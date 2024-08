De la cancha a la calle

Artículo publicado por VICE Colombia.

El deporte empezó a tragarse a la ciudad. Las canchas y los estadios eran escenarios muy reducidos para el estilo de vida que había creado y entonces salió a devorarse las calles. Su estética creada de números gigantes bailando de un lado a otro en la espalda o las mangas de una camiseta, sus colores amplios y estridentes y sus tenis que conferían además de súper poderes para correr o saltar un estilo muy definido, inundaron los clósets de los ciudadanos.

Hace cinco décadas atrás parecía imposible que los hombres olvidaran su sombrero o su corbata y las mujeres sus vestidos y sus tacones tanto que en los años 80 celebramos como un gran rompimiento en la moda que aparecieran los leggings de Lycra y los body suit, acompañados de calentadoras, muñequeras y videos de aeróbicos. Era la primera revolución informal y deportiva que parecía abrazar masivamente a la moda en la ciudad. Hoy, sin embargo, esa sorpresa se ha vuelto norma.

El mandato parece estar claro: la moda callejera, urbana, la que camina por los barrios y el metro, la que anda en bicicletas y oficinas ha emprendido un camino completamente opuesto a la formalidad. Los tenis se llevan con todo, hasta con suits de oficina y vestidos de Chanel, los jerseys de equipos caminan en las pasarelas de Versace, Vetements y Wang y hasta los vestidos de alta costura incluyen bolsillos y siluetas que parece priorizar la comodidad.

Este encuentro explosivo entre la moda y la parafernalia deportiva empezó a expandirse claramente a principio del Siglo XXI (primera década de los 2000) cuando los cantantes de hip-hop estadounidenses hicieron que su amor por sus equipos de basketball se tradujera en llevar a sus conciertos y giras esas camisetas que parecían exclusivas de los que jugaban en la cancha.

Sin embargo, con la estética del fútbol pasó algo diferente, porque los seguidores de las grandes ligas y los devotos de los equipos locales desde los años 70 se sintieron dignos de andar por la calle con la camiseta y el nombre escrito en la espalda de su jugador favorito. Años después, en los 90, el romance entre cancha y calle llegaría a uno de sus puntos más altos de la mano de Éric Cantona, el rebelde número siete del Manchester United que con piernas prodigiosas, mucho carácter y el cuello de su camiseta siempre levantado no solo influenció a los hooligans de la ciudad, sino a los niños y hasta a los oficinistas del planeta que en esa época querían ser y parecerse, con la camiseta del equipo y el cuello arriba, al buen Cantona.

Fue entonces, solo hasta estos años cuando vimos a grandes diseñadores incursionar en la creación de looks deportivos que parecían más el boleto de entrada a un desfile de moda que la estrategia para anotar más goles en la cancha. Desde ahí dejó de ser absurdo pensar en ponerse las camisetas de un equipo u otro fuera del calendario de las ligas y más bien se convirtieron en prendas para usarlas para una fiesta o incluso ir a la oficina.

La moda deportiva así ha ido camuflándose y conquistando de tal manera la estética urbana que la tendencia que los expertos bautizaron hace unos cinco años como el athleisure, que es más o menos estar siempre vestidos como si fuéramos al gimnasio, no muestra ningún asomo de marcharse.

Por el contrario, parece ser que el camino del deporte, sus influencias y sus estéticas cada vez más se convierten en la manera como los diseñadores y los fashionistas de las grandes ciudades trasgreden y revolucionan cualquier estilo que quiera formalizarlos o hacerles parecer demasiado serios.

Tips hombres

1. Up goes down

Invierta el orden de las piezas. Primero el saco de cremallera y cuello alto con el que sale a correr, luego sí la camiseta de su equipo, que al sobreponerse al cuello tortuga y las mangas largas cobrará una nueva vida. Si quiere, y el frío de la ciudad da para tanto abrigo, luego sume otra chaqueta deportiva incluso en un color disonante. En ese rompecabezas de piezas, la camiseta de su equipo va a ser una verdadera trasgresión de estilo.

