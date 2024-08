Roger Ballen, fotógrafo de Die Antwoord, nos cuenta la diferencia entre hacer fotografía y ser artista

El expatriado fotógrafo estadounidense Roger Ballen es conocido por explorar los recreos negros de Sudáfrica, y los recreos aún más negros de su propia mente en su trabajo. Antes de 1997, hizo una serie de fotografías a manera de documental sobre la desigualdad que vio cuando se mudó a Johannesburgo, y después comenzó a trabajar con más imágenes a través de una pesada dirección de arte e ingenioso simbolismo, empezando con su libro fotográfico del 2001 Outland. Su estilo es caótico, regocijándose en lo siniestro y sucio, estando lo más alejado posible de la «normalidad» de la clase media-alta. En 2012, dirigió el video «I Fink U Freeky» del duo de Zef Africano Die Antwoord, mismo que trae sus salvajes fascinaciones a lo común.

Roger Ballen, Alter Ego, 2012

Videos by VICE

El viaje de Ballen, desde documentalista hasta autor, lo convirtió en un personaje ideal para salir en una edición de la Cooperativa de Fotografía(COOPH por sus siglas en inglés) en la que él explica la diferencia entre fotografía y arte. «Yo uso la fotografía como un medio para expresar mi visión artística,» dice en el video, llamado, Podrías Ser un Fotógrafo, Pero ¿Eres un Artista? Él continua, «¿Por qué hay unos trabajos que funcionan? ¿Por qué algunos son pasajeros? Si te preguntas esto, entonces podrías ser un artista.»

«Hablar con Ballen me hizo repensar mi fotografía,» afirma el director del video de la COOPH, Mattew Rycroft. «Todavía pienso en ello, incluso meses después de haberlo conocido, pues realmente quiero crear algo único cuando aprieto el obturador, no solamente crear otra del cajón… El momento más memorable fue cuando una paloma en su oficina me asustó, creí que había entrado al Asilo de las Aves (una película de Ballen) por un segundo.»

Mira todos sus tips, consejos y observaciones en el video de COOPH abajo:

Roger Ballen,

Rat Man, 2000.

Roger Ballen, Crawling Man, 2002

Roger Ballen, Dresie and Casie, Twins, 1993

Roger Ballen, Head Inside Shirt, 2001

Roger Ballen, Eugene on the Phone, 2000

Roger Ballen, Loner, 2001

Roger Ballen, Memento Mori, 2012

Roger Ballen, Mimicry, 2005

Roger Ballen, Stare, 2008

Roger Ballen, Twirling Wires, 2001