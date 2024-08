La mística en los trazos epidérmicos de Xian Of The Death

Quizás Christian Castañeda, producto nacional mexicano, no sabía que se convertiría en la Xian Of The Death en la que se ha convertido. Aunque después de sobre-curiosear entre sus creaciones visuales, me he dado cuenta de que eso que tenía que gritarle al mundo, lo iba a hacer a través de tinta. Sobre papel, muros y pieles.

Tampoco sé si son Christian, Xian o sus personajes los que comandan todo este misterio, o si son los 3, o si uno es producto de dos, o dos de uno. De lo que si estoy seguro es que las creaciones de Christian son magia blanca: pequeños ojos de buey y patas de conejo que acompañan a sus elegidos –siempre reconocibles por su impronta natural.

En alguna entrevista Christian mencionó que prefiere orientar su obra hacia el dibujo y no tanto hacia la ilustración u otras disciplinas. Mencionó la reflexión, la acción y el proceso, una metodología revuelta que sólo me confirma sus facultades hechiceras y ocultistas.

Christian, hechicera epidérmica, nosotros prometemos esconderte si la persecución se desata otra vez.

Mira una selección de los trazos que más nos atraparon:

Sigue a Christian en Instagram para estar al tanto de todas sus creaciones.

Luis tiene un tatuaje y es editor de Creators, también puedes seguirlo en Instagram.