2. Black is the new black

Primero busque unos leggins. Sí, hace rato los leggins dejaron de ser exclusivo de las chicas elásticas del yoga. Luego póngase encima una pantaloneta larga ojalá del mismo color de los leggins que, por cuestiones de anatomía masculina, es mejor que sean negros. No tenga ningún recelo en dejar un poco descubierto los tobillos eso también se ve bien en los hombres (y hasta lo hace ver más altos). Abajo, por supuesto, unos tenis icónicos también negros. Sí, exactamente, estamos tratando de crear un bloque de color compacto en la parte inferior del cuerpo. Finalmente póngase la camiseta y encima póngale un hoodie negro. Nadie pensará que va para un partido, sino que usted sale a trotar como si fuera para un desfile.

3. Pimp my shirt

Pines de banderas y parches, cadenas largas y hasta simplemente poner una camiseta blanca por debajo de su camiseta de fútbol para darle un acento de color a las mangas cuando las remangue sobre el hombro son acciones sencillas con las que su camiseta de fútbol se vuelve algo más parecido a lo que hacen los raperos con los jerseys de sus equipos favoritos de baloncesto que a lo que hacen los papás todos los domingos cuando van al fútbol.



4. Jeans no more

Los jeans no funcionan con su camiseta de fútbol, mejor elija una sudadera, hay muchas versiones de sudaderas ajustadas y estructuradas que ya no parecen tan informales si es que le da pena llegar a trabajar con tal relajamiento de los códigos del vestir. Encima de su camiseta de fútbol siempre puede llevar una chaqueta tipo cargo o bomber negra o verde militar que haga que su atuendo deportivo dialogue mejor con siluetas un poco más serias y menos deportivas.



Tips Mujeres

1. Culottes

No, no estamos hablando de sus nalgas estamos hablando de una horma de pantalones que simulan una cierta falda larga pero dividida en las piernas. Formales y estructurados estos pantalones visten y son versátiles para usar con tenis o tacones. Acompañados de tu top para trotar y la chaqueta de tu equipo dan un look informal, que podría llegar a ser hasta casual. Mantener un color base sosegado entre tenis, pantalón y top permitirán que las texturas, colores y franjas de la camiseta de su equipo sean la voz cantante.

2. Overzise me

Y si en lugar de comprar la camiseta de tu equipo en la talla justa que manda tu cuerpo, decidieras desobedecer y comprar una camiseta XXL. En realidad no estarías haciendo nada nuevo, eso lo llevan haciendo por décadas los raperos que les robaron a los equipos de béisbol y baloncesto sus emblemáticas t-shirts. Con una camiseta amplia, larga, de mangas anchas puedes jugar a poner capas sobre capas, además de unas medias largas hasta encima de la rodilla como las usan clásicamente heroínas japonesas del anime y unos buenos tenis Airmax o una botas pequeñas te darán el look poderoso que siempre estás buscando.



3. Go Vintage

Desde hace algunos años asistimos al revival del overal. Esta prenda tan contundente de los 90 vuelve a sus años de gloria tomada de la mano de modelos, cantantes y deportistas. En la base esa camiseta sencilla de tu equipo de fútbol arremangada, encima un overall (no de jean) que con tonos más neutros contraste el color de tu camiseta, úsalo con una tiranta desabrochada la cual junto con una riñonera, muy de de moda hoy en día completarán el look callejero que le rinde honor a los 90.



4. Die Antwoord

Para lograr este look piensa, escucha y baila como Yo-Landi la estridente y badass muchachita de la banda sudafricana Die Antwoord. Cuidadosamente desprolija y respirando el adn propio de la calle y sus movimientos culturales vuelve abrazar los shorts o las pantalonetas y a combinarlos con las camisetas de tu equipo. Accesorios y mucha actitud son primarios más que complementarios en esta apuesta para salir a declararle al mundo que el estilo no es una ecuación, es una disposición.