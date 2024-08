Conoce a Mystery Affair, uno de los principales motores de la escena electrónica de Guadalajara

Erika Poke García a.k.a. Mystery Affair, es una DJ y productora de techno y dark disco. Considerada por la prensa especializada como uno de los principales motores que ha impulsado el desarrollo de la escena electrónica de Guadalajara desde hace más de 10 años.

Su talento le ha abierto las puertas de clubes europeos como Moog en Barcelona, Chalet en Berlín y Boiler en Atenas, sólo por mencionar algunos. Ha compartido escenario con artistas de la talla de Jennifer Cardini, Jamie xx, Cosmo Vitelli, Bomba Estereo y Objekt.

Erika es responsable de dar vida a venues icónicos de la capital tapatía como Chupitería La Favorita y Patán Ale House, paradas obligadas para un sinfín de artistas nacionales e internacionales.

Platicamos con Erika sobre sus inicios, de cómo ha logrado sobresalir en una escena musical dominada por el sexo masculino y de su labor en los labels Favorita Records y La Volta Ros, entre otros temas.

Thump en Español: Tu trayectoria inicia de manera accidental con una tocada en el bar La Santa, ¿qué ocurrió aquella noche?

Mistery Affair: Se dio porque yo estaba chambeando ahí con Jacky en 2006, 2007 más o menos. Puedo decir que Jacky fue la que me dio la patada inicial más a fuerza que de ganas. Yo estaba viviendo en Barcelona y cuando me regresé a Guadalajara fue que empecé a trabajar en este lugarcito porque me recordaba un montón la música, tenía mucho rollo europeo. Hubo un día, buen día para mí, mal día para el club (risas), que faltó uno de los DJs residentes, agarró los discos Jacky y me dijo “tú eres la que más o menos le entiendes a esta cosa, préndelo, aquí están los discos güey, pon algo”. Esa noche empecé a poner discos que me gustaban, no mezclaba ni nada, simplemente subía y bajaba faders. Me encantó, me gustó mucho el rollo de poder vibrar igual con la gente, que pongas una canción y que a la gente le guste. A raíz de esto me empecé a meter más, empecé a fijarme cómo le hacían los DJs. Antes no había tantos tutoriales y cosas por internet, hoy sí que lo hay, además hay muchas escuelas que pueden ayudarte.

Cuéntanos de Mystery Affair, ¿de qué va el proyecto?

Mis amigos me decían “¡guey!, tienes que buscar un proyecto, hacerte de un nombre, porque la verdad no puedes llamarte Poke García para siempre” (risas). De ahí vino el hacer una súper lluvia de ideas de proyectos, nombres hipsterosos y cosas que me gustaban, y salió Mystery Affair. Además este proyecto es más sólido. Musicalmente ya tiene una vertiente que me gusta, es más enfocado al dark disco y un poco al techno.

¿Cómo fue que lograste dar el salto a Europa?

La verdad lo que más me impulsó fue una vez que toqué en una fiesta en La Chupitería dentro del Festival de Cine de Guadalajara. En esa fiesta había unos chicos de la delegación chilena que me dijeron “¡oye güey!, ¡tocas bien chido! y queremos que vengas a Cannes con nosotros al festival”, y ahí quedo. Al año siguiente me hablan y me dicen “ya tenemos aquí tu boleto y te vamos a pagar tanto, ¡vente ya!”. Tocar ahí me ayudó mucho, básicamente esa fue mi primer salida, esto fue hace 4 años más o menos. Esa vez fui a Europa solamente a esa fecha y ¡ándale! que les gustó, y me hablan y me dicen “¿sabes qué? ahora queremos que te vengas a la Berlinale, vete preparando, te vamos a mandar vuelo y todo”. La verdad estos chicos me han acogido muy bien, hoy por hoy sigo yendo a todas sus fiestas en todos los festivales de cine y estoy yendo tres veces al año a Europa por esta razón, ahora sí que Cannes fue un spot muy importante.

Luego me armé un presskit y dije “voy a intentar tocar puertas en otros clubes”, y eso fue lo que hice, les empecé a escribir a todos los clubes que a mí me parecían muy cool, donde veía que tocaban amigos, y empezaron los clubes a responder.

Ese año me salieron 4 fechas, estuve todo el año intentando tocar en un club que me gusta mucho porque yo viví en Barcelona, se llama Moog. Moog es un club al que yo le tengo mucho aprecio, pasé tiempos muy bonitos ahí cuando viví allá, siempre veía la cabina y decía “¡qué padre tocar ahí!», “¡qué padre la música que ponen!”, siempre lo veía como súper inalcanzable y en una de esas dije “voy a intentar”. Hablé, pregunté al club quién era el booker, me dijeron que fulano de tal, no me pasaron obviamente nunca su teléfono ni nada. Volví a llamar y le dije “¡güey! aunque sea pásame el mail, mira, soy de México, nada más quiero intentarlo, y ya”. Un buen samaritano se apiadó de mí y me pasó el mail del booker y me hizo favor de responderme, le mandé mi presskit y dos sets de los que yo tenía grabados, el chico básicamente me ayudó, me abrió la puerta. La verdad les gustó un montón mi set, yo lo disfruté muchísimo también, de ahí el chico me dijo “¡qué padre!, cuando vengas tómanos en cuenta”, yo le dije “¡no!, cuando yo venga tú tómame en cuenta a mí”.

Eres socia de Odín Parada en el label Favorita Records, ¿qué estilo de música publica el sello?

