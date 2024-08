Dentro del mundo de la caza con halcones en Qatar [Trailer]

Cetrería, la caza a través de aves de rapiña, es una fascinante subcultura. No obstante que sus orígenes son antiguos y las prácticas controversiales (debido a la importación y explotación de pájaros), los sheiks de Qatar han transformado lo que en algún momento fue un método de supervivencia en un moderno y, como puede esperarse, opulento espectáculo surreal. Un nuevo documental, The Challenge, dirigido por el italiano Yuri Ancarani, lleva a los espectadores a este extraño mundo de sheiks y halcones de una manera extrañamente bella y trascendente, mostrando los efectos del capitalismo occidental en la gente de la región del Golfo y el impresionante paisaje desértico de Qatar.

La cetrería fue una excusa para entrar al asolado mundo de los sheiks, en realidad, Yuri Ancarani tenía otro motivo: producir una película en el desierto inspirado por producciones como Zabriskie Point de Michelangelo Anonioni e Easy Rider de Dennis Hopper. La película tomo forma en Los Ángeles cuando fue la primera retrospectiva en EU de Ancarani en el Hammer Museum. Ahí, mientras estaba en residencia, Ancarani tuvo la idea de la película tomando viajes a través de California, Nevada, Arizona y Utah para ver desiertos.

«Me di cuenta de que el desierto de hoy en día no podría ser el estadounidense», cuenta Ancarani a Creators. «Para contar una historia contemporánea tenía que ir a otro lado… Qatar».

Más allá de simplemente hacer una película sobre cetrería en el desierto, Ancarani describe The Challenge como una película sobre «debilidades occidentales» como dinero, estatus, poder masculino y demás. La pantalla del cine entonces se convierte en un enorme espejo con el que las audiencias pueden ver el impacto de la civilización occidental.

De cierta manera, es una película sobre tradiciones que han sido genéticamente modificadas por el capitalismo – en este caso, la cetrería. Así que él seleccionó Qatar no sólo por su localización geográfica, sino porque es uno de los países con mayor poder económico.

«Cuando me introduje como un italiano, ellos repetían tres nombres: Beretta, Prada y Ferrari», dice Ancarani. «No fue difícil hacerme querer con estas personas. He intentado comunicar mi pasión por lo que hago y he intentado comprender las suyas. Ha sido intenso y difícil compartir sus intereses y su cultura milenaria».

Ancarani añade que después de pasar mucho tiempo en el Golfo, ve muchas similitudes entre italianos, americanos y qatarís –a saber, expresiones de los principios fundadores de occidente: control, jerarquía y poder.

«Mantén en mente que por mucho tiempo mientras esto ha sido uno de los desiertos más pobres del planeta, de repente lo poco que tenía se convirtió en todo», nota Ancarani. «La cetrería no era una forma de mostrar poder o vanidad como lo es hoy en día –era una forma de procurar alimento para la supervivencia. Es una tradición milenaria».

Aquellos que vean The Challenge pronto se darán cuenta de la atrevida belleza de las imágenes, desde el desierto a la moda de los sheiks y las aves. Varias imágenes son surreales, como la televisión puesta en el desierto, mostrando los halcones en el aire; un chita sentándose en el Lamborghini de un sheik; u otro sheik arreglando su camioneta con la puerta abierta, viendo la cámara de Ancarani.

El cineasta se sintió motivado a representar la era actual utilizando estos fuertes símbolos visuales. También era importante para Ancarani trabajar en el Golf durante un momento de aparente apertura y deseo por acercarse al occidente y sus costumbres e ideas.

«Es como la cultura del hip-hop», afirma Ancarani. «O tal vez, si lo piensas, como las estrellas de Hollywood que en los 60 se tomaban fotos en sus mansiones con feroces animales».



