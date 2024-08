Feminismo performático: remueven ninfas de un museo en Reino Unido

Manchester Art Gallery publicó en su blog una serie de preguntas después de retirar la pintura Hylas y las Ninfas de JW Waterhouse. Con estas acciones la galería busca comenzar un círculo de conversación en donde se pueda comentar sobre la colección pública. La pregunta principal que la galería hizo fue cómo se puede hablar de la colección de una manera relevante para el siglo XXI. A partir de esta premisa se desencadenaron más preguntas sobre cómo en un mundo lleno de problemáticas sexuales, raciales, clasistas y genéricas, las obras de arte puedan generar un discurso contemporáneo y relevante. La pintura fue retirada el 26 de enero y se han registrado aproximadamente 66 respuestas que desencadenaron debates sobre lo que es censura y lo que es un paso más en la revolución femenina y sus movimientos.

En la pintura aparecen siete ninfas desnudas tentando a un hombre hacia lo que podría ser su perdición; se puede interpretar como una fantasía erótica victoriana. La cuestión en este debate es si la pintura es ofensiva para el público contemporáneo. Clare Gannaway, curadora de la galería, afirma que no es un acto de censura, lo que buscar es un incentivo para debitar y no negar la existencia de obras de arte en particular.



La pintura se encontraba en el showroom que mostraba obras del siglo XIX bajo el nombre “In Pursuit of Beauty”; los cuadros de esta área muestran al cuerpo femenino. Una de las razones por las que se decidió remover el cuadro fue porque los artistas de esa época retrataban a las mujeres como un objeto decorativo.

El remover la pintura es un performance que forma parte de la exhibición de la artista Sonia Boyce que se inaugurará en marzo.

