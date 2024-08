Detrás de Los Superbailables: el compilado decembrino por excelencia

Novenas bailables, cantidades exorbitantes de trago, manjares deliciosos por doquier y altos momentos a ritmo de guasca, chucu chucu y cumbia. Oficialmente comenzó el último mes del año y con él, todo ese ritual guapachoso que lo hacen una de las épocas más esperadas en Colombia. Por supuesto, como en cualquier celebración que se hace en este país, estas vienen cargadas de canciones clásicas que con los años se han convertido en temas patrimoniales y que han llegado a los oídos del país gracias, en parte, a la tradición de los compilados decembrinos.



En NOISEY somos fanáticos de la tradición musical de esta época del año en Colombia y desde la historia de las tangas de Los 14 Cañonazos Bailables de Discos Fuentes, pasando por el momento paupérrimo que viven actualmente y los recuentos por los clásicos imperdibles de diciembre, estos días tradicionalmente nos convocan para revisitar las joyitas musicales históricas ligadas a estos días de fiesta. Ahora el turno es para Los Superbailables, el disco que desde 1982 ha compilado las canciones más populares del año en Colombia, poniéndolas a sonar en todo tipo de parrandas a lo largo de nuestra geografía.

Aunque Los 14 Cañonazos de Fuentes fueron los pioneros en el tema de los compilados, los Superbailables, que comenzaron siendo distribuidos por CBS -hoy Sony Music-, los utilizaron como referencia, manejando la misma fórmula de portadas de mujeres en bikini y abriendo sus selecciones a artistas internacionales. Diomedes Díaz, el Joe Arroyo, Marc Anthony y clásicos como “La lambada”, “Macarena” o “Suavemente” fueron claves para que se consolidara en el imaginario colombiano desde los ochenta.

A diferencia del compilado de Fuentes y gracias al catálogo de su casa madre, los Superbailables han logrado superar el paso del tiempo, con entregas que hasta el día de hoy están conectadas con la tendencia de su época, más reciente y específicamente con el reggaetón. Para adentrarnos mejor en su historia, hablamos con Guillermo Mazorra, uno de los curadores de vieja data de los Superbailables que ha estado al frente de su desarrollo desde que el compilado saltó a escena hace más de 30 años.

NOISEY: Los Superbailables nacen en una época en la que los compilados ya eran un mercado fuerte en Colombia. ¿Cómo hicieron para popularizar el producto en sus principios?

Superbailables es una marca que se ha ido consolidando por ya 35 años. Como dices, esto nació en un momento en el que los compilados decembrinos ya eran muy fuertes y significativos para las familias colombianas. La idea era consolidar todos los éxitos que vinieran desde principio de año y así se iban sumando todos los lanzamientos que fuésemos teniendo y que fueran unos éxitos consolidados en Colombia. Cuando llegábamos a finales de agosto hacíamos una revisión de todo el contenido y lo que podía caer en un solo disco con los artistas de toda la compañía que podían ser no solo de Colombia sino también de Estados Unidos, Argentina, Venezuela, México o España, por nombrar algunos.

Así como los Superbailables han sido clásicos compilados de fin de año, podríamos también mencionar a los Cañonazos de Discos Fuentes. ¿Cómo se ha manejado esa rivalidad históricamente?

El objetivo siempre fue sacar los éxitos del año y no solo éramos nosotros sino también estaba el Disco del Año de Codiscos, Los 14 Cañonazos de Discos Fuentes y pues cada compañía lanzaba lo que tenía en su catálogo o en sus lanzamientos. En algunas oportunidades llegamos a hacer convenios con compañías para traer un éxito de sellos pequeños que no tenían el suficiente contenido para sacar un compilado. Así lo traíamos a la marca de Superbailables que gracias al empoderamiento que tuvo en el mercado, hizo que siempre la gente lo estuviera esperando para sus fiestas de fin de año.

En términos de curaduría, ¿cómo se ha manejado la de los Superbailables a lo largo de los años?

La curaduría de esto ha sido consolidar los éxitos que hemos tenido en el año. Hacemos un sondeo en todas las zonas del país con nuestro equipo que tenemos en Barranquilla, Medellín, Cali, Bucaramanga, Pereira y el mismo Bogotá. Una vez consolidamos toda esta información revisamos con los promotores que nos dicen lo que está pasando literalmente en cada zona porque Colombia se distingue por tener gustos y tendencias totalmente distintas de acuerdo al departamento o ciudad. Nosotros nos aseguramos que ese éxito haya permeado en toda la ciudad para consolidarlo y llevarlo a los Superbailables, realmente el filtro y la curaduría se hace muy bien y se establece que llenemos todos los gustos y tendencias de los mercados en Colombia.

Hace 20 años los Superbailables estaban llenos de ritmos populares y tropicales. Hoy en día la tendencia la marca el reggaetón. ¿Cómo han sentido ese cambio de frente a sus audiencias?

Desde hace más de treinta años que venimos con Superbailables y lo que se incluye son los gustos y tendencias que están de moda para llevarlos a los hogares. Sí, hoy la tendencia está más en el reggaetón, pero también hay una influencia de éxitos no solo en ese género sino también en música popular y tropical. No se trata de que ahora deba ser 100% reggaetón sino que manejamos la tendencia que esté.

¿Cómo ha afectado la era digital a los Superbailables?

Es una expansión más rápida, es lo que realmente cada persona o cada oyente está queriendo tener para su gusto personal, no hay influencias, solamente sus gustos. Esto hace que la expansión en la era digital sea más rápida y llegue a todos los rincones, no solo de Colombia sino del mundo. Hoy cuando se lanza una canción no es para Colombia sino para el mundo porque todos van a tener acceso a esa canción o a lo que lanza un artista. Ha sido beneficioso, los medios tradicionales siguen siendo muy importantes dentro del lanzamiento de cualquier proyecto y se une a la era digital y todo es un beneficio para que una canción o un éxito llegue a todos los usuarios de las plataformas digitales.

¿Cuáles han sido los artistas que históricamente han marcado un hito con los Superbailables convirtiendo temas en auténticos himnos decembrinos?

Bueno hay muchos artistas que han sido los que han marcado la tendencia en Superbailables y que por su éxito permanentemente repetían como el caso de Diomedes Díaz o el Joe Arroyo, también hay canciones que fueron un ícono en su momento como la “Lambada”, “El Meneadito”, “La Macarena”, “La Bomba”… Son canciones que fueron muy fuertes y tradicionales y se incluyeron en Superbailables. Artistas que han repetido muchísimo últimamente han sido Carlos Vives, Marc Anthony, Chocquibtown, Silvestre Dangond o Nicky Jam. Otro es Chichi Peralta que repitió muchos años con éxitos como “La Ciguapa”, que fue muy grande en Colombia.

¿Cuál cree que es esa gran importancia que tienen los Superbailables dentro del imaginario colombiano?

Una marca como Superbailables ya es un ícono en todo el imaginario de los colombianos porque desde los días del vinilo siempre ha tenido demanda. Ya es un lanzamiento que la gente tiene en su cabeza y que ahora lo estamos implementando en las nuevas generaciones para continuar este hilo conductor y que sea definitivamente el disco que siempre va a prevalecer en las hogares de Colombia en las fiestas de fin de año.

