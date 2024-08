Una niña de 12 años nos reseñó la exposición de Tim Burton

Tim Burton lleva varios días en México debido a la exhibición que presenta en el Museo Franz Mayer. La muestra está a punto de abrir públicamente y ayer fuimos invitados al corte de listón.



Entre los asistentes, todos de etiqueta, alcanzamos a ver a Triana, una pequeña de 11 años que destacaba por su edad entre tanto señor. Señores de 25 años para arriba.

Triana es hija de la Coordinadora de Luchadores del Museo Franz Mayer, una institución efímera que vivió solamente ayer. Este recinto no es conocido por presentar espectáculos marciales, pero ayer, para la inauguración de la muestra, hubo luchas, cantó Lilla Downs y decenas de bailarines disfrazados tomaron los segundos pisos. Algo parecido a ver Coco en Realidad Virtual.

Museo Franz Mayer

Platicamos con Triana, entre sus prisas, sobre su experiencia en esta revisión artística de Tim.

CREATORS: ¿Cómo te llamas?

Triana: Mi nombre es Triana Huerta

¿Cuántos años tienes?

Tengo 11 años, mañana cumplo 12.

¿Te gustó la exposición?

Sí, me encantó.

¿Qué es lo que más te gustó?

La parte de los Umpa Lumpas de Willy Wonka y la Fábrica de Chocolate.

Si pudieras conocerlo, ¿qué le dirías?

Me desmayaría primero y luego le diría que amo todo lo que hace y no sé, me desmayaría.

¿Si hubieras podido actuar en una película?

Charly y la Fábrica de Chocolate porque me gusta mucho toda la película y es muy graciosa y divertida y me encantaría hacerla.

¿Qué personaje?

Violeta.

Si Tim Burton te dijera: ¿de qué quieres una película?

De unicornios, me gusta que son raros y mitológicos, eso es muy divertido, además son muy tiernos.

¿Los personajes de Tim son tiernos?

No, son raros.

¿Qué es lo que más te gustó?

Todo. Me gustó la escultura del personaje azul con muchos ojos, que no sé cómo se llama.

¿Sabes en qué película sale?

¡NO!

¿Alguna película que no te haya gustado?

Ninguna, todas me han gustado.

¿Qué más te hubiera gustado ver?

Un poco más de Charly, casi no encontré sobre eso.

¿A tus amigos les gusta Tim Burton?

Si, les hubiera encantado venir, pero, pues, no vinieron.

¿Cuánto tiempo tienes esperando venir?

Muy poco, porque ayer me enteré que iba a venir

¿Qué es esto?

Tengo una foto, por si llego a ver a Tim, para que me la autografíe. Mi mamá está trabajando con los luchadores, así que probablemente lo conozca. Tengo que irme rápido.

¿Algo que quieras añadir?

Que lo quiero muchísimo.

La exposición cumple lo que promete y lo único que podemos resaltar en su contra es el costo de entrada. Esperemos que el museo tome en cuenta esto para abrir algunas fechas gratuitas o diseñar planes que puedan incluir y diversificar su audiencia.

Nota: mueran de envidia, Triana logró conseguir el autógrafo y un pequeño dibujo cortesía de Tim, háganle zoom a la foto.

