Según el director de «Thriller», el video estuvo a punto de no ocurrir

Este artículo fue publicado originalmente en i-D, nuestra plataforma de moda.

Después de tres décadas de su estreno en 1983, «Thriller» continúa siendo uno de los videos musicales más icónicos de todos los tiempos. Concebido en el formato de película de bajo presupuesto, inspirado por una fantasía zombie, protagonizado por el músico más famoso del mundo, una exmodelo de Playboy y un grupo de muertos vivientes realizando movimientos nunca antes vistos, el cortometraje fue un éxito no solo entre los seguidores del cantante, sino entre la crítica especializada. Dirigido por el realizador audiovisual John Landis, «Thriller» demostró que un video clip puede llegar a ser mucho más de lo que le supone su función (vender discos) y convertirse en un fenómeno de la cultura popular. De hecho fue el primer video musical adquirido por la Biblioteca del Congreso al ser considerado «cultural, histórica y estéticamente» relevante.

Este septiembre, la obra maestra de 14 minutos se estrenará en formato 3D durante el Festival de Cine de Venecia. Esta será la primera vez que se proyecta desde su estreno en 1983, y la primera vez que se acompaña por un documental de 45 minutos llamado «Detrás de la realización de Thriller».

¿Por qué tardó tanto en regresar a una pantalla? Landis luchó contra los derechos de propiedad del fallecido Jackson por cinco años, hasta que en 2012 se resolvió el pleito legal con un acuerdo de 2.3 millones de dólares por la mitad de los derechos sobre el film y el acceso a los negativos originales.

«Desde que tuve nuevo acceso a los negativos, tuve la oportunidad de pulirlo y hacerlo hermoso», cuenta Landis a través del teléfono. «Se ve una mierda en youtube».

La idea del video nació en 1982, un año después de que el álbum hubiese salido. De hecho, para entonces el disco ya había sido número 1 en la lista de Billboard y ya se había convertido en el álbum con más ventas en la historia. Pero fue solo hasta entonces que Jackson vio la película de terror dirigida por Landis Un Hombre Lobo Americano en Londres (1981), la amó y quiso que el director colaborara con él en su video.

«Me llamó diciéndome que era fan de la película», dice Landis. «Quería hacer un video donde el se convirtiera en un monstruo y estaba convencido de tener la canción perfecta para ello: ‘Thriller’».

Landis fue escéptico en un comienzo: «No estaba seguro porque los video musicales siempre han sido esencialmente comerciales que le generan ventas al disco», recuerda, «pero luego cambié de opinión y decidí que era una oportunidad perfecta para realizar un gran video musical».

El director quería que este proyecto fuera más que un video musical común y le propuso a Michael Jackson convertirlo en un corto. El músico aceptó pues la propuesta estaba perfectamente alineada con su estilo que se caracterizaba por un perfeccionismo casi obsesivo. (Jackson diría después a MTV a propósito del video: «tenía que ser perfecto, ya saben, mi alma.») «El no quería ser bueno sino el mejor, señala Landis «Quería ser el mejor en todo lo que hacía».

Según el director, la mayoría de videos de esta época tenían un costo de realización de aproximadamente 30.000 dólares, pero «Thriller» acabó costando 500.000 dólares, entre muchas otras cosas, porque exigió un enorme equipo de maquillaje solo comparable con el de Mago de Oz. Rick Baker, el famosos maquillador que ganó un Oscar por crear a los Gremlins, fue convocado para que elaborara la prótesis que transformaría a Michael y a su combo de zombies.

©Optimum Productions

Landis se refiere a «Thriller» como un «video vanidoso». Fue la fantasía personal de Jackson, quien quería convertirse en hombre lobo porque le parecía cool, resalta. «Nadie que no fuera Michael Jackson estaba interesado en hacerlo», dice. «Pero el estaba decidido a convertirse en un monstruo».



Landis y Jackson le pidieron a Yetnikoff, entonces presidente de la disquera de la CBS, que financiara el video, pero recuerda que cuando lo tuvo al teléfono todo lo que pudo escuchar fueron insolutos. Recuerda a Yetnikoff diciendo, «Quien putas te crees», y, «No vamos a pagar por eso.» «La disquera consideraba que ‘Thriller’ ya había alcanzado su punto máximo de éxito y se concentraban en ver cuál sería el siguiente hit», dice. «¿Por qué invertir más en lo mismo?».

Entonces para financiar el video, Landis y Jackson rodaron un documental de 45 minutos llamado Detrás de la realización de Thriller, y lo vendieron junto con el video clip como un producto de una hora a dos cadenas de televisión: Showtime, que consiguió la primicia durante cinco días, y MTV, que podría reproducirlo después de eso, durante una semana.

El video y documental fueron enviados a cientos de estaciones de televisión alrededor del mundo, lo que hizo que las ventas se triplicaran. Aproximadamente 3 millones de VHS de «Thriller» fueron vendidos en Estados Unidos, y unos 10 millones alrededor del globo. «‘Thriller’ tuvo un impacto que solo había previsto Michael Jackson», dice Landis. «Honestamente estaba completamente desprevenido y no esperaba semejante éxito. Fue inesperado y sin precedentes».

El video musical se hizo en cinco días en un cementerio fabricado en una planta de empaques de carne ubicada en Los Ángeles. El Barrio era un área de pandillas así que tuvimos que contar con la Policía, recuerda Landis.

Los fans de Jackson, además, nunca estuvieron lejos del set. «Ahí donde el aparecía, una horda de fanáticos lo seguían gritando histéricamente», dice Landis. «Había alrededor de 5 mil personas rodeando el set, esperando a ver si lograban ver a Michael».

Landis y Jackson en el set de «Thriller» en 1983. ©Optimum Productions

Jackson, quien tenía entonces 25 años, también atrajo algunos de sus amigos famosos: Marlon Brando, Fred Astaire y Gene Kelly. Cuando Elizabeth Taylor llamó, Landis tuvo que decirle que Michael estaba demasiado ocupado para atender el teléfono. «Tuve que decir ‘Hola Elizabeth, lo siento mucho es John Landis, estamos en rodaje, Michael podría llamarte en unas horas’», recuerda. «Eso era inusual.»



El momento más surrealista fue un día a las 3:30 am, estábamos grabando y Michael se encontraba en su Winnebago cerca a los otros carros. Me llamó para que lo visitara y me dijo «John, ¿conoces a la Señora Onassis?», cuenta Landis. «Fue tan extraño, si me hubiera preguntado ‘a quién crees que verás’, jamás habría imaginado que sería Jackie Kennedy».

Si bien Onassis no apareció en el detrás de cámaras, el documental presenta varias imágenes de Jackson en su mejor momento. Hay una secuencia que muestra la presentación de Michael en el aniversario número 25, de Motown Records, la cual lo lanzó al estrellato. También cuenta con reels del cantante bailando cuando era niño, los cuales obtuvo Landis del closet de Katherine Jackson.

El clip es un testamento del legado de Jackson en sus mejores años. Y si Michael aún viviera, dice Landis, está seguro de que estaría igual de emocionado que él por la proyección de «Thriller» en el Festival de Cine de Venecia. «Michael estaría sentado a mi lado regocijándose,» dice. «Las personas por fin podrán experimenta el filme como se supone debieron haberlo hecho».