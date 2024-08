Re-creaciones bíblicas: las sensuales fotografías de Adi Nes

Subversión de la masculinidad en sexualidad y erotismo. Este fotógrafo provoca la sensualidad de la mirada que se vuelca éxtasis ante figuras vulnerables, evocando las reminiscencias del Manierismo, el Barroco o el Renacimiento. Por medio de imágenes meticulosamente expresivas y dramáticos retratos, Adi Nes revela la memoria colectiva y el conflicto de su país natal, Israel, como síntomas del universo humano contemporáneo.

ADI NES, Untitled, 2008, Chromogenic Print, 39 3/8 x 49 1/4 in., Jack Shainman Gallery

Aproximación al rostro; intimidad del cuerpo; las afecciones afloran a través de la lente capaz de exponer, sin temor, lo contingente y parcial de una estética de la mirada que pervierte la manera habitual de percibir. Ante estas imágenes, pensamiento y sentimiento se desploman por completo, distorsionando y multiplicando las perspectivas de lo social y lo político.

Las imágenes de Adi Nes nos sumergen en una visualidad donde surge un experimento mental y una exploración corporal que conduce a horizontes virtuales, encuadres hiperreales, planos explosivos que provocan perspectivas disgregadoras y puntos de vista de una nitidez que nos permiten apreciar lo heterogéneo y múltiple de la vida.

Las series fotográficas de este artista israelí exponen una estética emergente: diferentes estratos de comunidad y sociabilidad; ruptura de la homogeneidad de la mirada. La fotografía opera como un dispositivo crítico que apunta a una doble efectuación: consciencia de una realidad oculta y a la vez sentimiento de extrañeza ante lo humano.



ADI NES, Untitled, 2012, Chromogenic Print, 39 3/8 in. x 49 1/4 in., Jack Shainman Gallery



ADI NES, Untitled, 2000, Chromogenic Print, 35 x 35 in., Jack Shainman Gallery