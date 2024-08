De ‘Donuts’ a ‘Deltron 3030’: El curioso caso de los discos que todos adoran pero nadie ha escuchado

Durante mi vida e involucramiento con la música me he dado cuenta de cómo existen curiosos casos de discos que todos dicen adorar, pero que en realidad nunca han escuchado y, por supuesto, no están presentes en su colección de discos.

Es de todos conocido el caso de David Bowie, quien hasta antes de su muerte no había sido un gran vendedor de discos. Si bien Bowie es conocido por casi cualquier aficionado a la música, hasta antes de su fallecimiento sus discos no se podían comparar en ventas con los de sus contemporáneos.

Si consideramos a Bowie como un representante del «rock clásico», su éxito comercial palidece frente a discos de otras bandas que caen en esa caja de rock, blanco y ortodoxo. Por supuesto, habrá que considerar que escuchar a Bowie podría representar un reto un poquito más complicado que escuchar a los Stones o a Lennon.

La historia cambia drásticamente una vez que El Hombre Que Cayó a la Tierra falleciera en enero del 2016: sus discos fueron reeditados y las ventas aumentaron dramáticamente. Hubo incluso una especie de competencia para demostrar quién en realidad era más fan de Bowie. Ojalá y todas esas personas que lloraron y subieron cientos de fotos con memorabilia de Bowie, hayan recibido un reconocimiento, sino por parte de la familia de Ziggy Stardust (Descanse en Poder), la menos sí de la suya propia.

A veces lo que se necesita es alguna voz «autorizada» que redima o unja a una banda (o escena), para que el público se vuelque sobre su música. Así, tenemos a Thom Yorke hablando de William Onyeabor, a David Byrne recomendando la obra de Tim Maia o a Damon Albarn recomendando alguna banda de afrobeat nigeriano. Podríamos comparar estas recomendaciones con el momento en el que el marinero Rodrigo de Triana avistó por primera vez las costas del así llamado Nuevo Mundo abordo de una de las carabelas comandadas por el genovés Cristóbal Colón.

Aquí les dejo algunos ejemplos que necesitan ser avistados por alguien, como ese marinero español que descubrió las otrora Indias Occidentales:

Donuts de J Dilla

El disco editado originalmente a principios del 2006 por el sello angelino Stones Throw es un parteaguas en la manera de hacer y presentar beats en el hip hop pero también es una referencia en la música popular afuera del universo del género. Es un documento indispensable para comprender la obra de Dilla y el sonido de Detroit. A pesar de lo anterior los reto a que le pregunten a su amigo, a ese al que más le gusta el hip hop y ganó el concurso para ser considerado el más fan de Kendrick, el título de alguno de los beats incluidos en esta Obra Mayor y aguarden su revelador silencio.

Super Ape de The Upsetters

producido en su totalidad por Lee Perry, éste disco es una de las referencias máximas del dub y ayudó a definir la estética del género durante la segunda mitad de los setenta. Lee Perry incluso a venido varias veces a nuestro país presentándose en sendos conciertos agotados en los que se dan cita hordas de fans que no guardan ninguna relación con el rastafarianismo y los uniformes militares con estampado de camuflaje. Uno esperaría que esa devoción por el viejo Lee estuviera acompañada por el conocimiento de una de sus producciones más importantes e influyentes pero no es el caso. El Super Ape sigue siendo un disco que consumen mayoritariamente los aficionados al dub.

Madvillainy de Madvillain

Madlib y Doom en el que es considerado como el disco de rap más importante de la década anterior. Con una portada icónica y haciendo el cross-over a mercados fuera del hip hop el disco es extremadamente popular. O, bueno, al menos eso pensamos porque en realidad y pesar de que todos admiran su portada y la aprecian por sí misma es un disco que no encuentras facilmente en la colección de discos de tus amigos. En realidad el fenómeno se extiende a todo lo relacionado con MF Doom. La mercancía autorizada y auténtica del MC de Nueva York es muy codiciada. No cabe duda; un MC con una máscara de hierro salido de una tira cómica es sumamente atractivo, su efigie es súper cool. Lástima que ni el Madvillainy ni el resto de los discos de Doom reciban la misma atención que los calcetines con la máscara estampada.

Deltron 3030 de Deltron 3030

El súper trío integrado por Del The Funky Homosapien, Dan ‘the Automator’ Nakamura y Kid Koala editó su álbum homónimo durante el año 2000. El disco tuvo gran éxito dentro del universo del rap y tuvo cierta resonancia fuera de él. El álbum incluye la pista ‘Time Keeps On Slipping’ en el que participa uno de los tripulantes más destacados de las Tres Carabelas: Damon Albarn. Para este momento es posible que ya hayan reconocido los tres nombres que mencioné como integrantes de este súper grupo pues los tres fueron convocados por Albarn para el primer disco de Gorillaz. Deltron 3030 es un disco que todos adoran como por rebote pero pocos se han dado la oportunidad de escuchar.

Entroducing….. de DJ Shadow

DJ Shadow es otro de esos personajes que es ampliamente reconocido, mencionado y adorado por el público consumidor de música. Su diferentes presentaciones en nuestro país han sido llenos totales. Shadow es considerado como uno de los músicos que sentaron las bases del hip hop instrumental y el Trip-Hop durante los noventa. Todo lo que contenga su nombre es venerado como si fueran las tablas esas donde dios grabó su ley para que los hombres las siguieran a rajatabla. A pesar de lo anterior el Endtroducing…, con sus cientos de sampleos sigue siendo una pieza audiblemente inaccesible para muchos.

***

Así como estos existen otros casos similares de bandas que todos dicen adorar pero que pocos tienen sus discos y por ello les otorgamos una mención honorífica: Wu-Tang Clan, Sharon Jones, Gil Scott-Heron y D’Angelo.

