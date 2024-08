Del Tin Pan Alley a un oscuro clásico del jazz fusión: Conoce a Stark Reality

A principios del siglo pasado existió un género seminal en el desarrollo de la música popular americana. El nombre del género proviene de un lugar en Manhattan conocido como Tin Pan Alley a finales del siglo XIX. El nombre había sido otorgado a un conjunto de edificios ubicados muy cerca del distrito del histórico edificio Flat Iron y muy cerca del famoso Jardín Cuadrado de Madison.

Varios editores musicales se asentaron y abrieron sus oficinas en estos edificios. Es indispensable comprender que la industria musical no se parecía nada a la industria hoy en día. Los editores musicales publicaban composiciones de estándares de la época, y algunos las publicaban con sus propias variaciones. Por aquellos años los músicos tocaban las canciones populares y en demanda de la época. El trabajo del músico era interpretar los temas de moda de la época. Por lo anterior los músicos se agolpaban en las oficinas de los editores para conseguir las partituras de las canciones en boga. Algunas de ellas, como mencionamos, incluían variaciones que cada editor agregaba.

Tin Pan Alley, 1905

La era del Tin Pan Alley es considerada como la precursora de la era de las Grandes Bandas y los conjuntos de jazz que comenzaron a improvisar sobre los estándares conocidos de la época.

Uno de los más grandes compositores de esa era es Hoagy Carmichael, quien nació en Indiana en 1899 precisamente en la víspera del cambio de siglo. Hoagy fue iniciado en la música por su madre y a la postre sería el autor de cientos de canciones durante la primera mitad del siglo pasado y varias de ellas son consideradas como fundacionales para los estándares de la música americana.

Hoagy Carmichael

Entre los temas que Carmichael compuso y que se habrían de convertir en estándares por aquellos años podemos nombrar «Stardust«, «Georgia on My Mind» y «The Nearness of You«. La obra de Carmichael se extendió hasta mediados del siglo pasado y, como lo mencionaba, es considerado uno de los compositores americanos que forjaron la identidad de la música popular de ese país.

Un adelanto rápido a 1970 y podemos encontrar a la banda multiracial Stark Reality editando un disco titulado The Stark Reality Discovers Hoagy Carmichael Music Shop. La banda originaria de Boston tomaría la música que el amo del Tin Pan Alley había editado a finales de los años cincuenta para un show de niños del mismo nombre y que fuera televisado por PBS, la cadena de televisión pública americana.

Stark Reality. Foto: Now-Again Records

El disco fue originalmente editado en el sello, de muy corta vida, llamado AJP Records del legendario jazzista Ahmad Jamal. El hijo de Hoagy fue el responsable de introducir a Stark Reality a la música de su padre y en particular a las canciones que había compuesto para niños y el show televisivo. que tuvo a fines de los 50. La idea del hijo de Carmichael era que la banda reinterpretara la música de su padre utilizando la estética y sonido jazz fusión que tenían.

El resultado es un disco ultra psicodélico lleno de distorsiones, guitarras fuzz, breaks de batería de jazz y una marimba venida de otra dimensión. Una mariguanada, pues. Curiosamente un par de los músicos de la banda han mencionado que no se consumieron ningún tipo de sustancias durante las sesiones y que al menos uno de ellos ni alcohol consumía. Uno de los pocos elementos que nos dan la impresión de que debajo de toda esa distorsión libre de drogas hay música para niños, son las letras de algunas de las canciones.

Arte de portada del The Stark Reality Discover Hoagy Carmichael’s Music Shop

El disco de Stark Reality no encontró el éxito comercial y aunque se convirtió en un objeto de culto, el disco no fue reeditado sino hasta 2015 por el sello de investigación y rescate musical Now-Again. Es curioso que haya tardado tanto en ser reeditado pues las sumas que se pagaron por él en el mercado de discos internacional fueron exorbitantes. Si buscas en discogs aún existen copias de la edición original que alcanzan los $11,000 pesos M.N.

El disco de Stark Reality es, a todas luces, una pieza sumamente buscada y en buena parte se debe a que fue sampleado por tipos como Otis Jackson el Hijo (o Madlib, como es conocido regularmente), los Black Eyed Peas y Large Professor, entre otros. De ahí que varios crate-diggers busquen con celo un ejemplar del prensado original.

La reedición del 2015 de Now-Again viene en un disco triple con un extenso booklet con fotos y una entrevista con el fundador de AJP Records Ahmad Jammal.

