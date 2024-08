¿Dónde está Kimberly?

El feminicidio en México es un problema que nos debe importar a todos. Del 1 de enero al 7 de agosto se han reportado 1084 feminicidios, principalmente en el Estado de México con 105, Guanajuato con 100, Veracruz con 96, y Guerrero con 95.

El 5 de febrero de 2014 Ana Lidia Rodriguez y su pareja Luis Roberto Torres viajaban con su hija en un Chevy rojo. Ese día fueron encontrados asesinados detrás de la central de abastos en Irapuato, Guanajuato. Su hija Kimberly desapareció. Nadie sabe con certeza qué sucedió ese día.



La niña tenía dos años y tres meses, y desde entonces su abuela Gudelia y su tía Lupita la buscan incesantemente. La procuraduría de Irapuato no les ha dicho ni quienes pudieran ser los responsables del asesinato ni qué ha pasado con Kimberly.

El 23 de julio de 2018, fui invitada a presentar mi libro #NIUNAMÁS en la Universidad de León, campus Irapuato. Viajar ahí me permitió conocer a Gudelia y a Lupita para escuchar la historia. Gudelia vende cacahuates garapiñados; Lupita es empleada de una tienda de conveniencia. Ambas mujeres han hecho todo lo que han podido para encontrar a Kimberly, aún contra la revictimización que han padecido por parte de las autoridades de Irapuato.

El 24 de julio de 2018 nos trasladamos de regreso a la Ciudad de México con la esperanza de saber si Ángela “la niña de la maleta”, —una niña que fue encontrada asesinada el 25 de marzo de 2015 en calles de la Ciudad de México—, era en realidad Kimberly. (El 25 de abril de 2016, Ángela fue sepultada. Fue entonces cuando Lupita se enteró de que habían encontrado a una niña muy parecida a su sobrina, que no había sido reclamada ni identificada). El parecido era asombroso, una niña sin identificar sin ser reclamada y otra sin ser localizada.

Llegamos al Instituto de Ciencias Forenses (INCIFO), donde Blanca Briseño, la forense que nos atendió tajante nos dijo que no se trataba de la misma persona: “Ángela tenía dos años cuando fue encontrada, Kimberly tres, no, no es la misma”, aseguró.

De ahí nos trasladamos al Centro de Apoyo a Personas Extraviadas y Ausentes. (CAPEA) para solicitar la colaboración de las autoridades de la Ciudad de México en la búsqueda de Kimberly.

El 28 de junio de 2018, las autoridades de Irapuato enviaron a CAPEA un oficio de colaboración para que el ADN que se resguardó de los padres de Kimberly fuera confrontados con la base de datos de INCIFO. Cuatro años después, justo unos días antes de que Lupita y Gudelia llegaran a la Ciudad.

Ese mismo día Gudelia y Lupita regresaron a casa. El 29 de julio de 2018, autoridades de CAPEA se comunicaron vía telefónica con Lupita para hacerle saber que Ángela, la niña encontrada en la Ciudad de México, no es Kimberly. Entonces, ¿dónde está Kimberly?

Gudelia y Lupita a diario se preguntan en dónde está la niña, que hoy tiene casi seis años. Una vez más recurrimos a la artista forense Rosa Alejandra Arce —quien dio rostro a #CalcetitasRojas—, para que nos ayude a hacer un aproximado de cómo se vería el rostro de Kimberly actualmente.

Progresivo hecho por Rosa Alejandra Arce.

A cuatro años de la desaparición de Kimberly, hoy exigimos respuestas. Kim debe estar en algún lugar. Pero como siempre sucede, nadie ve, nadie escucha, nadie habla. Ninguna persona la ha visto, nadie sabe qué pasó con la niña.

El trabajo nos toca a todas y todos. Nadie en este país puede pasar como un ser indolente. Nadie debería dormir tranquilo, porque a la fecha llevamos 52 niñas asesinadas este año, y no deseamos que Kimberly sea una más. Porque es imperioso que Kimberly sea encontrada, debemos exigir justicia a las autoridades.

Kimberly no tiene padres, pero sí una abuela amorosa. La justicia debe llegar a esta familia. Se debe encontrar a quienes tienen a Kimberly. La justicia no puede ni debe ser una utopía. Hace ocho meses usted nos ayudó a dar con la identidad de #CalcetitasRojas. Hoy usted nos puede ayudar a dar con el paradero de Kimberly.

Quieres contar una historia de feminicidio, desaparición, o intento de feminicidio búscame, ayúdame a visualizarlas.

