beats estaba empezando a petarlo en aquel entonces. Vi que ahí valían diez dólares y pensé, ¡Joder, pero si aquí hay negocio! Me pedí unos para mí y luego compré diez más. Así empecé.

¿Cuál fue la primera réplica que te compraste para ti?

Me compré dos polos de Louis Vuitton que tenían el nombre mal escrito. Ponía “Louis Vitton”.

¿Cuánto hace de eso?



Estaba en secundaria (12-13 años). Ahora tengo 22 años. Joder, llevo toda la vida en el negocio de las imitaciones.

¿Por qué te gusta comprar ropa de imitación?

Pues porque puedes llevar lo que quieras sin tener que petarte todo el presupuesto. Yo soy de esas personas que se cambian de ropa dos o tres veces al día, por lo que me gusta tener el máximo de opciones posibles. Lo hago por mí mismo, no por nadie. Me la suda lo que piense la gente.

¿Alguna vez te han dicho algo por llevar algo de imitación?

Eeeh… Me gustaría decir que no. Pero es que da igual, porque aunque lleve cosas auténticas, siempre va a haber alguien envidioso que te diga que es falso.

Me da la sensación de que hay ciertos artículos de los que no deberías comprar imitaciones. Por ejemplo, si llevas algo de Supreme o de Louis Vuitton, te van a decir algo. Para todo lo demás, no hay problema.

Totalmente. Una de mis prendas favoritas, de cuando tenía 15 años, era un gorro con el logo en caja de Supreme, pero en realidad la marca nunca había hecho gorros. No existía. Pero a mí me encantaba y lo llevaba.

Ese es el problema con las imitaciones: algunas ni siquiera imitan nada porque no existen los artículos originales, ¿verdad?

Sí. Les gusta hacer sus propios diseños.

¿Buscas marcas específicas cuando compras?

Ya he dejado de comprar cosas de los grandes diseñadores: Louis Vuitton, Gucci, Dior y cosas así. Ahora estoy con las zapatillas Nike Jordans. En China hay una fábrica en la que, según me han contado, usan los mismos materiales y patrones que Nike. Dicen que es “no autorizada”, pero para mí es auténtica, técnicamente.

Some of Aiden6’s replicas.

He visto zapatillas y la calidad parece muy buena para ser falsas.

Sí. Una de las razones por las que empecé a comprarlas es porque las Jordans a veces se hacen en tiradas muy limitadas o cuando se hace un par de campeonato por el que te piden 400 o 500 euros. Y yo solo quiero un par de zapatillas. Por eso empecé a comprarlas.

¿Cuál es tu artículo favorito?

Muchas de las Jordans originales que el propio Michael Jordan ha llevado. O una sudadera Supreme con el logo en caja. Pero lo que más me gusta es la colonia.

¿Ah, sí?

Sí, no hace falta que te gastes 100 pavos. Con 35 tienes exactamente los mismos ingredientes. Empecé comprándola en mercadillos, luego en Wish e iOffer y sitios así, y joder, es que las clavan. Iba a las perfumerías a probarlas y luego me compraba la imitación y era exactamente lo que quería. No sé cómo consiguen los ingredientes, pero son muy buenas.

¿Por qué abriste el subreddit Fashionreps?



Había uno para zapatillas y vi que había demanda de uno que cubriera la ropa de imitación. Pensé que molaría que llegara a ser un canal muy conocido algún día. Cada mañana encendía el ordenador e intentaba hacer que creciera, ponía temas para generar debates y miraba qué pedía la gente.

Mola.

Sí. Luego, uno de mis amigos, que es moderador, dijo que podría ganar dinero si daba publicidad a determinados vendedores. Entonces empezaron a pagarme. Cada mes me llevaba unos 500 euros.

Joder.

Compraba chorradas que no necesitaba a mi edad (15 años), como cuchillos de Counter Strike de 300 dólares [Risas].

¿Cuántas prendas de tu armario son de imitación?

Si te soy sincero, casi el 80 por ciento. Todo mi calzado… Quizá tengo un par de SB auténticas y dos o tres pares de Jordans. Los otros 35 pares son imitaciones.

¿Cuánto dinero crees que vale todo eso?

Joder, no tengo ni idea. Hace poco me gasté 180 euros en tres pares de zapatillas y otros 80 en una sudadera con capucha de Supreme. Pero también me llevaba unos 700 euros en ropa gratis al mes [de vendedores del foro]. Incluso tengo un Rolex de imitación que llevé a tres expertos relojeros y ninguno se dio cuenta de que era una réplica.

¿Crees que comprar ropa de imitación está mal desde el punto de vista moral?

Mientras no quieras hacerla pasar por auténtica… Si intentas timar a alguien diciéndole que es de verdad, ahí sí que veo un problema. Por lo que he oído, los nuevos cinturones Off White de imitación son réplicas perfectas, por lo que cualquiera podría hacer un recibo falso y vender uno en sitios de reventa como si fuera auténtico. Yo no veo ningún problema moral mientras sepas lo que haces.

