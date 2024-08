«Cosmic Path» de Damon Wild es un clavado a los ritmos etéreos del techno

Damon Wild es un DJ y productor originario de Nueva Orleans, aunque su trayectoria se ha desarrollado mayormente en Nueva York desde los 90. Damon comenzó a trabajar para Sonic Groove Records en Brooklyn y abrió su primer sello, Experimental Records, firmando a artistas como Dj ESP, Electric Indigo, Freddie Fresh, Tim Taylor, Joey Beltram, entre otros. En la misma década, el productor estadounidense dio vida a Synewave Records, con un EP lanzado como Morph junto a Dennis Ferrer, titulado Stormwatch, denotando su influencia en el techno.

A finales del año pasado, Damon Wild lanzó Cosmic Path, un LP con 15 cortes que sin duda nos remiten a beats y melodías grises con atmósferas introspectiva donde sobresalen ligeros ritmos enérgicos, con un sonido bastante profundo y emocionante permitiendo un deslice etéreo entre olas y ensueños meditativos desde la pista de baile.

El release fue lanzado a través de Infrastructure el pasado 8 de diciembre.

Hablamos con el productor acerca de sus comienzos en la música y esto nos contó:

Thump en Español: ¿Quién eres?

Soy el cabecilla del sello Synewave Records. Llevo produciendo y mezclando (DJ) por casi 25 años. Estoy en constante descubrimiento de nuevas formas de expresión a través del sonido. Soy originario de USA pero vivo actualmente en Varsovia, Polonia, con mi esposa, hijo y un gato desde hace 12 años.

¿Cuándo y cómo fue tu primer acercamiento a la música electrónica?

Mi primer acercamiento a la música electrónica fue mientras crecía en Nueva Orleans y fui a una World’s Fair donde vi a unos bailarines de breakdance rompiéndola al ritmo de Herbie Hancock, Kraftwerk y Soul Sonic Force…

Los ritmos y el groove fueron el funk que me encantó. También me gustaba mucho la música soul de ese entonces por grupos como Maze, Earth Wind and Fire, PRince y Funkadelic. Más tarde comencé a tocar en la radio de la universidad local, WTUL y me puse a tocar música alternativa como Cabaret Voltaire, Cocteau Twins, Ministry, New Order y demás. Esto moldeó y estableció la estructura en mí con la música de vanguardia.

¿De qué va tu trabajo?

Todo comenzó cuando estaba terminando Synewave 120, ‘Subtractive Synthesis IX «Timelapse EP» y después de que Dave Sumber ‘Function’ hiciera remix, reiniciamos nuestra amistad duradera. Moví mi estudio a una nueva habitación en nuestro lugar, cambié las cosas, agregué muchos elementos naturales como encimeras de madera, plantas, cactus, una ventana de luz, etc.

Me sentí muy bien en la nueva habitación. Creo en la filosofía del Feng Shui a nivel de ser, al igual que en su diseño y ordenamiento. Incluso en los detalles de mí mismo en relación con el sol y los puntos cardinales (N

¿Y por qué la música?

La música siempre ha estado en mi alma desde que tengo memoria. Recuerdo cuando tenía 6 años que hacía conciertos virtuales de ensueño en el estéro de mi mamá. Me gustaba tocar The Who, Beatles, Alice Cooper, Punk Floyd, Doors y demás. A los 8 años, fui DJ en mi casa con cassettes y un mezclador de Radio Shack. Me encantaba la música y sabía que tenía que estar dentro de mí.

¿Qué viene próximamente?

Próximamente vendrá un nuevo EP conceptual en Synewave «Mistake Identity» – Growth Mindset EP (SW122)

¿De qué me estoy perdiendo en la escena electrónica latinoamericana?

Es importante recordar las raíces clásicas del techno pero estoy seguro de que se está haciendo.

¿Algo que agregar?

Me encantó visitar México. Fui a mi primera aventura de buceo en Playa del Carmen hace unos años y también visité los sitios mayas… Es realmente increíble. Me da mucho gusto saber que en México se esté absorbiendo música electrónica. No me sorprende tomando en cuenta la historía, gran creatividad y artistas que vinieron de allí en años pasados.

Conéctate con Damon Wild en: Facebook // Discogs // Soundcloud.

Conéctate con Infrastructure: Facebook // Soundcloud.