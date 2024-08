Así fue el show más famoso de drag queens a su paso por Barcelona

Entiendo que hay gente que puede vivir una vida razonablemente feliz siendo ajena al fenómeno televisivo de RuPaul’s Drag Race y a la cultura drag en general. En realidad no me lo explico, pero sé que existen, porque además luego inexplicablemente llega Halloween y Carnaval y todo son heterazos hechos un cuadro. Digo esto porque creo que en el corazón de todo heterazo, hay una drag queen desinformada. En cualquier caso, el pasado miércoles en Razzmatazz, en el evento de RuPaul’s Drag Race Werq The World Tour, había pocos heterazos, muy pocos. Hubo pelucas, hubo brilli brilli, hubo colas larguísimas, playbacks de la Pantoja y un público entregadísimo.

Kim Chi con una fan

Nos colamos en el ese lugar donde puedes hiperventilar y sacarte fotos mientras conoces a famosos llamado meet & greet esperando a adolescentes enloquecidas, pero no. En realidad ahí estaba la flor y la nata de lo drag de la ciudad condal. Una buena parte de la escena emergente drag en Barcelona había peregrinado ataviada con sus mejores galas. Como Eric, que me contó que empezó a hacer drag un poco inspirado por el programa: «Mi edad es un secreto de estado. Empecé a hacer drag hará dos años y medio por el programa, aunque siempre me he dedicado a la noche. Ellas son una fuente enorme de inspiración».

Detox haciendo feliz a un fan

Aproveché para pedir algún consejo, por ejemplo, cómo escoger tu drag name (el nombre que vas a usar como drag queen). Eduardo (41) me explica que «tal como dicen en Will and Grace, el nombre de un drag queen tiene ser el nombre de tu primer animal de compañía y el nombre de la calle donde viviste, así que yo por ejemplo tendría que ser, «Linda Independencia».

Como una visión futurista de la novia cadáver aparece Cota (19) se autodenomina la bioqueen de Barcelona. Es una bioqueen (una chica que hace drag) primeriza y me cuenta que ha venido aquí porque «es una representación artística a la que me quiero dedicar 100%». Para Cota «sí hay una escena en Barcelona, pero le falta un poco de vidilla en las redes sociales, porque luego igual no te enteras de cuando son los bolos».

Fan homenajeando a Kim Chi

Drag Race no solo desata un fenómeno fan espectacular, también a nivel profesional ha dinamitado esta forma de performance que se ríe del género, de tu cara, de tu ropa y de la vida en general. Verónica (32) aparece menudita gritando como una loca y enternece al instante a todas las drag queens, que se la miran desde lo alto de sus mega tacones. Me cuenta: «Soy super fan de todas, Bob The Drag Queen es super buen performer, me encanta como se maquilla Kim Chi y soy también super fan de Shangela. A Latrice Royal incluso le mandé un mensaje por Facebook, porque creo que es super buena persona y lo demostró en su temporada. Transmite algo super especial, después de haber pasado una experiencia dura como es estar en la cárcel. Y además es la más sensata y la que tiene la cabeza más amueblada».

Verónica emocionada con Farrah Moan y Shangela

Antes de bajar al backstage para poder sentarme un ratito a hablar con Latrice Royale, con Milk y con Valentina giro la cabeza y veo a un chico feliz con una camiseta rosa con la cara de Lola Flores, la faraona, estampada en la que se lee: LOLA FLAWLESS.

Farrah Moan y el chico de la camiseta genial

La expresión más famosa «sashay away» en faraónico sería el equivalente a «si me queréis, irse». Entonces me doy cuenta, las drag queens son las faraonas del futuro. Son como la lejía Neutrex, han venido a traerte algo mejor. Y esta es la sabiduría del futuro que me transmitieron.

Latrice Royale

Latrice Royale

VICE: Hola Latrice, me muero de la emoción, eres una de mis favoritas. A veces te canto. Tengo una amiga que siempre dice: el humor hacia uno o hacia arriba, hacia abajo es ser un abusón. Hay una finísima línea entre el bullying y el reading (el acto de insultarse el uno al otro basándose en la apariencia de alguien o las características personales)

Latrice Royale: Oh dios mío, ¿podemos hablar de ello por un minuto? Amiga, yo creo que como sociedad somos muy sensibles, pero sí, hay una fina línea entre el reading y el bullying. Pero lo fundamental en el reading es la diversión, hay definitivamente algo de verdad en ello también, y también hay algo de mala leche, algo de shade (repartir a propósito insultos personales dirigidos a otras queens). Pero en definitiva es algo que hacemos las drag queens, como parte de nuestra cultura. Curtirse un poco siempre está bien. La vida no siempre es linda, y la gente no siempre es amable, y a veces hay que empoderarse desde estos defectos, abrazarlos.

En España tenemos algunos showmans muy mierdosos, muy de ser abusones. Igual les podemos recomendar que se miren unas temporadas de RuPaul’s a ver si se les pega algo.

Si el humor viene de un lugar malicioso, es de ser un abusón. Si nos estamos todos echando unas risas, entonces ya sabes la diferencia.

Detalle de Latrice

En Brooklyn hay una iniciativa maravillosa, Drag Queen Story Hour , donde las drag queens leen historias a niños y niñas. Esto pasa en una biblioteca pública, lo que todavía mola más. Aquí tenemos una gente que se dedica a ir con avionetas cutres y pancartas que dicen: «Los niños tienen pene, las niñas tienen vulva, que no te engañen». Latrice, ¿qué hacemos con esta gente?

