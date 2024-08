Con su remix en vivo a ‘Nice for what’ de Drake, Lauryn Hill cierra el círculo

La voz de Big Freedia irrumpió anticipando ‘Nice for What’ de Drake; luego, Lauryn Hill arrancó en vivo con la canción y si bien ir a ver en vivo a la leyenda iconoclasta del hip-hop siempre representa incertidumbre -Hill puede llegar tarde, o puede cancelar minutos antes-muchos estamos dispuestos a realizar el peregrinaje necesario para ir a sus shows. Anoche Lauryn tocó en el Teatro Apollo de Nueva York, y aunque llegó unas horas tarde, finalmente apareció. A mitad de ‘Ex-Factor’, dejó caer el sampleo de Drake y lo llevó bajo su propia dirección: See this is ‘Ex-Factor’ / He took the sample / My shit is classic / Here’s an example cantó antes de rapear sobre ser una Balenciaga mama.

Mire el video en la parte superior de la página, y acepta que, cuando Lauryn Hill llega, se sale de madre.

