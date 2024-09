Dale play a esta oda al “SKRT” cortesía de MC Dharta, Alemán y Go

El trap mexicano está subiendo como la espuma del refresco que le cargas a tu lean. MC Dharta lo tiene claro y por eso quiso crear la máxima alabanza al género del dab y las strapbacks. Dado que la tarea es tan complicada como crear un himno nacional, tuvo a bien invitar a los Jaime Nunó y González Bocanegra del trap mexa: Alemán y Go.

«SKRT» es el resultado de ello y la neta no imaginamos otra cosa que no sea este video en la página que defina a «trap» en el diccionario. Una rola tumbadísima con un coro para la posteridad («Dejé el pantalón holgado y me puse los skinny, siempre con morras a un lado twerkeándome en bikini») acompañados de un visual donde obviamente predomina la poca ropa y el morado de la codeína. El video, producido y editado por el propio Go, es la opulencia encarnada en un juego de tenis en la azotea –¿eso que aparece atrás es un Lamborghini?– en donde lo que menos importa es la pelota.

Dale play arriba a esta oda del «SKRT» y ponte flex.