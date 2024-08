Daft Punk creará su propia instalación artística

El Museo Philarmonie de París anunció ayer la apertura de una exposición sobre la historia de la música electrónica, desde sus primeras concepciones ––en su forma moderna–– en Chicago y Detroit, hasta su ascenso a la industria cultural universal, y en ese sentido, hay nombres propios simplemente necesarios de mencionar, como Kraftwerk y Daft Punk.



Electro: From Kraftwerk to Daft Punk incluirá instrumentos, esculturas, fotografías, instalaciones y más artículos de personajes de alta relevancia en la narrativa particular de la electrónica como Robert Moog, Jean-Michel Jarre, Juan Atkins, y, desde luego, el cuarteto teutón y los robots franceses que dan nombre a la exposición. Estará sonorizada con música original de Laurent Garnier, y contará con una arquitectura que buscará asimilarse a la experiencia de vivir un rave, en el sentido visual y participativo.

Videos by VICE

Para la ocasión, Guy-Manuel de Homem-Christo y Thomas Bangalter montarán una instalación inmersiva basada específicamente en su clásico de 2005, “Technologic”. Aunque no hay muchos detalles sobre la manera en que abordará el concepto, incluirá animatronics, trajes, guitarras y más objetos desprendidos del track incluido en Human After All.

En el caso de Kraftwerk, presentarán en vivo su show 3D en el marco de la exhibición durante tres noches de julio para recaudar fondos para el museo, que tendrá montada la exposición desde el 9 de abril hasta el 11 de agosto. Revisa más información sobre ella en su sitio oficial.

Conéctate con Noisey en Instagram.