¿Cuánto cuesta realmente la ‘Instagram Face’?

Imagina un rostro con cejas arqueadas, labios carnosos y piel sin poros. Los pómulos pronunciados y perfectamente definidos; los ojos en forma de almendra coronados por unas abundantes y rizadas pestañas. ¿Te suena familiar? Es probable que hayas visto cientos de variaciones de este rostro, conocido como Instagram Face, en las actualizaciones de tus redes sociales.

Puedes probar el estilo Instagram Face a través de varios filtros en la aplicación: hay muchos que perfeccionarán el aspecto de tu piel, darán volumen a tus labios y agrandarán tus ojos. Pero para hacer que el cambio sea más permanente, lo más común es que las personas se sometan a cirugía o se hagan algún tratamiento cosmético menor.

Videos by VICE

Hace veinte años, la cirugía estética todavía se consideraba un tabú, el botox era algo que solo usaban las celebridades, y Kylie Jenner, con tan solo cuatro años de edad, aún no había hecho del aumento de labios un procedimiento aspiracional. Pero hoy las cosas son muy distintas. Miles de tratamientos no quirúrgicos se llevan a cabo anualmente en todo el mundo. Y si buscas “#kyliejennerpackage” en Instagram, encontrarás cientos de fotos de profesionales que prometen darte las mejillas, la línea de la mandíbula, el mentón y los labios de la más joven del linaje de Kris Jenner.

Está evidente que la industria de la cirugía estética está prosperando, pero ¿cuánto estamos invirtiendo en eso como individuos? ¿Cuánto te costará someterte al tipo de procedimientos necesarios para crear y mantener la Instagram Face?

“Si alguien quisiera lograr tener este aspecto en la vida real, esperaría que le aplicaran botox para abrir más sus ojos y hacer que se vean más amplios mediante la reducción del entrecejo y las arrugas conocidas como patas de gallo, así como mediante el levantamiento de las cejas”, explica el Dr. Ross Perry, director médico de las clínicas Cosmedics, especializadas en el tratamiento de la piel.

“Los rellenos dérmicos se utilizan para dar volumen a las mejillas y exagerar la proyección de los pómulos, también para hacer ver los labios más carnosos y darle forma a su contorno. Los rellenos también pueden usarse para perfilar la línea de la mandíbula y el mentón y así aumentar estas áreas”. Además de esto, quienes buscan tener la Instagram Face también deberán pagar por extensiones de pestañas y maquillaje semipermanente.

Zofia Rogers, de 21 años, se ha hecho una variedad de tratamientos cosméticos menores, que incluyen extensiones de pestañas, relleno de labios, depilación y tinte de cejas, maquillaje de ojos semipermanente y bronceado artificial. “Me ponen extensiones de pestañas todos los meses, o más bien cada tres o cuatro semanas, y ha sido así durante los últimos tres años”, dice. “También me ponen dos viales de relleno de labios cada seis meses, voy a que me arreglen las cejas una vez al mes y me bronceo artificialmente cada pocas semanas”.

Zofia Rogers, 21 años

“Las extensiones de pestañas probablemente me cuestan entre 55 y 68 dólares al mes”, me dice, y agrega que el costo aumenta dependiendo del lugar o incluso la ciudad donde te encuentres. “El relleno de labios cuesta 273 dólares cada vez, por lo que he gastado 545 dólares en total en relleno de labios. En este momento, realmente no puedo costear hacerme un retoque debido a que debo pagar el alquiler, pero estoy contenta con los resultados, así que no puedo esperar para ponerme más”. Zofia también gasta al mes otros 14 dólares en depilarse las cejas y 28 dólares en bronceador artificial para su rostro.

Esto eleva el gasto anual de Zofia en tratamientos y procedimientos cosméticos menores a 2.192 dólares. Por lo tanto, hasta el momento, ha gastado aproximadamente 7.000 dólares.

Si bien esto puede parecer mucho dinero para algunos, el gasto anual de Zofia para mantener su apariencia está en el extremo más económico de la escala. El gasto en procedimientos no quirúrgicos puede aumentar drásticamente si una persona opta por incluir rellenos dérmicos o botox en su rutina. Naturalmente, los costos se disparan aún más si los procedimientos quirúrgicos se vuelven parte de la ecuación.

La presentadora Ellie Phillips, de 34 años, se ha sometido a una variedad de procedimientos no quirúrgicos. “Me han puesto relleno de labios, botox en toda la cara. Tengo pestañas semipermanentes y también me hacen tatuajes cosméticos para arreglar mis cejas, delinear mis ojos y dar color a mis labios”.

Ellie Phillips, 34 años. Foto: cortesía de la entrevistada

“Voy a que me pongan botox cada tres o cuatro meses, y el relleno… depende. Una vez al año, quizás una vez cada dos años. Los tatuajes cosméticos suelen durar uno o dos años. Y ahora que la vida ha vuelto vagamente a la normalidad, probablemente acudo a que retoquen mis pestañas semipermanentes cada tres semanas o una vez al mes”.

Al desglosar el costo de sus diversos procedimientos, Ellie explica: “Acudo con una experta certificada en aplicación de pestañas, que es súper caro, y me cobra 130 dólares por un juego completo. Siento que cuanto más capacitada está la persona con la que te haces tus tratamientos, más pagas, pero obtienes aquello por lo que pagas.

“Creo que el botox cuesta alrededor de 340 dólares, para la cara completa. El relleno de labios, creo que cuesta alrededor de 200 dólares, porque no me ponen mucho. Los tatuajes, creo que cada uno cuesta alrededor de 270 dólares”.

Esto significa que, en total, Ellie gasta alrededor de 4.370 dólares al año en el manteniendo su apariencia.

Chad Teixeira, de 26 años, también se ha hecho una serie de procedimientos cosméticos. Empezó con este tipo de tratamientos hace poco más de un año, al inicio de la pandemia.

Chad Teixeira, 26 años

Chad enumera todos los procedimientos no quirúrgicos que se ha realizado: botox, relleno dérmico, relleno de mandíbula, inyecciones lipotrópicas para bajar de peso, microblading, microagujas y Profhilo, un humectante inyectable de ácido hialurónico. También se sometió a una lipoescultura de cuerpo completo, una abdominoplastia y una liposucción de papada.

Explica que sus tratamientos faciales cuestan alrededor de 4000 dólares por mes, mientras que la lipoescultura y la abdominoplastia le costaron 24,500 dólares. “No suelen ser tan caras, pero no me hicieron una lipo normal, fue una mega lipo [donde se eliminan más de cinco litros de grasa en una sola sesión quirúrgica]”, dice, y agrega que incluyó los costos de vuelos y alojamiento en el precio, ya que viajó a otro país a que le realizaran el procedimiento. Con todo, Chad ha gastado 74.000 dólares en modificar su apariencia y es probable que vaya a gastar alrededor de 49.000 dólares al año para mantener su aspecto actual.

A pesar de la aparente homogeneidad de la Instagram Face, no hay un precio estándar para llegar a obtener esa apariencia, ya que el régimen individual de cada persona es diferente. Obviamente, cuantos más procedimientos te realices, mayor será el costo, pero está claro que incluso el precio del mismo procedimiento puede variar enormemente. Mucho depende de dónde vivas, las certificaciones de los especialistas a los que acudas y la cantidad de sustancias que quieras que te apliquen.

Las personas con las que hablamos nos dijeron que los costos de mantener la apariencia Instagram Face están entre 1.850 y 49.000 dólares al año, un rango bastante amplio. En última instancia, todo depende del empeño que le pongas a lograr esa apariencia y, lo que es más importante, de qué tan grande sea tu billetera.