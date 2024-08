Esto es lo que odiaremos después de odiar el trap

En estos tiempos de incertidumbre y de modas que vienen y se van, la mente humana pierde el rumbo. Estamos en un punto en el que incluso consideramos que los que siguen odiando ese ya arcaico perfil de conducta humana al que llamábamos “hipster” son aún más pesados que los propios “hipsters”.

Si analizamos los últimos años, podríamos llegar a la conclusión que ese poder de penetración en lo social y cultural que tuvo el hipsterismo podría trasladarse a toda esa maraña conceptual del trap.

Pasamos de «el trap es el nuevo punk» a una propagación exacerbada del género, hasta llegar al punto de que nos la suda, no es que lo odiemos, es que NOS LA SUDA.

MIRA:

Ahora incluso la peña que escucha bandas de “rock radical” tipo Mafalda y visten con chándal, gorras Nike y riñoneras cruzadas; hace tiempo que nuestra relación de odio y rencor hacia esta tendencia masificada —sí, sigo hablando del trap y sus conductas y estéticas— ha ido pasando por varias fases —negación, duda, aceptación, cansancio, odio, olvido—, cosa que me lleva a pensar lo siguiente: cuando termine de diluirse todo esto de las cadenitas y de la hipertrofia filosófica del trap, ¿qué será lo siguiente que tendremos que detestar? ¿Qué hay más allá del trap? ¿Qué tendencias pueden sustituir a los chándales y a terminar todas las frases diciendo “hermano”?

Aquí propongo unos cuantos modelos de conducta que podrían esparcirse de forma detestable hacia todos los estratos de la población y contaminarlo todo, desde la música hasta la publicidad. Estos podría ser lo que, en breve, empecemos a detestar todos.

LOS NUEVOS NICK CAVE

Esto lo creía un poco abandonado pero está volviendo con una urgencia extrema. Me refiero a todo eso de llevar camisas de seda y trajes, todo eso de parecer un ser atormentado que se derrumba al observar el Die Toteninsel de Arnold Böcklin y exclamar cosas como “lo siento, no conozco a los Parquet Courts, es que estos últimos cuatro años solo he estado escuchando el Kind of Blue de Miles Davis”.

El ejemplo más claro son los Arctic Monkeys, quienes en su nuevo disco han adoptado un perfil Nick Cave bastante importante; de todas formas está bien reivindicar la figura de Elias Bender Rønnenfelt —de Iceage y Marching Church, entre otros—, quien lleva tiempo practicando este estilo de europeo romántico roto y afligido. Sabed que, cuando intentéis imitar este estilo copiando a instagrammers americanos, realmente os estaréis pareciendo a Joaquín Sabina.

LOS YOUTUBERS OFENSIVOS

Esa escuela de youtubers que están por encima de sus propios supuestos defectos y que se meten con ellos mismos y con todo con la ayuda de una ametralladora de insultos sin filtro alguno —cosa que me parece muy correcta—. También hacen parodias de otros youtubers, ya sabéis, se meten con Dulceida, Paula Gonu, Laura Escanes y todas estas básicas, algo que ya casi viene dado por defecto en esta sociedad y que creo que se enseña en parvulario. En fin, portadores del humor que critican lo que ya está mil veces criticado.

LOS ENFADADOS

Mientras intentan tapar sus tatuajes de colores de los Simpson a base de manchas que intentan ser runas o columnas dóricas se inventan una personalidad severa y enojada. Son la estética del mal, con su polo Fred Perry ajustado, sus pendientes y su pelo corto. Tienen un grupo que se llama Arcadia Negra y no ponen a nadie en la lista de invitados “porque hay que pagar la gasolina de alguna forma” aunque aún nunca hayan salido a tocar fuera de su ciudad.

Hace unos meses los podías ver vendiendo sus discos de Dan Deacon en el Daily Price y ahora cuelgan fotos en Instagram posando con gabardina al lado de arquitecturas futuristas. Muy enfadados.

LOS EMOS DOSMILEROS DE 2018

Esto no creo que dure demasiado porque la mera idea de un revival del “emo” dosmilero no tienen ningún tipo de sentido, pues eso ya es en sí mismo un revival muy mal entendido y puesto a la práctica con suma mediocridad. Aun así esto es lo que acaba de hacer Princess Nokia con su Look Up Kid. Supongo que el hecho de haber desactivado los comentarios para este vídeo ya es algo significativo. Si esto funciona, os juro que me pego un tiro.

LOS CHICOS DEL TECHNO

Ahora de repente todos esos fans de Black Lips tienen un perfil en Souncloud con sus “mixtapes” y les encanta el techno, llevan chándales de yonki —ya nos entendemos, esos de colores— y les encanta vivir en un after continuo y decir que “son de barrio”. Grandes diseños serigrafiados pueblan la parte de detrás de sus camisetas, es horrible pero ahora es lo que toca, «hay que apechugar», atestiguan. Lo bueno de esta peña es que, cuando te levantas un domingo con resaca a las seis de la tarde, puedes ver sus stories y observar con cierto miedo como siguen colocándose en una casa sin ser conscientes que se dirigen de forma descontrolada hacia su propio final.