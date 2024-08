La diseñadora que está detrás de los atuendos afrofuturistas de ‘Black Panther’

Este artículo fue publicado originalmente en Broadly, nuestra plataforma dedicada a las mujeres.

Cuando el primer teaser de la película de Marvel, Black Panther, salió durante el cuarto juego de las Finales de la NBA, Ruth E. Carter ni siquiera estaba viendo el partido. «No sabía que el trailer iba a salir cuando lo hizo, así que tuve que apurarme y prender el televisor», dice riéndose. El clip apenas duró dos minutos, pero despertó un frenesí de interés en esta próxima película de superhéroes. Interés que franquicias tan bien establecidas como Spider-Man y Superman han han luchado por mantener. En gran parte, esto se debe a las habilidades de diseño del vestuario de Carter, quién ya ha sido nominada al Oscar anteriormente por este trabajo.

Basándose en la vestimenta tradicional de los pueblos Maasai, Tuareg, Turkana, Xhosa, Zulu, Suri y la comunidad Dinka, Carter creó una visión de Wakanda —un estado africano techno-futurista ficticio en algún lugar del este de Uganda— que tiene profundas raíces en la historia africana, pero se siente alucinantemente contemporánea. Piensa en Lupita Nyong’o con una armadura con chaquiras tejidas y anillos dorados en el cuello que recuerdan los que usan las mujeres Ndebele en Sudáfrica, pero equipados con armas mortales hechas de Vibranium, el poderoso metal que potencia la inmensa riqueza y superioridad tecnológica de Wakanda.

O, en palabras de un fan: «¡Estos disfraces son LOS MÁS ESTILOSOS, ÉPICOS, COOL Y SEXYS en una película de superheroes… DE TODOS LOS TIEMPOS!»

Como era de esperar, la gente quería saber quién era la persona responsable. «Empecé a notar muchos tweets que me hacían preguntas, así que empecé a responder honestamente», recordó Carter. «Y luego hubo más y más y más …» (El tráiler ha sido visto en YouTube más de 34 millones de veces). Se encontró parada, frente a su televisor, y pasó de enviar unos cuantos a muchísimos tweets. Yo estaba como, OK, wow, esto es grande, están disfrutando del vestuario. Carter dice que ganó 2.500 nuevos seguidores en Twitter de la noche a la mañana, vio a la gente capturar cada fotograma en el trailer para estudiar minuciosamente la película en detalle.

El diseño de vestuario es una de las artes ocultas de Hollywood. La mayoría de los espectadores nunca se darán cuenta cuando se trate de una película que realmente enganche por sus disfraces, el trabajo de un diseñador es dar vida a la visión de un director, no hacer atuendos que le quiten la atención y ensombrezcan a los actores. Por otro lado, las personas notan inmediatamente cuando el diseño del vestuario se torna dramáticamente incorrecto (piensa en los pezones de goma en el traje de Batman).

Durante sus treinta años de carrera, Carter ha diseñado vestuarios para todo, desde drama histórico (Selma) hasta películas de acción (Shaft) y comedias románticas (Love & Basketball). Ella ha equipado a todos, desde Halle Berry a Samuel L. Jackson y a Eddie Murphy. Ahora está haciendo Black Panther, la primera película de superhéroes de Marvel liderada por un actor negro (Chadwick Boseman), y la primera en ser dirigida por un hombre negro (Ryan Coogler), también. «Estoy muy orgulloso de que mi carrera haya ido en esa dirección», dice. «Siempre he querido ser parte de la representación de la cultura negra».

Cuando Carter era niña, acompañaba a su madre en sus viajes a Nueva York para ver producciones teatrales afroamericanas en Broadway como For Colored Girls Who Have Considered Suicide y When the Rainbow Is Enuf and Mama, I Wanna Sing! . «Me encantaba el diseño de vestuario incluso antes de darme cuenta de lo que era el diseño de vestuario», dice.

En la Universidad de Hampton, ella se enseñó a sí misma a diseñar vestuarios ofreciéndose como voluntaria para hacer la ropa de cada obra y actividad musical. Como joven diseñadora teatral en Los Ángeles, conoció al entonces cineasta emergente Spike Lee y se inscribió para hacer el vestuario de School Daze, y ahí nació una colaboración continua que la ha visto trabajar en más de una docena de sus películas, incluyendo a Malcolm X y She’s Gotta Have It.

