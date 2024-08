Mira el piloto de BINGE, una comedia sobre trastornos alimenticios

Como todo desorden alimenticio, la bulimia no es atacada directamente como es debido; los medios que hablan de ella se refieren a una enfermedad psicológica generada por aspiraciones banales sobre el cuerpo. Se minimiza esta enfermedad no sólo por quien habla de ella, sino también por quién la padece como un método de defensa para no dejar de practicarla. Además de un daño físico y mental, la bulimia también sabotea las relaciones que se tiene con otros, porque la cantidad de dolor y todas las emociones en ese estado son demasiadas como para dar más sentimiento a otras personas. Quienes padecen desórdenes alimenticios se pueden volver egoístas al no tomarse en serio la enfermedad; y si uno no se lo toma en serio, entonces, ¿quién lo hará?



Angela Gulner se considera una veterana de la bulimia, la padeció por 10 años y aún en recuperación le cuesta tratar de sobreponerse ante ella. Como un práctica de «reintegrarse con la sociedad» se unió con su amigo Yuri Baranovsky y el equipo de los estudios HLG para traernos este piloto de la serie BINGE. En esta serie podremos ver a Angela reviviendo, de una manera más cómica que trágica, su camino por la bulimia.

El piloto fue lanzado en YouTube hace un año, cerca de las festividades de Día de Gracias y Navidad como ironía sobre el esfuerzo y las dificultades que pasan las personas que sufren de algún desorden alimenticio. No sólo crearon este episodio para las mujeres, otro de los errores frecuentes al hablar sobre este tipo de temas es que se deja de lado a los hombres y se cree que la bulimia, anorexia, etc. sólo la padecen las mujeres. Aunque en el piloto sólo se muestran experiencias vividas por Angela, también se pueden escuchar vivencias similares si le preguntamos a más personas sobre su camino por la bulimia. Aunque no tengas problemas con algún desorden alimenticio, puedes aprender sobre estos más allá de lo que los medios nos dan a conocer con diálogos reales y honestos.

Puedes ver el piloto, abajo:

Todo este proyecto se realizó con muy poco presupuesto (1.5K aprox.) y con favores y préstamos de amigos cercanos a Angela, Yuri y el equipo de HGL Studios. Lo que lo hace único es que se acerca a la problemática de manera cómica y nos hacer dejar de pensar en estas enfermedades como algo de lo que nos tenemos que avergonzar y ocultar.

Actualmente hay aproximadamente 30 millones de estadounidenses que sufren de algún desorden alimenticio; 20 millones son mujeres y los 10 sobrantes son hombres. BINGE es un grito cómico sobre la situación que se vive mundialmente. Aunque en el piloto solo vemos una parte de la experiencia de Angela, nos hace darnos cuenta y abrir los ojos frente a la seriedad del asunto pero también nos hará reír y nos hará ver con un poco de humor negro a la bulimia y todo lo que la rodea.

Para ayudar a que BINGE sea una realidad, visita la página oficial y Facebook.

