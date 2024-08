Diez niños latinoamericanos le escriben a la Tierra en su día

Te escribo madre desde el extremo sur, desde dónde el mar, el bosque, el desierto y la cordillera son huella, símbolo y paisaje.



Te escribo hoy, en un día gris, donde la humanidad está sacudida por el miedo, la incertidumbre y el dolor. Te escribo abrumada en medio de tanta alerta informativa y ego. Te pienso hoy, en tu día madre querida, y te abrazo fuerte y no quiero soltarte ni que me sueltes, quiero eternizar nuestro abrazo desde la esperanza, consciencia y la acción.



Agradezco tu generosidad, tu paciencia, tu sabiduría. Me avergüenza, me frustra y me duele tu sufrimiento. Me enorgullece tu valentía, me emociona tu belleza y me honra ser parte de tu esencia.



Hoy en tu día quiero reafirmar mi compromiso contigo, prometiéndome y prometiéndote ser más fuerte y decidida frente a la ceguera y necedad, frente a la estupidez e indolencia, frente a liderazgos oscuros e inentendibles.

Hoy me alegra y fortalece ir con otros en una cadena de acción, hoy me inspira ver cada vez a más activistas en la cruzada del desarrollo sostenible de ir fuertes y decididos a protegerte de la mezquindad, de la ignorancia, de la indiferencia.



La forma en que vivimos, el modo en que competimos, la manera en que hacemos negocios, nuestra idea del éxito y todo eso a lo que llamamos “el sistema”, claramente nos está enfermando.

El sistema además de enfermar a los seres humanos, te destruye. Pero algunos eligen hacerse los distraídos, para no cambiar nada y sostener cuanto sea posible el modelo que nos trajo hasta acá.

Es hora de desacelerar drásticamente el calentamiento global. En lo práctico, sumando acciones concretas a favor del medioambiente. En lo profundo volviendo a la esencia del ser humano, a la dignidad de las personas, al cuidado del otro y al respeto por la naturaleza. A encontrarle el sentido profundo a nuestras vidas, repensando la sociedad que queremos construir. Y en cada acción, obviamente, un alineamiento absoluto con la ciencia.



Lxs científicos todavía dicen que tenemos una oportunidad y cada vez somos más los que queremos aprovecharla.

Podemos ser los que cambiamos el paradigma y los que comenzamos la regeneración. Hoy te escribo con la esperanza de volver a sentir que el planeta y la humanidad están unidos. Te comparto también los mensajes de algunos niños.

Julieta Martínez, 16 años, Chile

Tremendas Chile

WeThePlanet

It’s NOW! Global Climate Action

Ángeles, 12 años

Feliz cumple!!! Te deseamos todos los seres vivos por darnos un hogar, recursos y lo que necesitamos para vivir.





BIANCA, 11 AÑOS

Para la Tierra

Hola querida Tierra! Hoy te vengo a saludar por tu cumpleaños, En estos dias que he estado en casa me puse a pensar como estarás, Espero que estes muy bien, como es tu día te vengo a decir gracias por todo lo que nos das. te deseo un feliz dia, saludos!





Clarita, 10 años

Querida Tierra:

¡Feliz cumpleaños! Nos das muchos recursos con los que sobrevivimos. Te agradesco todo lo que nos brindas: el arbol donde escalamos, los rios donde pescamos y la playa donde nos bronceamos. Pero a veces no tomamos conciencia de lo que hacemos contaminamos el ambiente pero desde ahora seremos más cuidadosos tirando la basura en el tacho, reciclando, etc. Bueno espero que pases muy bien tu día. Besos. Clarita.





Isabella, 8 años

Querida Tierra:

Felis día me gusta mucho

viajar y conocerte

pero ahora no se puede

ojalá podamos pronto

cuídate mucho





Lucía, 10 años



Sebastián, 10 años

Buenos Aires, 22 de abril de 2020

Querida madre Tierra:



Mi mamá me contó que es tu día. Creo que no vas a poder ser feliz porque las personas no te estamos cuidando. Te estamos contaminando con un montón de cosas que te hacen mal y a todos los seres vivos. Te prometo que voy a hacer todo lo posible por cuidarte, por ejemplo tirando la basura en los cestos y no en la calle, ni en la playa. Deseo que cada día te cuiden más, como te merecés.



Gracias por darnos la vida y ser nuestra madre.



Sebastian





Adrián, 8 años



Isidora, 6 años

Este es mi regalo para el planeta Tierra. Aquí hay muchos niños, todos son libres. Los pecesitos libres, las gallinas libres, los arbolitos libres, el pasto libre, el auto libre, la bandera de Chile libre. Todo está libre acá.



Cuido al planeta no botando la basura al suelo, reciclando, cuidando el agua.



(Mensaje en video.)



ANTUCO, 9 AÑOS

Querida tierra: espero que vuelvas a la normalidad y tambiem espero que no muera mas gente. te quiero decir que estoy lejos de mi mama y la extraño, todo seria mejor su podria ver a mi mama, amigos, familia etc.



En mi casa busco maneras para no aburrirme como jugar al play, jugar pelota a basquet y ping pong, padel, ando en bici.





Victoria, 10 años

La tierra

La tierra es muy importante y nosotros la tratamos como si no viviéramos aquí. Por eso todos tenemos que cuidarla porque día a día esta más contaminada. Yo en lo personal cuido mucho a la tierra y la quiero mucho porque es mi hogar mi comida mi diversion mi todo y espero que muchos tambien penen eso aunque algunos no valoren la tierra.