«Cuando conseguí [el trabajo para] Malcolm X, lo primero que Spike me dijo fue: ‘No pienses en ganar un Oscar ni nada por el estilo; solo haz el trabajo que haces. Haz lo que Dios te dio el talento para hacer’». Carter fue nominada para un Premio de la Academia, pero perdió contra Eiko Ishioka en Drácula de Bram Stoker ese año. Fue nominada nuevamente cinco años después por Amistad de Steven Spielberg, pero perdió ante Anne Roth en The English Patient.

Carter no pierde el tiempo preocupándose por lo que podría haber sido. «He sido miembro de la Academia por más de veinticinco años», dice ella. «Aunque estaba adentro, nunca me sentí como tal. Me sentía como una extraña cuando estaba adentro».

Dibujo de Ruth E. Carter para Denzel Washington en Malcolm X. Foto cortesía de PR

En cambio, está más entusiasmada con la forma en que Hollywood finalmente parece haber recibido el memorando sobre una mejor representación. «Estoy en el comité de diversidad en la Academia», dice ella. «Ahora, creo que estamos empezando a ver más diversidad… Le dieron a Spike Lee un Oscar honorífico hace algún tiempo; Ava DuVernay y sus logros son aceptados y reconocidos. Incluyen más personas de color en la membresía cada año».



Aún así, dice que entrar en la órbita de Marvel Studios —una gigantesca empresa cinematográfica que ha recaudado más de 13.000 millones de dólares en todo el mundo en diecisiete películas— fue «bastante abrumador».

«Es un mundo vasto con el que no estoy familiarizada», dice la diseñadora sobre el universo de Marvel. «Mi curva de aprendizaje sobre esta historia fue enorme… Pero, al final, me di cuenta de que seguía mis instintos, mis pasiones, mi orgullo, mi amor por el vestuario, y transferí todas esas cosas a ese proyecto. Les di, siento, algo diferente de lo que realmente tenían antes».

Ella se acerca al diseño de historias épicas de superhéroes afrofuturistas de la misma manera que lo haría con una película de época: con investigación y trabajo en equipo. Hollywood Reporter informa que Carter estaba a cargo de un equipo de cinco ilustradores, catorce diseñadores, encargados de teñir telas, fabricantes de joyas y más. Hubo viajes de investigación a Ghana y Sudáfrica para obtener textiles e inspiración, y referencias a la alta costura de Yves Saint Laurent e Issey Miyake.

«La gente necesita verlo, mirarlo y relacionarse con él», dice sobre el vestuario. «Así que a pesar de que este es un lugar fantástico y es Wakanda y Marvel, queremos que la gente diga: ‘Sí, eso es lo que imaginé. Esa es la reina que imaginé’».

La reina a la que se refiere, por supuesto, es Angela Bassett, que interpreta a Ramonda, madrastra del protagonista T’Challa, quien también es Black Panther. «La vestí en How Stella Got Her Groove Back, y la vestí como Tina Turner, y en Black Panther ella es la reina de Wakanda», dice Carter sobre la actriz ganadora del Oscar. «Es regia, lo hace muy bien. Ella es una de mis favoritas».

Michael B. Jordan y Chadwick Boseman. Foto de Matt Kennedy / Marvel Studios

Aún así, fue una nueva experiencia para ella ver a la gente haciendo cosplay en disfraces de una película que ni siquiera ha llegado a los cines. «Es una experiencia de la que estoy orgullosa porque siento que hemos creado toda una actitud», dice Carter sobre el entusiasmo que rodea a la película antes de su lanzamiento en febrero.



«Ahora cuando ves a una chica en el supermercado, en la oficina de correos o en cualquier otro lugar, y ella está usando unos pantalones abombados africanos y tiene la cabeza cubierta, no dirás, ‘¿Qué carajos?’, más bien dirás: ‘Es Wakanda. Eso es Black Panther‘. A pesar de que es un lugar inventado, al menos trae una comprensión de la diversidad de África y el continente».