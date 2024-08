Instalaciones de hilo para alucinar en el anonimato

Los misterios del espacio y las profundidades del inexplorado cosmos inspiran al hilo-artista Przemysław Podolski. Basado en Polonia usa su curiosidad para enganchar una espectacular colección de arte con hilo que nos hace preguntarnos nuestra relación con el espacio y cómo nos aproximamos a ésta.

Podolski se interesó en el universo más allá de nuestro mundo cuando tenía cinco años, coleccionando estampas soviéticas de ondas espaciales. La fascinación continuó con él a través de su carrera académica, estudiando en la Academia de Bellas Artes en Cracovia. Pero hace cuatro años, el artista visual finalmente accedió a su musa de toda la vida con el fin de usar su arte para combinar su interés entusiasta con su entrenado talento, creando arte bajo el nombre «DecodetheCode» (Muerte al código) y aspirando a hacer que la gente reflexione más y más sobre el espacio como «una existencia real, que en un futuro será nuestro hogar». La obra del artista es tan detallada y frontal como lo son sus motivos.

Podolski usa templados pintados con colores oscuros, seguido hojas de triplay, y asegura los pins en la superficie del telón de fondo, creando un mapa para que sus hilos se puedan poner alrededor de las púas. Después, él une el colorido hilo alrededor de cada pin, creando patrones caleidoscópicos que replican especificas estrellas en el espacio. El contraste entre la hoja oscura y la explosión de color en los hilos crea un enorme paisaje que atrevidamente se enfoca en los gigantes sujetos compuestos de gas.

«Seguido uso formas simétricas y regulares en mis obras de hilo», dice Podolski, explicando que no obstante que la mayoría de humanos jamás ha experimentado el espacio es algo que nuestras mentes se preguntan. «En nuestra manera de verlo, el universo parece misterioso e infinito. No podemos ordenarlo. Conforme exploramos más su naturaleza, se hace más obvio y amigable. Con mi obra, me gustaría decir que ese orden sí existe».

Otras veces, Podolski ata su hilo alrededor de fuertes en los que la gente puede acceder, sentarse y ver desde abajo, justo como ver las estrellas. Luces luminosas y cuartos oscuros ponen el enfoque completo en su obra, representando las brillantes figuras de planetas y estrellas arriba de la Tierra. La obra de Podolski imita el patrón de la atmósfera que se desenvuelve en el espacio y dentro de cada estrella –es la intención del artista familiarizar lo temible y enorme de cosas fuera de nuestra realidad. La planeación específica detrás del arte con hilos también permite a Podolski señalar únicamente los detalles que quiere que los espectadores saquen de su trabajo».

«La técnica de arte con hilo me ayuda a visualizar un concepto específico de una forma expansiva», dice Podolski. «Me permite formar una estructura específica. Materiales sensibles a la luz ultravioleta te dan la habilidad de concentrar los sentidos en la forma únicamente. Entonces todo el ambiente que disipa los sentidos desaparece».

A través de nulificar o adormecer los sentidos, Podolski busca abrir una puerta intergaláctica al espacio donde los espectadores puedan transicionar su enfoque humano de este mundo a otro. Todo esto, dice Podolski, para que la gente imagine qué sigue para nuestro universo.

«Nuestra sensibilidad debe de estar enfocada a nuestro futuro hogar en el espacio», añade el artista. «Podemos aceptar la naturaleza extraterrestre de nuestra existencia en el futuro». Puedes ver más obras abajo.

Puedes ver más obras de Przemysław Podolski’s en «DecodetheCode» aquí.