Se me ocurrió juntarme con Odín para hacer Favorita Records porque decía “ya sé mezclar, ahora quiero aprender a producir” y sigo en eso. La verdad es que uno no deja de aprender y de estudiar, y dije “yo no sé si un sello va a agarrar mis tracks”, “¡pues mejor vamos haciendo uno!” me dijo Odín. Montamos Favorita Records para hacer un poquito push al bar y aprovechar a todos los artistas que estábamos trayendo como Jamie xx, que dejaba unos sets maravillosos y dije “¡güey!, hay que empezar a grabar estos sets y compartirlos con la gente”, y de ahí nació Favorita Records. Empezamos un poco con esta filosofía y después por apoyar a la gente, a los nuevos talentos, porque la verdad en este medio es difícil, somos muchos y hay que apoyarnos unos a otros. Empezamos a sacar tracks de gente que estaba produciendo cosas súper bonitas, después hicimos un programa de radio por internet y nos fue chido. También estoy en otro sello que se llama La Volta Ros, que es de Modulaire y de Dakota, ellos me dijeron “mira, está este sello bien padre” y dije “sí, la neta está bien padre, yo lo quiero apoyar”, y me uní a ellos con La Volta Ros. La Volta Ros me parece que es un sello muy importante para Guadalajara porque es un sonido completamente nuevo.

Leyendo una entrevista que te hicieron hace unos meses, mencionas a Daft Punk como una de tus principales influencias, ¿qué otros artistas han inspirado tu música?

Daft Punk yo lo menciono porque siempre me ha gustado, la verdad es que a mí me impactó muchísimo un concierto que fui a ver de ellos. Cuando hicieron la gira de Alive tuve oportunidad de estar en un concierto de la banda en un festival que se llamaba Summercase, yo estuve presente en ese concierto y me marcó muchísimo, dije “cómo una banda de productores de música electrónica pueden lograr algo tan grande como esto”. La verdad es que estos güeyes han sido muy arriesgados en lo que hacen, de hecho todos los discos que sacan a nadie le gustan hasta como tres años después (risas). También me gusta mucho Nine Inch Nails, me gusta Jennifer Cardini, Red Axes.

¿Te ha sido complicado salir adelante en una escena dominada por hombres?

¡Híjole! Ahí fíjate que sí, todavía es difícil, tú ves los carteles de los festivales y predominan los hombres en un 80, 90%, en ocasiones no hay ninguna mujer. Yo la verdad lo que pensé fue “bueno, yo no soy una mujer muy agraciada que digamos, no tengo el cuerpo voluptuoso, ni soy modelo ni mucho menos”, pero dije “voy a hacer algo mejor, yo quiero que a mí me contraten por lo que yo hago, quiero que me contraten porque sí sé mezclar, porque puedo poner un vinil, porque sé llevar una noche cool”. Como dices, sí ha sido difícil, porque todavía nos falta empoderarnos un poco más a las mujeres, y que también los hombres nos hagan un campito, porque también las mujeres podemos tocar muy chido, y de alguna manera yo creo que hay espacio para los dos.

A principios de año se anunció la salida de tu primer EP, ¿ya está circulando?

El EP se retrasó porque yo tuve algunas complicaciones personales, sin embargo ya está listo, yo creo que lo vamos a sacar ahora en octubre. Vamos a sacar unas canciones en la Volta Ross y otras por Favorita Records. Saldrán primero las de La Volta Ros, como el mío se complicó un poco, estamos ya con la cola de otros releases, pero yo creo que a finales de octubre, principios de noviembre ya está afuera. Son dos tracks y yo creo que voy a incluir dos remixes.

¿Qué momento consideras que vive la escena electrónica de Guadalajara?

Yo creo que ahorita está saliendo muy buena música, creo que tiene artistas que están produciendo un sonido muy diferente, incluso al del DF, tenemos artistas como Niño Árbol o Iñigo Vontier, Dan Solo que es muy bueno, Modulaire también. Hay gente que está haciendo cosas muy buenas, musicalmente creo que es un gran momento para Guadalajara. En cuanto a escena ya la veo un poquito más despierta, la gente ya está entendiendo más el rollo electrónico, sin embargo seguimos lidiando con esta ola de reguetón y de edm que es muy fuerte, las nuevas generaciones prenden el radio y esto es lo que escuchan, es muy complicado porque los clubes cada vez la tienen más difícil, por ende nosotros cada vez la tenemos más difícil en cuanto a presentaciones. A la gente le gusta acudir a clubes donde hay reguetón y cosas comerciales, aunque también veo que el techno se está poniendo muy fuerte, y eso me da mucho gusto la verdad, porque yo crecí con techno y a mí me gusta mucho. Veo que Bar Américas está haciendo su trabajo, otros clubes como Umbräl y Kin Kin también se han puesto las pilas y están luchando, le han invertido y no queda más que apoyarlos, salir, ver las propuestas y envolvernos de la música. Me gustaría que la gente en Guadalajara tuviera un poquito más de apertura y se dejara sorprender también por otros ritmos, no sólo los que conocen.

Para concluir, ¿qué planes tienes para el resto del año?

Ahorita estoy de tour en Colombia, termino Colombia el lunes, estoy en Guadalajara toda esa semana, voy a tocar en varios clubs de Guadalajara, el 22 de septiembre vuelo a Europa porque tengo allá otro tour de tres semanas, y regresando me quiero meter al estudio porque queremos lanzar el EP y seguir haciendo tracks, sacar más música.

