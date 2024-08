Pesadillas de juguete: plantas carnívoras y monstruos deformes

Grotescos seres surreales, plantas carnívoras, aves monstruosas y más, se convierten en nuevos especímenes con los que la humanidad tiene que compartir la Tierra… Si es que no nos conquistan antes. Las esculturas de los españoles Cristina Esquinas y Joaquín Rosado, mejor conocidos como Up To Me, develan la “imaginería fantástica” que solamente podría haber sido sacada de una pesadilla infantil a través de la técnica de un artesano.

Delicadamente detalladas, las esculturas fantásticas de Esquinas y Rosado parecen hablar un lenguaje extraño con los espectadores, quienes, a su vez, naturalmente atemorizados, permiten que la curiosidad gane la batalla sobre el temor y encuentran un canal de comunicación que pueda explicar de dónde son, qué hacen y por qué ahora se encuentran en el planeta tierra.

Cristina Esquinas y Joaquín Rosado.

Ahondando en esta curiosidad, platicamos con Esquinas y Rosado para comprender un poco más su práctica y qué dirían sus personajes si pudieran hablar. Puedes leer la entrevista, abajo:

CREATORS: ¿Cómo comenzaron a hacer estar esculturas?

Up To Me – Empezamos a realizar nuestros monstruos cuando quisimos dar un paso más en el trabajo de ilustradores que llevábamos haciendo desde hace años. A ambos nos gustaba la temática “monster” y, como está sucediendo con mucha gente que llega a los treinta, nos rondaba la nostalgia de una infancia ochentera/noventera feliz, donde pelis como La pequeña tienda de los horrores, La historia interminable, Beatle Juice, Dentro del laberinto o Los Gremlins tocaron de lleno nuestro imberbe corazoncito. Inspirados en las emociones que nos suscitaban decidimos especializarnos en todo tipo de criaturas capaces de representar este caduco universo mágico.

¿Tienen algún significado especial las plantas carnívoras?

Si, empezamos realizando plantas carnívoras, no fue por casualidad. ¿Quién no querría una de estas en casa? Llenas de dientes, una entrañable amenaza en tu salón… Simplemente nos apetecía hacer algo divertido que gustara a la gente, que no lo estuvieran haciendo otros y no se pudiera conseguir fácilmente. Sabíamos que lo estábamos haciendo bien cuando la gente nos empezaba a preguntar si las plantas eran reales, si había que regarlas y eso… Cuando los críos desconfiados jugaban a meter el dedo en la boca…

¿De qué están hechas?

Los materiales que utilizamos son básicamente papel maché y arcilla polimérica. Las plantas, aunque pueda no parecerlo, son de papel. Cada una es única y diferente y por supuesto, hechas y pintadas a mano.

Si pudieran hablar sus esculturas, ¿qué dirían?

Si pudieran hablar… Si pudieran hablar seguramente acabaríamos con la cabeza como un bombo, así que mejor que no. Seguramente dirían cosas como: “¿Dónde está la sangre de vaca que me prometiste?” O “¿Por qué no os metéis vosotros en estas mini jalulas, pringados…? nosotros nacimos para ser libres”. Sí, seguramente la relación sería complicada, y la actitud insurgente, intentamos dotarlas de personalidad, como cualquier buen padre o madre…

¿Algún comentario?

Gracias por este espacio en Vice. Os recordamos que estamos abiertos a encargos y colaboraciones con fines culturales, y que podéis encontrarnos en nuestro sitio y en nuestra tienda física en la bella ciudad de Granada. Por cierto, por acabar con una frikada, para los amantes de “The little shop of horrors”… ¡No dejéis de ver el final alternativo en el que las plantas finalmente consiguen invadir el planeta, está en youtube y no tiene desperdicio!

Puedes ver más geniales esculturas de Up To Me en su sitio y su Instagram.

