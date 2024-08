Este juego online nos explica el efecto de los medios masivos sobre nosotros

A priori puede parecer que comenzar un videojuego con una cita de Marshall McLuham puede ser un desacierto. Pero en este caso, casi que justifica su existencia. Por cierto, es una cita que está mal atribuida al teórico canadiense.

“We become what we behold. We shape our tools then our tools shape us” significa literalmente: “Nos convertimos en lo que observamos. Formamos nuestras herramientas, luego nuestras herramientas nos forman.”

El juego tiene una modalidad simple, con un diseño amigable de los personajes, además de un desenlace inevitable y manipulado. Con una duración de cinco minutos, entretiene. Mientras, nos hace reflexionar sobre la importancia de tomar un rol más activo al momento de consumir la información que se nos entrega. Buscar el tras fondo, para no ser permeable a la manipulación.

Por medio de un rectángulo interactuamos con el mundo del juego. Con un click del ratón, esa figura geométrica se convierte en un recorte de la realidad. Luego es televisada con un epígrafe. Estas palabras otorgan un sentido, el cual tiene una intención, a las imágenes. Las personas que consumen ese mensaje ven su ánimo afectado y sus actitudes modificadas.

Hay unas pequeñas acciones que podemos hacer para evitar caer en la creación del caos. Pero a la vez hay trabas que nos impedirán alejarnos de lo que está planeado comunicar. Pronto vemos claro cuáles son los criterios de noticiabilidad que se aplican, a raja tabla.

El final aciago espera con la paciencia del que se sabe vencedor.

Tiene una advertencia: El siguiente programa contiene escenas de esnobismo, rudeza y asesinatos en masa. Se recomienda al espectador tener discreción.

El juego fue realizado por el desarrollador independiente Nick Case. En su web encontramos varios juegos que tienen una intención reflexiva mucho más marcada que la intención lúdica. Peguensé una recorrida, y si pueden hagan un donativo.

Puedes jugar el juego, aquí.