A día de hoy el género ya es casi como una cosa del pasado, o algo que ya tiene poco que ver con qué tienes entre las piernas, eso ya no te determina. En mis días esto era impensable. Era impensable escuchar hablar de ello todavía más impensable estar cerca de drag queens. Ahora es algo para todo el mundo, para todas las edades. Es una celebración de la vida, no va de normas, porque no hay ninguna norma. Y creo que es muy importante para un crío en edad de desarrollo no sólo ser capaz de expresarse con total libertad, sino también sentirse validado mientras se expresa con libertad.

Hay una cosa que siempre he querido preguntar a una drag queen, sobre todo a una drag queen tan sabia como tú ¿Qué onda con las fotopollas no solicitadas? Me imagino que habrás recibido unas cuantas.

Bueno la verdad es que desde que estoy comprometido que no recibo tantas, la gente ha sido bastante respetuosa. Recibo alguna de vez en cuando, pero poca cosa. Lo que se ha convertido en un fenómeno es lo de los «race chaser» (personas que persiguen a los concursantes de RuPaul’s Drag Race). Ahora tenemos estos jovencitos a los que les gusta merodear entre las chicas para irse acostando todas, una tras otra, con la que esté disponible, ahí aparecen. A mi eso no me va para nada.

Eso es otro nivel de acoso realmente. Chicos, no hagáis eso. Tampoco mandéis fotopollas no solicitadas. Es invasivo, y es una cochinada.

Es una cochinada.

Milk apareció así en Barcelona

Milk

VICE: Cuando has salido antes, la gente ha enloquecido gritando «¡leche, leche, leche!». Con look de mujer barbuda conceptual de la temporada 6 rompiste internet, y también un poco cambiaste un programa que lleva ya 9 temporadas, el público no olvida. Respeto.

Milk: Desde la temporada seis es increíble ver como Drag Race ha cambiado realmente. Mira a Sasha Velour, la ganadora de esta última edición, una reina calva que no se adhiere a las normas de lo que se supone que es una mujer drag queen, y también Kim Chi, quiero decir, ¡mírala! Tiene lacitos de color púrpura en la cara, es maravillosa.

La verdad es que es como una chuche humana.

Es un caramelo humano y lo quiero chupar. Ver como Drag Race ha evolucionado en tan poco tiempo. Eso quiere decir que la audiencia mainstream ha llegado a conocer tantos estilos diferentes en el mundo de la cultura drag. Y estoy feliz de ser parte del legado, de ser la primera reina en llevar un look barbudo en el show. Me siento super honrado de haber formado parte de este cambio, porque después en la temporada siete hicieron una reto de pasarela con barbas.

Milk con un fan

Bueno, además, no se si sabrás que algunas de nosotras las mujeres ibéricas, tenemos barba. Así que fue como, maravilloso, hablemos de mujeres con barba, forcemos esta conversación también.

¡Exacto! La conversación sobre qué quiere decir ser mujer. Para la promo de All Stars llevo puesto un traje de músculos. Lo que es importante es mostrar que la percepción que tiene la gente sobre lo que es una mujer no son siempre ciertas. Una mujer puede tener curvas, y es lo que la mayoría de drag queens conocen, pero una mujer puede estar super musculada, tener pelo en los sobacos, o barba y bigote, y eso también es ser una mujer.

Halloween es el momento del año en que vemos a un montón de heterazos vestirse de mujer, en plan, como que se mueren por ponerse unas pestañas postizas y un vestido. Les podemos decir que este año no hace falta ni que se afeiten la barba. Sueltalo, milk it.

Sí, les encanta. Yo les diría, no te preocupes por arruinar tu masculinidad, a quién coño le importa en cualquier caso. Milk it baby.

Valentina, una de las drags icónicas de Drag Race

Valentina

VICE: Hola Valentina, eres una aparición de belleza, incluso a medio vestir, estoy impactada. Ya eres una de las drags icónicas de Drag Race. Para todas las latinas has significado un: «Llegué, bitches».

Valentina: Estoy en shock y también siento mucha responsabilidad por ser una cosa buena para representar a toda mi gente. Yo a Valentina la creé como si fuera un personaje de Pedro Almodóvar, o alguien que viene de una película del Hollywood clásico, o de una telenovela, o una Miss Venezuela. Quiero elevar la forma de arte del drag, que no solamente sea algo de un bar, que se algo grandísimo de un teatro, algo muy elegante, algo respetado. En Latinoamérica no les están pagando muy bien a las drag queens, no es una carrera respetada, y quiero ayudarles siendo pues como soy, un poquito exigente, enseñar que el lujo es para todos.

Nick Minaj tuvo un momento muy así también, os aplaudimos a las dos.

Hay quien dice que la Valentina es una mamona, he escuchado eso. Y la gente a veces no entiende la diferencia entre ser mamona y ser perra, y yo sí, soy perra amiga.

Valentina con Cota la bioqueen

Aquí en españa te identificamos con la figura de la folclórica.

Yo me he entrenado con mi mamá pero también con Sarita Montiel, Lola Flores, Isabel Pantoja, en mi mente. Estoy haciendo canciones de Isabel Pantoja, la gente me canta las canciones y quiero darle las gracias a la gente de España, muchísimas gracias por apoyarme, que soy chicano, y me han aceptado con los brazos abiertos y estoy super feliz.

Por favor. ¿Podemos empezar un Change.org para que la Pantoja y Valentina compartan escenario algún día? De tanta estrella junta se parte el cielo.

O sea, por favor.