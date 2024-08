Conoce al artista que creó un juguete sexual en forma de la oreja de Shrek

Mientras el resto del mundo continuaba con su vida, Malek Lazri, el cerebro detrás del juguete sexual masculino de la marca Fleshlight en forma de la oruga de Bichos: Una aventura en miniatura, Malek Lazri, pasó el año perfeccionando su oficio.

Desde nuestra última conversación en mayo de 2020, Lazri ha estado muy ocupado. Hizo más de una docena de juguetes sexuales inspirados en personajes ficticios, incluido uno de Elastigirl llamado “Mrs. Incrediball Stuck Stepmom”, con todo y calzones de licra, el “Shreek Slughole” que tiene forma de la oreja de Shrek e incluye una vela de cera, y el “Cinderelli Ugly Stepsister Glass Slippa Footjob Fleshlight”, que puedes ver aquí abajo.

Videos by VICE

Todos estos modelos son completamente funcionales y, en teoría, te los puedes follar, a diferencia del modelo de la oruga de Bichos que no tenía agujero.

“Pensé que era mi deber seguir dándole a la gente lo que quería”, me dijo Lazri. “El primero fue tan exitoso que sentí que si no lo hacía, estaría perdiendo la oportunidad de continuar con una larga lista de artículos raros”.

El modelo de la oruga lo hizo a partir de un molde de silicona insertado en un tubo Fleshlight real, pero esos tubos cuestan un mínimo de 70 dólares. Dice que realizó ingeniería inversa en la parte dura del tubo, creando un molde que luego pudo replicar en estas obras de arte. También subcontrató algunos detalles, solicitando la ayuda de un artista de aerógrafo que se especializa en low riders (y ahora en juguetes sexuales de Pixar y Disney), y de su costurera local para hacer los trabajos más delicados, como el vestido rojo diminuto para la unidad de Jessica Rabbit.

Lazri dice que no tiene favoritos, pero el de Jessica Rabbit es claramente un trabajo hecho con amor. “Ese es mi amor secreto”, dijo. “Ninguno de estos modelos es sexual para mí, es más una continuación del merchandising, que ya es absurdo. Pero no sé si le estoy haciendo justicia”.

El homenaje a Mike Wazowski, con su retenedor extraíble, es otro modelo del que está particularmente orgulloso, desde el punto de vista de la producción. El “Mater Bater” en honor a Martin, la grúa de la película Cars, es otro gran éxito, aunque provocó muchas reacciones de terror en TikTok.

Sin embargo, Lazri ya no puede publicar sus ingeniosas creaciones en TikTok. La plataforma lo ha vetado varias veces, y hace un mes al parecer lo bloquearon permanentemente, ya que la compañía denunció violaciones de las directrices de la UE. TikTok no permite contenido sexual explícito, pero técnicamente, no hay discursos o imágenes sexuales en los videos (a excepción del trasero de Elastigirl, que admite que puede haber roto esa regla).

A Lazri le apasiona este proyecto, pero con el boom de NFT este año, decidió sacar provecho de algunas de sus creaciones en la blockchain, como el pie Ugly Stepsister y la oruga de Bichos. Ambos artículos tienen un precio de 2 ETH, o 4.447.08 dólares. Lazri anunció la subasta en un video para Antiques Roadshow:

A partir de ahí, planea expandir sus actividades más allá de sus personajes infantiles favoritos; su homenaje a la cerveza de Foster, “excelente para el cobertizo o el garaje”, dice en el video, es un adelanto de su próximo paso.

“Se me ocurrió de la nada”, dijo. “Estaba aplastando una lata de Foster y dije: “Espera un segundo… esto es demasiado fácil”.