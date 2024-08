Con un nuevo freestyle, Eminem acusa a la NRA de controlar a Estados Unidos

Si hasta Kid Rock puede eventualmente darse cuenta de los errores en sus modales y Axl Rose puede pasar de ser un campesino sureño a un agente en resistencia, entonces que Eminem quiera dar un giro y ser luchador radical contra el gobierno no es, en comparación, demasiado absurdo, aunque ya haya hecho enojar a varios con sus rollos, como aquella vez en los BET Awards. Anoche en los iHeartRadio Music Awards, Em volvió a utilizar una gran plataforma pública para condenar a una institución estadounidense con un freestyle, porque aparentemente esa es la única forma de comunicarle estos problemas a su audiencia sin que ellos piensen que se trata de “fake news” o algo así. El nuevo verso, agregado a su canción de Kehlani «Nowhere Fast», responde al debate reciente sobre el control de armas y va contra la NRA, acusándola de ser una fuerza cuasi-Illuminati que controla al gobierno de los EE. UU.

This whole country is going nuts / And the NRA is in our way / They’re responsible for this whole production / They hold the strings, they control the puppet.

Todo este país se está volviendo loco / Y la NRA está en nuestro camino / Ellos son los responsables de toda esta producción / Ellos jalan las cuerdas, controlan la marioneta.

Al igual que su freestyle anti-Trump en los BET, es bastante divertido imaginar cómo los fanáticos promedio de Eminem tomarán esto, aunque el tono conspiratorio de la crítica es muy similar a un rant de Alex Jones y hace que la ANR parezca una anomalía en lugar de un mal muy arraigado en la cultura y los ideales estadounidenses. Además, Em alguna vez rapeó: «Trato de mantener el tono positivo y jugármela tranquilo / disparar en el patio del recreo y decirles a los niños que permanezcan en la escuela» apenas dos meses antes de que ocurriera Columbine, así que tal vez no sea la mayor autoridad en el control de armas.

Puedes ver la presentación de Eminem a continuación, el freestyle en cuestión sucede durante los primeros 30 segundos.

