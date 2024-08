El downtempo de Deadbeats influenciado por War

War es una banda de funk/rock con influencias latinas que es una referencia de la música setentera por varios de sus discos y sencillos. También es cierto que la banda es una de las primeras en contar con una alineación multicultural y multiétnica razones por las cuales sus exploraciones en ritmos latinos como la salsa y el reggae resultaron tan naturales y bien logrados.

La banda fue formada en la ciudad californiana de Long Beach que pertenece a su vez a la gran área metropolitana de Los Ángeles. Y justo el sonido de la banda tiene esa vibra californiana de descapotables, palmeras y diversidad étnica.

La música de War se ha mantenido como parte de la cultura popular en gran medida porque varias de sus canciones han sido sampleadas por actos de hip hop. De acuerdo a la máxima referencia en sampleos en Internet, whosampled.com, la banda ha sido sampleada más de doscientas cuarenta veces.

Dentro de la las rolas de War que han sido sampleadas podemos recordar «The World is a Ghetto» que fue usada por M.O.P. y los Geto Boys entre otros. La rola anterior viene incluida en el álbum del mismo nombre que resultó ser el álbum más vendido de 1973 de acuerdo al Billboard gringo. Y es precisamente en ese disco donde aparece otra canción multi sampleada y de las más reconocidas de la banda: ‘Cisco Kid’ que fue sampleada en ‘You’ de Janet Jackson.

De su álbum Why Can’t We Be Friends? De 1974 se desprendieron dos famosos sencillos: el que le da título al disco que tiene marcadas influencias reggae y «Low Ride» que es, sin lugar a dudas, la rola emblemática de War. El tema está dedicado a esos chicos/chicas de Los Ángeles que mediante mecanismos hidráulicos logran que su auto ruede con una mínima separación del suelo: vamos, autos achaparrados. La rola ha sido sampleada una buena cantidad de veces (cuarenta según whosampled) y es el himno internacional de esta subcultura automotriz muy arraigada desde mediados de los cincuenta en las comunidades mexas de California.

De todos los sampleos que se han hecho de War el que más me gusta es:

A finales de los noventa las compilaciones de lo que en ese momento llamaron downtempo (electrónica con breaks de batería a 90 bpm o menos) estaban muy en boga. Portadas con sillas setenteras de inspiración espacial y selecciones de José Padilla y el Café del Mar inundaban los anaqueles de las tiendas de discos.

Fue a través de una de esas compilaciones que conocí la rola de Deadbeats «Funky For You» que es uno de los clásicos del género. La rola pareciera hecha a la medida para un viaje en auto descapotado y a lo largo de una carretera bordeando una playa californiana. Atmósfera etérea en su máxima expresión.

Para confirmar ese viaje en carretera californiana los Deadbeats (laureados productores ingleses) usaron un sampleo vocal de ‘Heartbeat’ incluída como tercer pista en la cara A del Why Can’t We Be Friends? de War.

La rola de War dura siete minutos y medio y es a la mitad de la rola que existe un puente donde la letra recita: «Make a little beat / nothin’ simple / nothin’ fancy / wanna make it simple«. Es de ahí precisamente que Deadbeats cortó la letra para incluirla en «Funky For You». Dicho sampleo acompaña fantasmagóricamente a la rola de principio a fin.

La rola de Deadbeats sería editada originalmente como sencillo de 12’’ y luego incluida en el debut de la banda en el año 2000 llamado Loungin’ (¿de qué otra forma se iba a llamar?). Además de ese debut editaron tres discos más, uno de ellos en el sello de otro de los pilares del downtempo George Evelyn aka Nightmare on Wax.

El final de los noventa también significó el final del éxito comercial del downtempo y los amaneceres idealizados en Ibiza pero si algo sobrevive a esa era es ‘Funky For You’ la rolota de Deadbeats que samplea al combo multiétnico de Cali: War.

