Diez preguntas que siempre has querido hacer a un naturista

Este artículo se publicó originalmente en VICE Países Bajos.

Ir desnudo puede que sea una de las cosas más naturales del mundo, pero también de las más violentas. Para la mayoría de nosotros, llegar a sentirnos cómodos en presencia de otras personas estando en pelota picada requiere un ejercicio de fortaleza interior, seguridad en uno mismo y actitud despreocupada. Ahora bien, si logras alcanzar ese estado, te puedes poner el mundo por montera.

Videos by VICE

Un colectivo que hace gala de ese derroche de autoestima es el de los naturistas o nudistas. Ambos términos (aunque el segundo se refiere más al hecho de estar desnudo, mientras que el naturismo alude a un estilo de vida) tienen un nexo común: la afición de pasearse por ahí con el culo al aire con otras personas que también van con el culo al aire.

MIRA: Can Ginebrada, el bosque de las esculturas eróticas

Danny tiene 34 años, es de Ámsterdam y lleva prácticamente toda la vida yendo a playas y campings naturistas, por lo que sabe muy bien qué se siente cuando el sol y la brisa acarician los recovecos más ocultos de su cuerpo y no tiene reparo alguno en desnudarse delante de los demás. Hablé con él para que me contara más cosas sobre el naturismo.

VICE: ¿Por qué eres naturista?

Danny: Lo soy desde que tengo uso de razón. Mis padres me llevaron a un camping naturista cuando tenía unos tres años. Fue la primera vez para ellos también. Les gustó tanto la experiencia que a partir de entonces pasaban todos los veranos en campings naturistas del sur de Francia. Por eso me siento tan cómodo yendo desnudo en la playa o en un camping.

¿Qué es lo que más te gusta de ir desnudo?

Cuando estás desnudo ya no hay restricciones, no hay reglas. Vemos normal llevar ropa en la vida diaria, pero no deja de ser una norma arbitraria que la gente ha decidido seguir. Pero no solo soy yo: todo la gente que ha venido conmigo a sitios naturistas ha disfrutado con la sensación de libertad que da romper esa norma. Ir desnudo produce un placer natural, primitivo.

«Me parece mucho más natural y bonito ver a una señora de ochenta y tantos desnuda en la playa que con un bikini»

¿Y a veces no te entran ganas de apartar la mirada cuando te cruzas con según qué otras personas desnudas, como gente mayor?

No, en absoluto. Un cuerpo desnudo es bello, sobre todo si es de gente mayor. Para mí, me parece mucho más natural y bonito ver a una señora de ochenta y tantos desnuda en la playa que con un bikini.

¿Cómo debería prepararme mentalmente para ir por primera vez a una playa nudista?

Yo estoy tan acostumbrado que no sé qué consejos darle a la gente. No sé cómo explicar lo que se siente al ver gente desnuda constantemente. Supongo que para los primerizos, el mejor consejo es que se lo tomen con calma y quizá que se pongan una toalla la primera vez.

¿Qué inconvenientes tiene ir desnudo todo el día? ¿Corréis más riesgo de que se os cuelen bichos por los agujeros o cosas así?

No. Diría que el mayor riesgo de estar todo el día desnudo al sol es el de quemarte el culo. Tienes que echarte mucha crema por ahí abajo. Los primeros días tendrás el culo blanco y si no vas con cuidado, acabarás teniéndolo colorado. De hecho, es fácil distinguir a los nuevos por eso.

«Diría que el mayor riesgo de estar todo el día desnudo al sol es el de quemarte el culo»

¿Tienes más ganas de sexo cuando vas en bolas que yendo vestido?

Pues curiosamente, cuando todo el mundo va desnudo, desaparece esa tensión sexual. De hecho, creo que hay menos tensión sexual en un camping naturista que en una discoteca un sábado noche, por ejemplo. Eso no quiere decir que no puedas sentirte atraído por alguien que conozcas ahí, pero funciona igual que si llevaras ropa.

Para los hombres es un poco más complicado porque no podemos ocultar una erección. Si te pasa, pues intentas taparte como puedas. Pasear por ahí con una erección no está muy bien visto. Obviamente, puede que un hombre se quede dormido en la playa y tenga una erección. Un poco desafortunado, pero qué le vamos a hacer.

«Cuando todo el mundo va desnudo, desaparece la tensión sexual»

Cuando te sientas en una silla en un sitio naturista, ¿no te da un poco de cosa pensar que sobre ese mismo asiento han descansado cientos de culos y escrotos antes que el tuyo?

Entre los naturistas existe la fantástica norma no escrita de llevar una toalla y ponerla sobre el asiento, de forma que tus partes no toquen la silla. Es muy importante, y la gente te juzgará si no lo haces.

¿Hay alguna otra norma no escrita?

Claro, muchas más. Por ejemplo, no está muy bien visto hacer fotos o grabar vídeos en sitios naturistas. Otra norma es que puedes llevar ropa si quieres, sobre todo si hace frío o llueve, excepto en la playa. Ahí no se permite llevar bañador.

Entre los naturistas existe la fantástica norma no escrita de llevar una toalla y ponerla sobre el asiento, de forma que tus partes no toquen la silla. Es muy importante

¿Alguna vez te has sentido inseguro en un sitio naturista?

No, son sitios muy seguros. Tanto que puedes dejar que los niños se vayan a jugar y despreocuparte de ellos hasta la hora de cenar. Los campings naturistas suelen estar delimitados por vallas, obviamente.

¿Sueles decir a la gente que eres naturista?

Hombre, no necesariamente va a ser lo primero que cuente sobre mí, pero si surge el tema, no tengo ningún problema. De hecho, es una buena forma de empezar una conversación. Muchos de los chicos a los que les cuento que soy naturista me dicen que ellos se pasarían el rato mirando a otras chicas, pero eso ya lo hacen en las playas normales también.

Sé que a mi hermana pequeña le costaba mucho hablar abiertamente de la afición de mi familia por el nudismo. En el colegio, le preocupaba que sus compañeras se dieran cuenta de que no tenía marcas de bronceado por el bañador cuando se duchaban en los vestuarios. A una amiga que es naturista de toda la vida también le preocupaba de joven que sus compañeras le preguntaran por qué tenía el culo y las tetas igual de bronceados que el resto del cuerpo.

Más en VICE:



Con 74 años lo dejé todo para irme a vivir desnuda



Disfrutamos del Día Nudista en una piscina municipal de Madrid

Fotos del mayor centro naturista de Francia