Desenterramos un set de 1994 de Moby mezclando clásicos de la vieja escuela

DB Burkman, conocido como DJ DB, fue uno de los primeros DJs británicos en llevar el drum and bass al otro lado del charco y ha sido un elemento importante en la escena rave de América desde principios de los 90s. En su columna, No Skool Like the Old Skool, estará compartiendo largos y olvidados sets, fotos, flyers y otros tesoros en su archivo. A romper esos cuadernos…



Este set de Moby fue grabado en 1994 y más que nada es una mezcla de clásicos del rave de la vieja escuela. A dos décadas de haber sido grabado, resurge para placer de nuestra nostalgia auditiva.

Cuando llegué por primera vez a la ciudad de Nueva York en 1990, tenía una pequeña residencia los viernes en un enfermizo club llamado MARS. En el segundo piso había un DJ llamado Moby que estaba apenas al inicio de su carrera. Moby estaba haciendo un montón de cosas con unas tornamesas y otros aparatos. No era un experto en aparatos así que no puedo decir exactamente cuales eran.

Yo ya era su fan gracias a su legendario himno «Go» (alerta nerd: es un hecho poco sabido que «Go» fue en realidad un lado-b de su primer EP, Mobility). Su forma de crear música en vivo dentro de su DJ set demostraba que estaba adelantado a su tiempo y realmente me sorprendió. Algo que también me impresionó de él fue lo amigable que se comportó cuando me acerqué a él a preguntarle cosas un poco geek. No era la típica actitud de un DJ.

Cuando comencé mi primer trabajo para un sello discográfico -Profile Records- el director de arte de ese lugar era socio del sello independiente que había firmado a Moby, así que me llené de promos de todas sus publicaciones.

En 1991, cuando intente hacer una fiesta semanal con estilo británico llamada Brilliant, Moby fue mi primera elección como artista invitado y amablemente aceptó. Después de unas semanas la fiesta dejó de funcionar. Estaba algo adelantada para Nueva York.

Tomé está increíble foto del Facebook de la leyenda del techno, Kevin Saunderson. Es de la gira «Area:One» en el 2001 que Moby (abajo a la derecha) armó. Puedes ver a Paul Oakenfold (justo arriba de él) y a Josh Wink (creo que a la izquierda en la sombra). ¡Mira a quién más puedes identificar!

Cuando Saunderson publicó esta foto en su Facebook comentó:

«Estaba en el primer tour del Area Festival alrededor de Estados Unidos con Moby, Carl Cox, Paul Oakenfold, Derrick May, Juan Atkins y muchos otros. La idea del festival era llevar la música electrónica y muchos otros géneros a las masas, algo así como Lollapalooza. Tome una casa de campaña y traje conmigo a mi familia lo cual fue muy placentero.»

Estas fotos fueron tomadas por Mike Danko en el club 9:30 en Washington, DC, en 1997.

Esta otra por el legendario fotógrafo de rock, Anton Corbijn.

Otra increíble foto de prensa. Miren su cabello y también las estampas de «COST y REVS» en el semáforo.



Moby ha sido una constante en mi vida musical y una parte integral de las fiestas en las que me involucré en el pasado.

Él continua haciendo música increíble y sus últimos álbumes Last Night e Innocents fueron geniales. Lo más cool es que 20 años después, con 20 millones de álbumes vendidos, Moby sigue siendo amigable.

